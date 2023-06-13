Карпин о том, что пожелал бы себе через год: «Сына и мирного неба над головой»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Андрей Лангович Виктор Мелехин Артем Карпукас Футбол

Валерий Карпин пожелал мирного неба над головой.

Тренер сборной России и «Ростова» ответил на вопросы в рамках блица.

– Топ-3 игрока-открытия прошедшего сезона РПЛ.

– Карпукас, Лангович, Мелехин. Но, может, кого-то забыл.

– Топ-3 игрока европейского сезона.

– Холанд, Бензема, Де Брюйне.

– Топ-3 тренера.

– Гвардиола, Спаллетти, Хави. 

– Что бы пожелали себе через год?

– Сына и мирного неба над головой, – сказал Карпин.

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19 комментариев

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Спартак Уокер
Адекватные желания -адекватного человека !
+53
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Olga.t
Нам всем нужен мир...
+31
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U
Тут ничего кроме уважения и согласия и не выскажешь.
+20
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Ovi174
Ответ Спартак Уокер
Адекватные желания -адекватного человека !
Можно еще третье желание добавить - деду Гааги.
+15
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Dikki Shelton
Хорошие пожелания. Трудно с ними не согласиться.👍
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Caterina
Пусть сбудутся 🙏
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ALMAZ_and_GOLD
Человека можно понять, аж пятеро девочек и не одного мальчика
+3
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Arman FCSM
https://youtu.be/YPa8O_rXrYo
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DenSpM
Валера хотел сказать Мелешин, но потом вспомнил, что он Ростов тренирует
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Metalloid
Ответ Ovi174
Можно еще третье желание добавить - деду Гааги.
Думаешь байдена таки сдадут? Или бушу воздадут по заслугам?
+1
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Dizzod
Ответ Геннадий Тимченко
пока живёт в России такие пожелания устно озвучивать - только статью себе получать 🤷
тебя минисуют сотрудники СК
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