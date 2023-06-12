«Арсенал» заплатит более 100 млн фунтов с учетом бонусов за Райса. Клуб близок к согласованию цены с «Вест Хэмом»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

«Арсенал» и «Вест Хэм» обсуждают условия трансфера Деклана Райса.

Клубы близки к согласованию суммы выкупа игрока, сообщает The Guardian. Ожидается, что «Арсенал» заплатит за полузащитника более 100 миллионов фунтов, если будут достигнуты определенные условия выплаты бонусов.

«Вест Хэм» смирился с тем, что потеряет Райса, а «Арсенал» готов сделать его самым дорогим игроком в своей истории. Официальное предложение еще не подано, но переговоры между клубами продвигаются хорошо, и есть уверенность, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Источники полагают, что вероятность того, что кто-то из конкурентов «канониров» попытается подписать хавбека, снижается. «Бавария», «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» рассматривали трансфер Райса, но «Арсенал» действует наиболее настойчиво в попытках купить его.

Главный тренер лондонцев Микель Артета считает, что Райс поможет «Арсеналу» в борьбе за чемпионство в АПЛ, и готов освободить место для полузащитника, позволив Граниту Джаке присоединиться к «Байеру».

«Арсенал» также рассматривает возможность трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо и пытается подписать Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

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35 комментариев

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kerasin111
Ответ Ренат Фаткулин
Лучше б Амрабата взяли ) в три раза дешевле, но точно не хуже) очередной оверпрайс за паспорт)
Райс уже три года проводит топовый сезон в проблемном Вест Хэме в лиге, где играет этот самый Арсенал:)) Какой еще Амраабат, ну серьезно. Понятно, что финал провел хорошо, понятно, что на чемпионате мира хорошо играл, но ребят, серьезно. Мне кажется не просто так за Райсом такие команды бегают не первый год))
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Ренат Фаткулин
Лучше б Амрабата взяли ) в три раза дешевле, но точно не хуже) очередной оверпрайс за паспорт)
+28
-9
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Гамарджоба Генацвале
Английские паспортисты стоят нынче дорого.
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Оригинальный Ник
Очередной дико распиаренный островной брус. Будет провал похлеще Пепе
+17
-9
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OldRedWhite
Ответ ZamoRano
Арсенал странный клуб, вроде тратят солидные деньги на трансферы, но покупают хз кого...за такие бабки суперзвёзд первой величины надо брать.
Мудрик ?
+10
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QWertY
Ответ Ренат Фаткулин
Лучше б Амрабата взяли ) в три раза дешевле, но точно не хуже) очередной оверпрайс за паспорт)
Амрабат хуже Райса, причем намного. Марокканец даже в Сериале выглядит посредственно. А Райс один из лучших на своей позиции в АПЛ. Конечно, он не стоит таких денег, но если всяких Коутиньо покупали за 140, то за Райса можно отдать все 100
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charly_54
Нехилая сумма
+5
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Nikhad
Смешно, что это 116млн евро, в то время как за Билленгэма платят 103млн. И это учитывая, что у Райса один год контракта остался.
Развод века...
+7
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ZamoRano
Арсенал странный клуб, вроде тратят солидные деньги на трансферы, но покупают хз кого...за такие бабки суперзвёзд первой величины надо брать.
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Тюменский медвежонок
Ответ ZamoRano
Арсенал странный клуб, вроде тратят солидные деньги на трансферы, но покупают хз кого...за такие бабки суперзвёзд первой величины надо брать.
Антони?
+4
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wadwill13
Ответ SeRgE23
Он реально стоит таких денег? Или просто рынок сошел с ума( уже давно)…
в Англии это нормально. 50 процентов призовые от лиги. поэтому агенты доят в Англии всех подряд
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rigobersong
Учитывая, что Арсенал эти деньги сэкономил на Мудрике, то можно и переплатить, Райс может не стоит этих денег, но для Арсенала будет отличным усилением:) Сделка фактически без риска, стабильный и не травматичный игрок в основу:)
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klet
Даже с учётом паспорта он и близко не стоит таких денег. "Арсенал" совершит большую ошибку вложив столько финансов.
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Velirpa
болею за Арсенал, надеюсь, Бавария сохранит 100млн.
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ALMANAC
Ответ SeRgE23
Он реально стоит таких денег? Или просто рынок сошел с ума( уже давно)…
Райс топ, но рынок сошел с ума, да)
Скамейка и так короткая, под него могут расчистить еще 2-3 места из-за такой раздутой суммы
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kerasin111
Ответ ZamoRano
Арсенал странный клуб, вроде тратят солидные деньги на трансферы, но покупают хз кого...за такие бабки суперзвёзд первой величины надо брать.
Райс звезда первой величины уже давно. Держу в курсе. Родри и Киммихов продавать никто не будет, если что.
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Чёрный тюльпан
Тут у людей грани смылись, если Райс - это топ. Топ - это Де Брюйне, Кроос, Модрич, Киммих, Барелла и т.д. Райс и близко не на их уровне, оверпрайсная британская брусня. Вон в МЮ +- такой же болванчик бегает, но только с шотландским паспортом, вот только цена ему миллионов 30. Ну пускай Деклан миллионов 45-60 стоит, хотя по сути что тот имеет статус доморощенного игрока, что это, но о каких 100 млн. речь? За 100 вон Реал Беллингема супер перспективного берёт из Дортмунда, которому только 20 будет (Райс на 4 года старше, это тоже играет роль в цене). При этом он на слуху столько же времени: 3 сезона в Боруссии и сезон в Бирмингеме в 16-летнем возрасте, за который отыграл 41 встречу.
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Франческо Тотти
Наценка за паспорт. Английский лимитчик, вот и все. Плюс жирный Тв-контракт, и можно за средних игроков просить кучу денег и выбивать зарплаты.
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Born is the King
За 130-140 договорятся. Вест Хэм не будет продавать Деклана дешевле Грилиша
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gangs
Ответ Ренат Фаткулин
Лучше б Амрабата взяли ) в три раза дешевле, но точно не хуже) очередной оверпрайс за паспорт)
Мы брали точно такого же Амрабата, в 2018, тоже в три раза дешевле, тоже из итальянского середняка. Звали этого топаря Лукас Торрейра.
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SeRgE23
Он реально стоит таких денег? Или просто рынок сошел с ума( уже давно)…
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Quintin07
Ответ kerasin111
Райс уже три года проводит топовый сезон в проблемном Вест Хэме в лиге, где играет этот самый Арсенал:)) Какой еще Амраабат, ну серьезно. Понятно, что финал провел хорошо, понятно, что на чемпионате мира хорошо играл, но ребят, серьезно. Мне кажется не просто так за Райсом такие команды бегают не первый год))
Таковы реалии, что за такого игрока платят большие деньги, но на самом то деле, покупка выгодная, думаю что все клубы топ 6 согласились бы иметь такого игрока.
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gangs
Ответ London.is.blue
Райс решил официально закончить с еврокубками. Ушел на пике.
Ну так он же не в челси переходит
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Просто Я
Ответ Ренат Фаткулин
Лучше б Амрабата взяли ) в три раза дешевле, но точно не хуже) очередной оверпрайс за паспорт)
Там игроки абсолютно разные. Амрабат про разрушение и оборону. Деклан и про оборону, и про атаку. У него хороший дриблинг и прекрасный пас. Очевидно, что играть он будет на позиции Джаки. Представить там Амрабата, не умеющего атаковать, сложно
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Maestrro
Ответ Nikhad
Смешно, что это 116млн евро, в то время как за Билленгэма платят 103млн. И это учитывая, что у Райса один год контракта остался. Развод века...
Так дело в желании футболиста. Если б Беллингем хотел бы в Арсенал, то канониры выложили бы и 150 миллионов.
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