«Арсенал» и «Вест Хэм» обсуждают условия трансфера Деклана Райса.

Клубы близки к согласованию суммы выкупа игрока, сообщает The Guardian. Ожидается, что «Арсенал» заплатит за полузащитника более 100 миллионов фунтов, если будут достигнуты определенные условия выплаты бонусов.

« » смирился с тем, что потеряет , а «Арсенал» готов сделать его самым дорогим игроком в своей истории. Официальное предложение еще не подано, но переговоры между клубами продвигаются хорошо, и есть уверенность, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Источники полагают, что вероятность того, что кто-то из конкурентов «канониров» попытается подписать хавбека, снижается. «Бавария», «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» рассматривали трансфер Райса, но «Арсенал» действует наиболее настойчиво в попытках купить его.

Главный тренер лондонцев Микель Артета считает, что Райс поможет « » в борьбе за чемпионство в , и готов освободить место для полузащитника, позволив Граниту Джаке присоединиться к «Байеру».

«Арсенал» также рассматривает возможность трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо и пытается подписать Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.