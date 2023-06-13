Карпин о Дзюбе: «Если топор войны и был, то он давно зарыт. Но вы все равно ищете черную кошку. Никто не говорил, что Артем плохой футболист»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин поделился мнением об Артеме Дзюбе.

– У вас серьезная история взаимоотношений не только с Федуном, но и с Дзюбой. Вы недавно виделись на премии РПЛ. После нее он сказал: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»

– Если этот топор войны и был, то он действительно давно зарыт. Об этом говорит уже то, что мы дважды вызывали Артема на отборочные матчи к чемпионату мира.

Любому человеку эта ситуация ясна. Но вы все равно ищете какую-то черную кошку. 

– Как сейчас можно охарактеризовать ваши взаимоотношения? Рабочие?

– Ну да. Такие же, как у меня с любым игроком другой команды.

– Окей. А если чисто про спортивную составляющую – чем вызвана такая форма Дзюбы? 8+5 в 11 матчах от 34-летнего нападающего говорит о слабости чемпионата?

– Об этом и о его силе. Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут еще надо говорить? Все и так понятно, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Такое впечатление, что журналист, задающий вопросы про Дзюбу все эти годы, поспорил с кем-то на большую сумму что Валера ему все-таки втащит. Иного варианта для задавания этих идиотских одинаковых вопросов я не вижу
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
Валера, ну так нельзя бл##ь!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serzhique
Ответ Ебздрогыч
Такое впечатление, что журналист, задающий вопросы про Дзюбу все эти годы, поспорил с кем-то на большую сумму что Валера ему все-таки втащит. Иного варианта для задавания этих идиотских одинаковых вопросов я не вижу
Интересно, есть хоть одна новость на спортсе, где бы ты в течение минуты не написал плюсодр*черский коммент с претензией на «адекватность»?
Риторический, естественно, вопрос
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белочка Радимова
Ну ладно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Сложно найти черную кошку в темной комнате, а видео Дзюбы, укрощающего змея, без проблем
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Зная Артема понятно, что ручка от топора до сих пор торчит из земли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Да сколько можно эту тему мусолить?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
У журналиста явно день сурка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Уже достали эти псевдожурналисты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boris Valshonok
Да Дзюба вообще не футболист.Он всё показал в Турции-5 матчей и выгнали к чёртовой матери.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Топор зарыли. Перешли на луки и стрелы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий