Роша подорожал больше всех в Мир РПЛ по оценке Transfermarkt. Малком и Сперцян в топ-3

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Федор Чалов Иван Обляков Родригао Вендел Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян деньги Роберт Ренан Футбол

Виллиан Роша подорожал больше всех футболистов Мир РПЛ.

Защитник ЦСКА возглавил список Transfermarkt, в который вошли прибавившие в стоимости игроки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Виллиан Роша (ЦСКА) – 7 млн евро (+3,5 млн);

2. Малком («Зенит») – 30 млн евро (+3 млн);

3. Эдуард СперцянКраснодар») – 12 млн евро (+3 млн);

4. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро (+2,5 млн);

5. Вендел («Зенит») – 24 млн евро (+2 млн);

6. Клаудиньо («Зенит») – 20 млн евро (+2 млн);

7. Дуглас Сантос («Зенит») – 18 млн евро (+2 млн);

8. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн евро (+2 млн);

9. Роберт Ренан («Зенит») – 9 млн евро (+2 млн);

10. Родригао («Зенит») – 6 млн евро (+2 млн).

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26 комментариев

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misha___97
Ответ Иван Колгашкин
Заслуженно. Непонятно почему не попал в 11 лучших игроков сезона.
Потому что кто-то очень хотел видеть Джикию 😂😂😂 до сих пор смеюсь с этого
+41
-1
+40
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Иван Колгашкин
Заслуженно. Непонятно почему не попал в 11 лучших игроков сезона.
+12
0
+12
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Назар Игорь
Показательно что в этом списке ни одного спартаковца, это доказывает что ЦСКА на подъëме а Спартак деградирует.
+11
-3
+8
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Otchelnik
Мужик пришел без предсезонки, с листа начал играть.На всех позициях выглядел качественно и заслужено занял центр обороны.
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Промес подорожал на 50 млн евро, но есть нюанс...
+5
-3
+2
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Фут.Боль
Карпукас тоже на +2млн подорожал.
+1
0
+1
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Злодей Спб
Ну, главное, что Роша подорожал, а то что у КБ очередной сезон без трофеев - это не привыкать :)
+2
-1
+1
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Иван Колгашкин
Заслуженно. Непонятно почему не попал в 11 лучших игроков сезона.
Но при этом Родригао посильнее Роши, но его тоже нет
+4
-3
+1
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Фут.Боль
Ответ Ковид 07.10.52
А где Бариус, единственный кто достоен Европы...
Он в топ-3 самых подешевевших (-2млн) вместе со Смоловым и Шамаром.
+1
0
+1
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Shuller18
Ответ Виктор
Ренан приехал и вообще ничего не стоил. Сейчас 7 млн. Причём здесь Роша?
В смысле, ничего не стоил? Он пару лямов стоил. И ты вообще не понял смысл мною сказанного? В тот же Зенит совсем недавно покупали Ловрена, я про то, что раньше лучшие ЦЗ чемпионата были статусными даже по меркам Европы, а сейчас лучшие это фактически ноунеймы
+1
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Tun
Показалось)
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Shuller18
Тоже показатель уровня нынешней РПЛ: приехал немолодой защитник из 13 команды Португалии и с ходу стал одним из лучших. А раньше ведь звали ЦЗ калибра Гарая, Чорлуки, Боккетти, которые в свои далеко не последние сборные вызывались... Эх.
Ну а Роша действительно очень крут, заслуженно подорожал
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Красная стрела
Ну и посмотрите на ценники Зенита🤷‍♂️ это не серьезно просто
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Ковид 07.10.52
Ответ Фут.Боль
Он в топ-3 самых подешевевших (-2млн) вместе со Смоловым и Шамаром.
Наверное с ним контракт не продлили...
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Красная стрела
Ответ Shuller18
Тоже показатель уровня нынешней РПЛ: приехал немолодой защитник из 13 команды Португалии и с ходу стал одним из лучших. А раньше ведь звали ЦЗ калибра Гарая, Чорлуки, Боккетти, которые в свои далеко не последние сборные вызывались... Эх. Ну а Роша действительно очень крут, заслуженно подорожал
Раньше чемпионат не сравнить🤷‍♂️ играли два победителя кубка уефа недавних, их обходил Рубин, Спартак был на равных, не хватало чуть до чемпионства… это уровень был, хоть мы и ругали так же своих. Ну а сейчас🤷‍♂️ одна надежда, что научимся растить своих. Дорогих легов с большой лс клубы просто не станут подписывать.
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ASH11
Ответ Shuller18
Тоже показатель уровня нынешней РПЛ: приехал немолодой защитник из 13 команды Португалии и с ходу стал одним из лучших. А раньше ведь звали ЦЗ калибра Гарая, Чорлуки, Боккетти, которые в свои далеко не последние сборные вызывались... Эх. Ну а Роша действительно очень крут, заслуженно подорожал
Защитники калибра Гарая и Чорлуки играли только в 3-4 клубах, в остальных - плюс-минус то же самое, что и сейчас. Многие из именитых к 2-3 сезону у нас еще и деградировали, вспомнить того же Бруну Алвеша.
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Shuller18
Ответ Красная стрела
Раньше чемпионат не сравнить🤷‍♂️ играли два победителя кубка уефа недавних, их обходил Рубин, Спартак был на равных, не хватало чуть до чемпионства… это уровень был, хоть мы и ругали так же своих. Ну а сейчас🤷‍♂️ одна надежда, что научимся растить своих. Дорогих легов с большой лс клубы просто не станут подписывать.
Ну а как растить своих, если они тупо в собственном соку варятся, обучаясь по древним методичкам? Раньше конкуренция была огромная, если условный Головин пробивался, то он реально был звездой, а сейчас вроде много молодых, но все серая масса какая-то.
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Shuller18
Ответ ASH11
Защитники калибра Гарая и Чорлуки играли только в 3-4 клубах, в остальных - плюс-минус то же самое, что и сейчас. Многие из именитых к 2-3 сезону у нас еще и деградировали, вспомнить того же Бруну Алвеша.
Гарай и Ломбертс в Зените
ББИ в ЦСКА
Самба в Динамо
Боккетти в Спартаке
Чорлука в Локомотиве
Гранквист в Краснодаре
В итоге такие как Роша, ну типа Шандао там, выступали за Кубани всякие.
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