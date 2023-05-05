«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены и рассматривает Коло-Муани и Хейлунда

«Бавария» отказалась от идеи приобретения Виктора Осимхена.

Мюнхенцы считают трансфер форварда « » – 120-150 млн евро – слишком дорогим, сообщает Bild.

По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани (« ») или Расмуса Хейлунда (« »).

При этом переход Коло-Муани оценивается примерно в 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.

Статистика Коло-Муани – здесь, Хейлунда – здесь.

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