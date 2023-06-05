Угарте близок к переходу в «ПСЖ» за 60 млн евро, «Челси» вышел из борьбы. Парижане перебили предложение лондонцев по трансферу и зарплате
Хавбек «Спортинга» Мануэль Угарте перейдет в «ПСЖ», а не в «Челси».
«Синие» вышли из борьбы за подписание 22-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Уругваец был готов перейти в лондонский клуб, но «ПСЖ» предложил больше конкурента. «Челси» не намерен платить за игрока больше того, что они считаю его рыночной ценой.
Кроме того, парижане предложили Угарте более выгодные условия контракта, чем «Челси». Мануэль принял предложение чемпиона Франции.
Сейчас «ПСЖ» пытается согласовать условия трансфера со «Спортингом». Парижане намерены заплатить 60 млн евро.
В этом сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.
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хоть какие то деньги получите за него
челси и неготов ?
Потолок на рынке ввели?)