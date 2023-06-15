Генсек РФС: «Карпин воспринимает медали как Моуринью. Топ-тренер всегда стремится быть первым»

Теги Ростов Жозе Моуринью премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Митрофанов Футбол

Максим Митрофанов оценил слова Валерия Карпина об отношении к медалям.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» заявил, что «радоваться серебряным и бронзовым медалям – пережитки советского воспитания».

«Валерий Георгиевич воспринимает медали так же, как Моуринью. Медаль медали рознь. Медаль чемпионата или Кубка важна.

Да, чемпион всегда один, но и золотую медаль можно воспринять как условность. Правда, медаль через многие годы позволяет спортсмену, став тренером, мотивировать своих воспитанников, детей. Золотая, серебряная и бронзовые медали чемпионов, как и серебряная медаль Кубка, имеют важное нематериальное значение.

Понятно, что топ-тренер и топ-игрок, которые стремятся всегда быть первыми, любое место, кроме первого, не признают. Но нужно отмечать и заслуги других. Впоследствии для тренеров и игроков это может иметь важное значение», — сказал генеральный секретарь РФС.

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10 комментариев

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Goldstream
The Special Yopt.
+3
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Beyond
Ахахах, где Карпин, и Где Моуриньо)
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Eugene88
Карпин топ тренер 😂 ясненько
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юра георгиевский
Какую-то абсолютную чепуху сказал. Стыдно читать такой бред.
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Адам Нинуху
Карпину до Моуриньо как до Китая раком
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Rested
Генсек)))))
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Сергей Жарковский
Ответ Beyond
Ахахах, где Карпин, и Где Моуриньо)
Где Карпин, а где медали, разве деревянные!🤡
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Eugene88
Ответ Alexander Baskakov
А что против имеешь? Или зависть ?
Топ тренер с 0 трофеев за 15 лет работы? Звучит логично
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