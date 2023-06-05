Угарте близок к переходу в «ПСЖ» за 60 млн евро, «Челси» вышел из борьбы. Парижане перебили предложение лондонцев по трансферу и зарплате

Хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ», а не в «Челси».

«Синие» вышли из борьбы за подписание 22-летнего игрока, сообщает инсайдер . Уругваец был готов перейти в лондонский клуб, но «ПСЖ» предложил больше конкурента. « » не намерен платить за игрока больше того, что они считаю его рыночной ценой.

Кроме того, парижане предложили Угарте более выгодные условия контракта, чем «Челси». Мануэль принял предложение чемпиона Франции.

Сейчас « » пытается согласовать условия трансфера со «Спортингом». Парижане намерены заплатить 60 млн евро.

В этом сезоне провел в составе « » 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.

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