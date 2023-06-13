Карпин о том, что пожелал бы себе через год: «Сына и мирного неба над головой»

Валерий Карпин пожелал мирного неба над головой.

Тренер сборной России и «Ростова» ответил на вопросы в рамках блица.

– Топ-3 игрока-открытия прошедшего сезона .

– Карпукас, Лангович, Мелехин. Но, может, кого-то забыл.

– Топ-3 игрока европейского сезона.

– Холанд, Бензема, Де Брюйне.

– Топ-3 тренера.

– Гвардиола, Спаллетти, Хави.

– Что бы пожелали себе через год?

– Сына и мирного неба над головой, – сказал .