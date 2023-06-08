Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

Малком признан лучшим игроком по мнению футболистов Мир РПЛ.

Полузащитник « » стал победителем опроса, организованного «Спорт-Экспрессом». Он занял первое место у 13 из 16 команд.

Суммарно бразилец набрал 344 очка – это шестой результат в истории голосований и рекордный для « » (Андрей Аршавин, 322 балла в 2006-м).

Второе место в опросе занял хавбек « » (118 очков), третье – форвард ЦСКА Федор Чалов (77). Также в пятерку вошли (« », 55) и (« », 31)

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?