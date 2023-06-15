«Бавария» – главный претендент на трансфер защитника «Наполи» Кима. Мюнхенцы готовы заплатить отступные – 50-70 млн евро

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мюнхенский клуб является главным претендентом на трансфер футболиста. « » готова заплатить сумму отступных, указанную в контракте с итальянским клубом. Эта опция действует исключительно для иностранных клубов.

Флориан Плеттенберг добавляет, что сумма отступных составляет 50-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серии А корейский защитник провел 35 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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