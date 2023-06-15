«Бавария» – главный претендент на трансфер защитника «Наполи» Кима. Мюнхенцы готовы заплатить отступные – 50-70 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, мюнхенский клуб является главным претендентом на трансфер футболиста. «Бавария» готова заплатить сумму отступных, указанную в контракте Кима с итальянским клубом. Эта опция действует исключительно для иностранных клубов.

Флориан Плеттенберг добавляет, что сумма отступных составляет 50-70 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне Серии А корейский защитник провел 35 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

«Бавария» хочет взять Ким Мин Чжэ на замену Эрнандесу и платить ему 10 млн евро в год

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11 комментариев

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Alexey Shiryaev
Так отступные 50 или 70? =)
+13
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+13
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kaviknat
Ответ Alexey Shiryaev
Так отступные 50 или 70? =)
Или 40, как писали до этого?
+8
0
+8
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Спартак Уокер
Мне кажется в Бундеслиге очень много азиатских игроков раскрывают свой талант
+3
0
+3
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Вадим Белозёров
Не надо пожалуйста....
+2
0
+2
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Bavarec-Art
Ди Марцио даже сумму отступных не знает, а всё туда же
+1
0
+1
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Abdul Aziz
Ответ j30
ничего хорошего баварию не ждет в ближайщее десятилетие , команда на запчасти расыпается нападающего нету , нойер скоро уйдет и замену трудно будет найти , мюллер тоже закончит скоро , лучшим игрокам уже надоело выигрывать тарелки немецкие и думают об уходе , сами виноваты , когда выиграли все трофеи с фликом вот после этого в межзесонье надо было усилять команду нормально и сделать ставку на флика как на долгосрочного тренера тогда команда была на пике надо было выжимать макимум не жалеть денег на хороших игроков и идти за второй а то и тртей победой подряд в лч но вместо этого просрали ту команду доверили студенту нагельсману команду набрали хлам и теперь имеют то что имеют
это происходит и во Франции. Да и в Испании уровень футбола упал сильно. Чувствую, что АПЛ для всех сейчас и есть Суперлига и все будут рваться туда.
+1
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alexis2020
Ким и Де Лигт, мощно будет. Ещё бы оставить Дэвиса и дать шанс Мазрауи
+1
-1
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A A
Ответ j30
ничего хорошего баварию не ждет в ближайщее десятилетие , команда на запчасти расыпается нападающего нету , нойер скоро уйдет и замену трудно будет найти , мюллер тоже закончит скоро , лучшим игрокам уже надоело выигрывать тарелки немецкие и думают об уходе , сами виноваты , когда выиграли все трофеи с фликом вот после этого в межзесонье надо было усилять команду нормально и сделать ставку на флика как на долгосрочного тренера тогда команда была на пике надо было выжимать макимум не жалеть денег на хороших игроков и идти за второй а то и тртей победой подряд в лч но вместо этого просрали ту команду доверили студенту нагельсману команду набрали хлам и теперь имеют то что имеют
Да что ты черт побери несёшь ?!😖©
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Eden Hazard
Ответ Alexey Shiryaev
Так отступные 50 или 70? =)
Ким-Мин, 50-70, пока не разобрались, но времени не было, час без трансферных слухов, Ди Марцио тоже понять можно)
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