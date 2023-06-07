Егор Титов: «В «Зените» иностранцы на всех ключевых позициях, встроить русских игроков – дело техники. Можно поаплодировать Семаку, больше трех бразильцев – уже банда»
Егор Титов связывает успехи «Зенита» с большим количеством легионеров.
Приз лучшему тренеру сезона в Мир РПЛ получил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. В финальный этап голосования также прошли Сергей Семак и Валерий Карпин.
«Может, уже подустали от Семака. Семак играл на самом высоком уровне, любит побеждать, тем более детей у него много, каждому ребенку по статуэтке. Но Федотов заслужил своей работой, это накопительный эффект.
В «Зените» все ключевые позиции занимают иностранцы, это предопределило его чемпионство. Встроить русских футболистов в иностранный костяк было делом техники, что Семак и сделал. Ведь с бразильцами надо уметь работать, потому что больше трех бразильцев – это уже банда, знаю не понаслышке. Здесь только можно поаплодировать Сергею Богдановичу», – сказал бывший игрок «Спартака».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Напомню, что первые два чемпионства (и особенно первое) из пяти вообще практически бразильцев были завоёваны. Они просто логическое продолжение развития команды.
Семак _успешно_ адаптирует игру под имеющийся в наличии состав уже на протяжении пяти лет. Был Дзюба - были навесы, появились технари - стали играть низом, изменится состав - в очередной раз поменяется схема. Считаю, что б0льшая часть побед в удачном выборе тренера. Главный кузнец титулов - это Сергей Богданович.
Остальные клубы просто тратят деньги на ветер и играют в футбол в роли статистов, в то время как Зенит демонстрирует результат адекватный вложениям.
мораль... хочешь стать чемпионом сколачивай банду
Свои аргентинский десант не забывайте. Да и Ростовских мужиков оптом брали.
А так можно вспомнить Хендрикса(0,5(,Мевлю(неустойка по контракту),Рыбуся,Мирзова(4,5)Романьоли(2,5),Ларссона...многомиллионные откаты агентам(больше всех Спартак заплатил).Вам(КБ) надо научиться распоряжаться средствами у Зенита(последние 5-6 лет)стоит это признать.
Кстати,с кем имею честь?