«Арсенал» заплатит более 100 млн фунтов с учетом бонусов за Райса. Клуб близок к согласованию цены с «Вест Хэмом»
«Арсенал» и «Вест Хэм» обсуждают условия трансфера Деклана Райса.
Клубы близки к согласованию суммы выкупа игрока, сообщает The Guardian. Ожидается, что «Арсенал» заплатит за полузащитника более 100 миллионов фунтов, если будут достигнуты определенные условия выплаты бонусов.
«Вест Хэм» смирился с тем, что потеряет Райса, а «Арсенал» готов сделать его самым дорогим игроком в своей истории. Официальное предложение еще не подано, но переговоры между клубами продвигаются хорошо, и есть уверенность, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
Источники полагают, что вероятность того, что кто-то из конкурентов «канониров» попытается подписать хавбека, снижается. «Бавария», «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» рассматривали трансфер Райса, но «Арсенал» действует наиболее настойчиво в попытках купить его.
Главный тренер лондонцев Микель Артета считает, что Райс поможет «Арсеналу» в борьбе за чемпионство в АПЛ, и готов освободить место для полузащитника, позволив Граниту Джаке присоединиться к «Байеру».
«Арсенал» также рассматривает возможность трансфера полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо и пытается подписать Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
Развод века...
Скамейка и так короткая, под него могут расчистить еще 2-3 места из-за такой раздутой суммы