Роша подорожал больше всех в Мир РПЛ по оценке Transfermarkt. Малком и Сперцян в топ-3

Виллиан Роша подорожал больше всех футболистов Мир РПЛ.

Защитник ЦСКА возглавил список Transfermarkt, в который вошли прибавившие в стоимости игроки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. (ЦСКА) – 7 млн евро (+3,5 млн);

2. Малком («Зенит») – 30 млн евро (+3 млн);

3. (« ») – 12 млн евро (+3 млн);

4. (ЦСКА) – 10 млн евро (+2,5 млн);

5. Вендел («Зенит») – 24 млн евро (+2 млн);

6. Клаудиньо («Зенит») – 20 млн евро (+2 млн);

7. Дуглас Сантос («Зенит») – 18 млн евро (+2 млн);

8. (ЦСКА) – 12 млн евро (+2 млн);

9. Роберт Ренан («Зенит») – 9 млн евро (+2 млн);

10. Родригао («Зенит») – 6 млн евро (+2 млн).

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