Роша подорожал больше всех в Мир РПЛ по оценке Transfermarkt. Малком и Сперцян в топ-3
Виллиан Роша подорожал больше всех футболистов Мир РПЛ.
Защитник ЦСКА возглавил список Transfermarkt, в который вошли прибавившие в стоимости игроки.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Виллиан Роша (ЦСКА) – 7 млн евро (+3,5 млн);
2. Малком («Зенит») – 30 млн евро (+3 млн);
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 12 млн евро (+3 млн);
4. Иван Обляков (ЦСКА) – 10 млн евро (+2,5 млн);
5. Вендел («Зенит») – 24 млн евро (+2 млн);
6. Клаудиньо («Зенит») – 20 млн евро (+2 млн);
7. Дуглас Сантос («Зенит») – 18 млн евро (+2 млн);
8. Федор Чалов (ЦСКА) – 12 млн евро (+2 млн);
9. Роберт Ренан («Зенит») – 9 млн евро (+2 млн);
10. Родригао («Зенит») – 6 млн евро (+2 млн).
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Ну а Роша действительно очень крут, заслуженно подорожал
ББИ в ЦСКА
Самба в Динамо
Боккетти в Спартаке
Чорлука в Локомотиве
Гранквист в Краснодаре
В итоге такие как Роша, ну типа Шандао там, выступали за Кубани всякие.