Генсек РФС: «Карпин воспринимает медали как Моуринью. Топ-тренер всегда стремится быть первым»
Максим Митрофанов оценил слова Валерия Карпина об отношении к медалям.
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» заявил, что «радоваться серебряным и бронзовым медалям – пережитки советского воспитания».
«Валерий Георгиевич воспринимает медали так же, как Моуринью. Медаль медали рознь. Медаль чемпионата или Кубка важна.
Да, чемпион всегда один, но и золотую медаль можно воспринять как условность. Правда, медаль через многие годы позволяет спортсмену, став тренером, мотивировать своих воспитанников, детей. Золотая, серебряная и бронзовые медали чемпионов, как и серебряная медаль Кубка, имеют важное нематериальное значение.
Понятно, что топ-тренер и топ-игрок, которые стремятся всегда быть первыми, любое место, кроме первого, не признают. Но нужно отмечать и заслуги других. Впоследствии для тренеров и игроков это может иметь важное значение», — сказал генеральный секретарь РФС.
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