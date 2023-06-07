Егор Титов: «В «Зените» иностранцы на всех ключевых позициях, встроить русских игроков – дело техники. Можно поаплодировать Семаку, больше трех бразильцев – уже банда»

Теги ЦСКА Зенит Егор Титов Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Федотов Р-Спорт Футбол

Егор Титов связывает успехи «Зенита» с большим количеством легионеров.

Приз лучшему тренеру сезона в Мир РПЛ получил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. В финальный этап голосования также прошли Сергей Семак и Валерий Карпин.

«Может, уже подустали от Семака. Семак играл на самом высоком уровне, любит побеждать, тем более детей у него много, каждому ребенку по статуэтке. Но Федотов заслужил своей работой, это накопительный эффект.

В «Зените» все ключевые позиции занимают иностранцы, это предопределило его чемпионство. Встроить русских футболистов в иностранный костяк было делом техники, что Семак и сделал. Ведь с бразильцами надо уметь работать, потому что больше трех бразильцев – это уже банда, знаю не понаслышке. Здесь только можно поаплодировать Сергею Богдановичу», – сказал бывший игрок «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Клубам РПЛ и их болельщикам необходимо сосредоточиться на своих футболистах, а с бразильцами Зенит как-нибудь сам разберётся.

Напомню, что первые два чемпионства (и особенно первое) из пяти вообще практически бразильцев были завоёваны. Они просто логическое продолжение развития команды.

Семак _успешно_ адаптирует игру под имеющийся в наличии состав уже на протяжении пяти лет. Был Дзюба - были навесы, появились технари - стали играть низом, изменится состав - в очередной раз поменяется схема. Считаю, что б0льшая часть побед в удачном выборе тренера. Главный кузнец титулов - это Сергей Богданович.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Спартак Уокер
40 миллионов за Малкома если я не ошибаюсь заплатил Зенит
А сколько Спартак заплатил за Рошу, Крала, Тила (Сколько в сумме будет, около 30? 30 лямов за 3 днарей (по крайней мере в Спартаке они были днарями)?). А сколько на зарплаты уходит? У одно недонападающего зарплата 1.8 млн., если не ошибаюсь?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Спартак Уокер
За такие деньги они сыграться были обязаны
Спартак то гораздо меньше тратит на трансферы, да?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей Андреев
А сколько Спартак заплатил за Рошу, Крала, Тила (Сколько в сумме будет, около 30? 30 лямов за 3 днарей (по крайней мере в Спартаке они были днарями)?). А сколько на зарплаты уходит? У одно недонападающего зарплата 1.8 млн., если не ошибаюсь?
Блин, у самих-то. Маммана, Краневиттер, Эрнани, бесплатный Маркизио с зарплатой 6 лямов, который только в Эрмитаже гулял.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Андрей Андреев
А сколько Спартак заплатил за Рошу, Крала, Тила (Сколько в сумме будет, около 30? 30 лямов за 3 днарей (по крайней мере в Спартаке они были днарями)?). А сколько на зарплаты уходит? У одно недонападающего зарплата 1.8 млн., если не ошибаюсь?
Роша-12,Крал-12,Тиль-16...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ Спартак Уокер
40 миллионов за Малкома если я не ошибаюсь заплатил Зенит
Все траты Зенита в последнюю пятилетку окупаются результатами - пять чемпионств, кубок и три суперкубка.

Остальные клубы просто тратят деньги на ветер и играют в футбол в роли статистов, в то время как Зенит демонстрирует результат адекватный вложениям.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Гамарджоба Генацвале
Блин, у самих-то. Маммана, Краневиттер, Эрнани, бесплатный Маркизио с зарплатой 6 лямов, который только в Эрмитаже гулял.
Не являюсь фаном Зенита, но в целом ты прав. У Зенита тоже провалы были, и, как бы мне не было печально это признавать, но и у ЦСКА были провальные трансферы (те же Фукс и Гайч). Но просто смешно, когда 2-й бюджет лиги ноет о разнице в бюджете и тратах Зенита, сам трятя гигантские деньги на днарей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
банда бразильцев в Зените, ранее такая же в ЦСКА, ОПГ Ромашка в Спартаке...
мораль... хочешь стать чемпионом сколачивай банду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Ответ Дмитрий9779
Роша-12,Крал-12,Тиль-16...
Дмитрий, приветствую !
Свои аргентинский десант не забывайте. Да и Ростовских мужиков оптом брали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Много лет назад, поражаясь успехам "Шахтёра", я решил подсчитать сколько там бразильцев, и что вы думаете?! насчитал одиннадцать!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Дзяворук
Федотову рано ещё в лучших ходить ., вот если ещё и на на следующий год что то достигнет , тогда можно и подумать!!! А так Семак лучший!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей Андреев
Не являюсь фаном Зенита, но в целом ты прав. У Зенита тоже провалы были, и, как бы мне не было печально это признавать, но и у ЦСКА были провальные трансферы (те же Фукс и Гайч). Но просто смешно, когда 2-й бюджет лиги ноет о разнице в бюджете и тратах Зенита, сам трятя гигантские деньги на днарей
Да у всех клубов были провальные трансферы. Хорошо, что Малком заиграл, по сути первый полноценный качественный сезон, а то мог быть тоже в списке неудачных трансферов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ redwhiteteam
Дмитрий, приветствую ! Свои аргентинский десант не забывайте. Да и Ростовских мужиков оптом брали.
Приветствую!Аргентинцев купили за 71,5 млн,продали за +-65,не знаю за сколько Дриусси выкупал свой контракт.За ростовских не знаю сколько заплатили(да и давно это было,пришел Семак и расчистили состав),но у некоторых был пункт в контракте при предложении от наших топов.
А так можно вспомнить Хендрикса(0,5(,Мевлю(неустойка по контракту),Рыбуся,Мирзова(4,5)Романьоли(2,5),Ларссона...многомиллионные откаты агентам(больше всех Спартак заплатил).Вам(КБ) надо научиться распоряжаться средствами у Зенита(последние 5-6 лет)стоит это признать.
Кстати,с кем имею честь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Bartez1986
Ну что, питерские, плюсанете Егору Ильичу? Или это выше ваших принципов?)
Первое зависть присутствует, второе после бромотана он закончился как футболист(а он мне нравился), так что, только -
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ interested
Много лет назад, поражаясь успехам "Шахтёра", я решил подсчитать сколько там бразильцев, и что вы думаете?! насчитал одиннадцать!!
с ними надо уметь работать, Шахтер умеет, Зенит умеет (может Луческу конспекты оставил), ЦСКА помню Дуду Карвальо Жо Вагнер, но есть и масса неудачных примеров. Вообще для второсортных лиг накупить бразилов - отличный план, а вот в топ5 у тот же Милан уже начинаются проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий