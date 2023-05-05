«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены и рассматривает Коло-Муани и Хейлунда
«Бавария» отказалась от идеи приобретения Виктора Осимхена.
Мюнхенцы считают трансфер форварда «Наполи» – 120-150 млн евро – слишком дорогим, сообщает Bild.
По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») или Расмуса Хейлунда («Аталанта»).
При этом переход Коло-Муани оценивается примерно в 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.
Статистика Коло-Муани – здесь, Хейлунда – здесь.
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Умеют они разводить мешков, набивая стату всяким посредственностям типа Йовича, Аллера и Сильвы
Нынче вполне можно слить этих же троих + Забитцер, Зоммер, возможно Гнабри и вот деньги на того же нападающего. Но ведь выкупят Консело и возьмут какой нибудь шлак