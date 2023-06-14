«Давайте «Зенит» 11 раз подряд выиграет золото, как «Бавария», тогда и вернемся к формуле РПЛ, лимиту и так далее». Зырянов о гегемонии питерцев

Константин Зырянов сравнил «Зенит» с «Баварией».

– Разговоры о гегемонии « » уже переходят в предложения поменять формулу чемпионата…

– Подождите, «Зенит» всего пять раз подряд стал чемпионом. « » – 11. Давайте «Зенит» тоже 11 раз подряд выиграет золото, тогда и вернемся к этой теме: формула, лимит и так далее.

А если серьезно, у «Баварии» тоже все пытаются отобрать титул, но не получается.

– Что в нынешней ситуации делать соперникам «Зенита»?

– Стремитесь победить «Зенит», как у нас в 90-е годы все стремились победить «Спартак». Выходили именно с такой мыслью.

Помните, что сказал , когда сине-бело-голубые вернулись в высшую лигу? «Главное – не вылететь и обыграть «Спартак».

А в Петербурге говорили: мы простим вам все, только обыграйте красно-белых. Вот такие времена были раньше.

Теперь они поменялись. Сейчас в Москве говорят что-то вроде: вы хотя бы крупно «Зениту» не проиграйте, и мы вам многое простим, – заявил бывший полузащитник петербуржцев.