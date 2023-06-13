Карпин о том, что пожелал бы себе через год: «Сына и мирного неба над головой»
Валерий Карпин пожелал мирного неба над головой.
Тренер сборной России и «Ростова» ответил на вопросы в рамках блица.
– Топ-3 игрока-открытия прошедшего сезона РПЛ.
– Карпукас, Лангович, Мелехин. Но, может, кого-то забыл.
– Топ-3 игрока европейского сезона.
– Холанд, Бензема, Де Брюйне.
– Топ-3 тренера.
– Гвардиола, Спаллетти, Хави.
– Что бы пожелали себе через год?
– Сына и мирного неба над головой, – сказал Карпин.
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