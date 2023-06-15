Генсек РФС: «Карпин воспринимает медали как Моуринью. Топ-тренер всегда стремится быть первым»

Максим Митрофанов оценил слова Валерия Карпина об отношении к медалям.

Ранее главный тренер сборной России и « » заявил, что «радоваться серебряным и бронзовым медалям – пережитки советского воспитания».

«Валерий Георгиевич воспринимает медали так же, как . Медаль медали рознь. Медаль чемпионата или Кубка важна.

Да, чемпион всегда один, но и золотую медаль можно воспринять как условность. Правда, медаль через многие годы позволяет спортсмену, став тренером, мотивировать своих воспитанников, детей. Золотая, серебряная и бронзовые медали чемпионов, как и серебряная медаль Кубка, имеют важное нематериальное значение.

Понятно, что топ-тренер и топ-игрок, которые стремятся всегда быть первыми, любое место, кроме первого, не признают. Но нужно отмечать и заслуги других. Впоследствии для тренеров и игроков это может иметь важное значение», — сказал генеральный секретарь РФС.