Егор Титов: «В «Зените» иностранцы на всех ключевых позициях, встроить русских игроков – дело техники. Можно поаплодировать Семаку, больше трех бразильцев – уже банда»

Егор Титов связывает успехи «Зенита» с большим количеством легионеров.

Приз лучшему тренеру сезона в Мир получил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. В финальный этап голосования также прошли и Валерий Карпин.

«Может, уже подустали от Семака. Семак играл на самом высоком уровне, любит побеждать, тем более детей у него много, каждому ребенку по статуэтке. Но Федотов заслужил своей работой, это накопительный эффект.

В « » все ключевые позиции занимают иностранцы, это предопределило его чемпионство. Встроить русских футболистов в иностранный костяк было делом техники, что Семак и сделал. Ведь с бразильцами надо уметь работать, потому что больше трех бразильцев – это уже банда, знаю не понаслышке. Здесь только можно поаплодировать Сергею Богдановичу», – сказал бывший игрок «Спартака».

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