«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены и рассматривает Коло-Муани и Хейлунда

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Аталанта бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Рандаль Коло-Муани Расмус Хейлунд Футбол

«Бавария» отказалась от идеи приобретения Виктора Осимхена.

Мюнхенцы считают трансфер форварда «Наполи» – 120-150 млн евро – слишком дорогим, сообщает Bild.

По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») или Расмуса Хейлунда («Аталанта»).

При этом переход Коло-Муани оценивается примерно в 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.

Статистика Коло-Муани – здесь, Хейлунда – здесь.

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70 комментариев

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deadjoker
Кейн старый, осимхен дорогой… походу великий шупомотинг будет тащить в следующем сезоне
+142
0
+142
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MrWillSee
Они думают, что он Холланд
+62
-6
+56
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romaroman26
Ответ Люблю Марго Робби
Осимхен нужен МЮ как воздух, с Марсиалями и Вегорстами далеко не уедешь
кейн нужен мю. осимхен один топовый сезон провел, и частые травмы
+34
-2
+32
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Люблю Марго Робби
Осимхен нужен МЮ как воздух, с Марсиалями и Вегорстами далеко не уедешь
+37
-8
+29
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<~Inter~>
По итогу купят Фуллькруга
+27
-1
+26
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Экспертное мнение
Хейлунд слишком белый для Баварии
+29
-5
+24
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Святослав Федорович
150 за качественного Осихмена дорого, а 120 за Коло-Муани нормально. Это как?
+16
-1
+15
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vzi
Ответ Люблю Марго Робби
Осимхен нужен МЮ как воздух, с Марсиалями и Вегорстами далеко не уедешь
Вы когда про Осимхена говорите, то учтите, что он только на третий сезон начал нормально забивать в Наполи.
+17
-2
+15
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rembrandao
А Челси отказался от Осимхена из-за слишком низкой цены
+14
0
+14
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Кино Музыка
"Спасибо" Хасану, убрал Левандовски, который мог забивать больше любого из этого списка еще лет 5 минимум.
+15
-2
+13
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OldRedWhite
Ответ Кино Музыка
"Спасибо" Хасану, убрал Левандовски, который мог забивать больше любого из этого списка еще лет 5 минимум.
Деду Хасану !
+11
0
+11
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Акира_1
Зачем Баварии тратить большие суммы, когда через пару сезонов можно будет кого-то из Бунднслиги бесплатно забрать. 🤷‍♂️
+10
-2
+8
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Exorcium
Там в Арисе один перспективный и недорогой форвард играет. Баварии надо присмотреться!
+10
-3
+7
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dutchtrio
Ответ Пирс Морган
Интересно, а есть какая-то предыстория?
Байер потеряв Баллака, Зе Роберто и Лусио чуть не вылетел тогда
+5
0
+5
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Falsegoalkeeper
Ответ Stewart D.
Теперь каждого норвежского молодого напа будут называть новым Холландом 🤡🤡🤡🤡🤡
Он датчанин вроде
+5
0
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ConorNite
Коло-Муани обойдется дешевле ? Написано же, что тоже 120 млн. Хотя учитывая привилегии Баварии в Германии, могут взять дешевле. А Хейлунд пока сыроват
+4
0
+4
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Джони Две Куртки
Ответ Люблю Марго Робби
Осимхен нужен МЮ как воздух, с Марсиалями и Вегорстами далеко не уедешь
Кейн куда лучше будет. он не только забивать умеет, но и очень хорош в подыгрыше. осимена травмы начали беспокоить.
+4
0
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Теннисный абсолют
С Айнтрахта хоть 1 форвард толком заиграл где-то?
Умеют они разводить мешков, набивая стату всяким посредственностям типа Йовича, Аллера и Сильвы
+4
0
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Пацанчик реальный
Ответ Пирс Морган
Мне тут доказывали днями, что Бавария в состоянии закидывать соточки за футболистов
Ну я думаю справедливости ради она в состоянии,просто по некоторым причинам не собирается это каждый раз делать,у них немного другая философия!в конце концов всегда можно из бундеслиги кого-нибудь подписать свободным агентом!)
+3
0
+3
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d.xoxlov
Ответ <~Inter~>
По итогу купят Фуллькруга
Бесплатно заберут
+6
-3
+3
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KMFDM71
Ответ <~Inter~>
По итогу купят Фуллькруга
И это будет отлично, больше немцев в Баварии принесет успех, имхо
+3
0
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Deni Magician
Что то в Баварии явно пошло не так
+5
-2
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петрович сектор1
В том году Бавария продала всякий неликвид на 60 млн + Левандовски -50 млн. Вполне были реальные деньги на готового толкового напа. Нет! Взяли Теля -20 млн, Гоавенберх, Мане , которые толком не заиграли.
Нынче вполне можно слить этих же троих + Забитцер, Зоммер, возможно Гнабри и вот деньги на того же нападающего. Но ведь выкупят Консело и возьмут какой нибудь шлак
+2
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Фан 373
У Баварии большой перекос, очень много полузащитников, и по сути ни одного классного нападающего ☝️...
+2
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<~Inter~>
Ответ vzi
Вы когда про Осимхена говорите, то учтите, что он только на третий сезон начал нормально забивать в Наполи.
Он с первого сезона нормально забивает. Проблема в том, что он ещё ни разу больше 30 матчей в чемпионате не сыграл
+2
0
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