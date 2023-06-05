Угарте близок к переходу в «ПСЖ» за 60 млн евро, «Челси» вышел из борьбы. Парижане перебили предложение лондонцев по трансферу и зарплате

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ», а не в «Челси».

«Синие» вышли из борьбы за подписание 22-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Уругваец был готов перейти в лондонский клуб, но «ПСЖ» предложил больше конкурента. «Челси» не намерен платить за игрока больше того, что они считаю его рыночной ценой.

Кроме того, парижане предложили Угарте более выгодные условия контракта, чем «Челси». Мануэль принял предложение чемпиона Франции.

Сейчас «ПСЖ» пытается согласовать условия трансфера со «Спортингом». Парижане намерены заплатить 60 млн евро.

В этом сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.

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28 комментариев

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Javelin Himars
Ответ Sergeev55
да пусть забирают, кто сейчас пойдёт в Челси, если они нормальную зарплату предложить не могут
Челси предлагал 5млн, ПСЖ поднял до 10млн, было бы тупо даже для Челси, предлагать ещё больше игроку, который пока что - ноунейм
+12
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+12
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forward1988
через пару лет обратно в чемпионат португалии.
+9
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sargerasxd
Ответ Акира_1
Так Боэли больше не занимается трансферами, там теперь директора Челси за все отвечают, а они не станут кидать кучи денег за ноунеймов с одним сезоном, чем Боэли занимался.
ушла эпоха
+7
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+7
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Born is the King
Лучше быстрее оформить визу Андрею Сантоса. В полузащите и так молодежи много
+5
0
+5
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DolJun
о, а вот и до спортса эта новость дошла) не прошло и пол года)
+4
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HI MARS
Очередной Витиньо
+6
-3
+3
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Акира_1
Ответ ẞADIM TM
не похоже на челси
Так Боэли больше не занимается трансферами, там теперь директора Челси за все отвечают, а они не станут кидать кучи денег за ноунеймов с одним сезоном, чем Боэли занимался.
+2
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ẞADIM TM
не похоже на челси
+2
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jqzn88xn6n
Руководство Челси покинуло чат
+1
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Born is the King
Ответ Акира_1
Мне кажется, что при условии ухода Ковачича и нестабильности Канте стоило бы одного полузащитника купить, ибо есть риск, что один Энцо не вывезет сезон, а Сантос и Галлахер хз как будут играть.
Нельзя продавать Кову, пусть лучше бесплатно уходит чем продавать его. Есть ещё Казадеи который рвёт на молодежном ЧМ. Есть ощущение что Челси вернётся к схеме 343
+1
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Heisenberg
Ответ HI MARS
Очередной Витиньо
Он опорник. ПСЖ он как раз таки и нужен.
+1
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Born is the King
Ответ Dm Kznts
Кова же травмат хоть какие то деньги получите за него
Ты стату его игр посмотри . Этот хорват крепкий
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Нельзя продавать Кову, пусть лучше бесплатно уходит чем продавать его. Есть ещё Казадеи который рвёт на молодежном ЧМ. Есть ощущение что Челси вернётся к схеме 343
Кова же травмат
хоть какие то деньги получите за него
0
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Акира_1
Ответ Born is the King
Лучше быстрее оформить визу Андрею Сантоса. В полузащите и так молодежи много
Мне кажется, что при условии ухода Ковачича и нестабильности Канте стоило бы одного полузащитника купить, ибо есть риск, что один Энцо не вывезет сезон, а Сантос и Галлахер хз как будут играть.
0
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rigobersong
Ответ sargerasxd
Ой дурак
Лучше в ПСЖ, чем в Мемас:))
+5
-5
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ẞADIM TM
Ответ Акира_1
Так Боэли больше не занимается трансферами, там теперь директора Челси за все отвечают, а они не станут кидать кучи денег за ноунеймов с одним сезоном, чем Боэли занимался.
наконец то, давно пора
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Александр Баскаков
За что 60 ? Уже угард понабрали за 60+ и что теперь незнают как слить их
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Foma T
Боули брошена перчатка)
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Кулёс
Что за бред???)
челси и неготов ?
Потолок на рынке ввели?)
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Mancar Camoran 2.0
Ну вот, а фанаты Челси уж размечтались, как Угарте на пару с Энцо будет ВЫЖИГАТЬ ВЕСЬ ЦЕНТР ПОЛЯ в следующем сезоне.
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Football Forever
Челси не намерен платить больше рынка? Боули приболел?
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Сережа Геймер
Вы знаете кто это? Он хотя бы стоит таких денег? Ну понятно что переплата но это того стоит я например впервые его слышу
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Dm Kznts
а где тот пенс который тут кричал всем что угарте к синим переходит? )
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david lamer
Битва мешка с мешком
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sargerasxd
Ой дурак
+2
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