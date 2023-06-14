«Давайте «Зенит» 11 раз подряд выиграет золото, как «Бавария», тогда и вернемся к формуле РПЛ, лимиту и так далее». Зырянов о гегемонии питерцев

Теги Зенит Бавария Константин Зырянов премьер-лига Россия бундеслига Германия Павел Садырин Матч ТВ Футбол

Константин Зырянов сравнил «Зенит» с «Баварией».

– Разговоры о гегемонии «Зенита» уже переходят в предложения поменять формулу чемпионата…

– Подождите, «Зенит» всего пять раз подряд стал чемпионом. «Бавария» – 11. Давайте «Зенит» тоже 11 раз подряд выиграет золото, тогда и вернемся к этой теме: формула, лимит и так далее.

А если серьезно, у «Баварии» тоже все пытаются отобрать титул, но не получается.

– Что в нынешней ситуации делать соперникам «Зенита»?

– Стремитесь победить «Зенит», как у нас в 90-е годы все стремились победить «Спартак». Выходили именно с такой мыслью.

Помните, что сказал Садырин, когда сине-бело-голубые вернулись в высшую лигу? «Главное – не вылететь и обыграть «Спартак».

А в Петербурге говорили: мы простим вам все, только обыграйте красно-белых. Вот такие времена были раньше.

Теперь они поменялись. Сейчас в Москве говорят что-то вроде: вы хотя бы крупно «Зениту» не проиграйте, и мы вам многое простим, – заявил бывший полузащитник петербуржцев.

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15 комментариев

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SMART789
Ответ Ivan Sergeev
Есть только одно маленькое НО, Бавария сама зарабатывает деньги, а не сосет фактически из гос. бюджета.
так и конкуренты Баварии сами зарабатывают, а не сосут из ВТБ, РЖД, Лукойла и тд

Почему вы пороки всей лиги складываете на один только ФК Зенит?
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SMART789
Меня устраивает)
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Михо
Если бы Зенит вел себя как Бавария в этом сезоне, точно титул бы ушел. Бавария все сделала для Боруссии, но они не смогли
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CoMoBo3
А давайте 😎
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Ковид 07.10.52
Уже сказал им главный земляк, что теперь на азию смотреть и под нее ложиться, а эти все на ненавистную европу косятся....забили туда окно...все....пробиваем дно в азию...
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Сергей Жарковский
Зенит не против следующего чемпионства!
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schwein
Сегодня Константин Георгиевич выдает базу.
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Виталик Украинский
Ответ Ivan Sergeev
Есть только одно маленькое НО, Бавария сама зарабатывает деньги, а не сосет фактически из гос. бюджета.
Еще бы хейтерам понимания, что такое госбюджет...
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Ezra-Matthew Miller
Ответ SMART789
так и конкуренты Баварии сами зарабатывают, а не сосут из ВТБ, РЖД, Лукойла и тд Почему вы пороки всей лиги складываете на один только ФК Зенит?
Не только. Лейпциг, Хоффенхайм, Вольфсбург и Леверкузен, у которых есть дурацкое право исключения от 50+¹ и финансовое преимущество вроде должны пытаться бороться, но нет)
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Piterboll
Ответ СемёнСемёныч
Пока наш Зенит будет гнаться и дотягиваться до 11 раза, так и Бавария на месте стоять не будет, ускачет дальше. Так и будет гонка без конца
Хаха, раз в РПЛ не с кем конкурировать остается с Баварией))
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MAXIMum1
Ответ Бухгалтер2021
а что Зенит в лч??
Ой как смешно. Ты прямо прирождённый юморист.
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