Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й
Малком признан лучшим игроком по мнению футболистов Мир РПЛ.
Полузащитник «Зенита» стал победителем опроса, организованного «Спорт-Экспрессом». Он занял первое место у 13 из 16 команд.
Суммарно бразилец набрал 344 очка – это шестой результат в истории голосований и рекордный для «Зенита» (Андрей Аршавин, 322 балла в 2006-м).
Второе место в опросе занял хавбек «Спартака» Квинси Промес (118 очков), третье – форвард ЦСКА Федор Чалов (77). Также в пятерку вошли Эдуард Сперцян («Краснодар», 55) и Артем Дзюба («Локомотив», 31)
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Убери Малкома из Зенита и там столько же поназабивают Клаудиньо и ко
Убери Промеса из Спартака и он проиграет Акрону
Ну и в очной дуэли Квинси все продемонстрировал:
1 1 VS нырки, истерика и жест шелеста купюр – единственное что ценно газпромовскому «россиянину»
Хотя, стоп...