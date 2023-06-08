Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Квинси Промес Малком Федор Чалов Эдуард Сперцян Футбол

Малком признан лучшим игроком по мнению футболистов Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» стал победителем опроса, организованного «Спорт-Экспрессом». Он занял первое место у 13 из 16 команд.

Суммарно бразилец набрал 344 очка – это шестой результат в истории голосований и рекордный для «Зенита» (Андрей Аршавин, 322 балла в 2006-м).

Второе место в опросе занял хавбек «Спартака» Квинси Промес (118 очков), третье – форвард ЦСКА Федор Чалов (77). Также в пятерку вошли Эдуард СперцянКраснодар», 55) и Артем ДзюбаЛокомотив», 31)

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ psixyec
Хоть бы написали, у кого там рекорд... Интересно, что скажет Зарема? Игроков, включая спартаковских, купил Газпром?
Странный ты человек, раз тебя интересует что «думает» Зарема…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ psixyec
Хоть бы написали, у кого там рекорд... Интересно, что скажет Зарема? Игроков, включая спартаковских, купил Газпром?
свидетели заремы ) почему тебя интересует ее мнение?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Объективно. Малком был лучшим в этом сезоне.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Хоть бы написали, у кого там рекорд... Интересно, что скажет Зарема? Игроков, включая спартаковских, купил Газпром?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Промес - лучший, но в другой номинации.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ kokakoka
И Артём Дзюба (Зенит). Ну-ну)
Дзюба(Адана Демирспор)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Ответ инок
Объективно. Малком был лучшим в этом сезоне.
Забил всего лишь на 3 гола больше чем Промес играя в команде классом выше

Убери Малкома из Зенита и там столько же поназабивают Клаудиньо и ко
Убери Промеса из Спартака и он проиграет Акрону

Ну и в очной дуэли Квинси все продемонстрировал:
1 1 VS нырки, истерика и жест шелеста купюр – единственное что ценно газпромовскому «россиянину»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Виталик Украинский
Промес - лучший, но в другой номинации.
Продавец-консультант года?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ евГений
Забил всего лишь на 3 гола больше чем Промес играя в команде классом выше Убери Малкома из Зенита и там столько же поназабивают Клаудиньо и ко Убери Промеса из Спартака и он проиграет Акрону Ну и в очной дуэли Квинси все продемонстрировал: 1 1 VS нырки, истерика и жест шелеста купюр – единственное что ценно газпромовскому «россиянину»
Убери Промеса из Спартака и он проиграет Крыльям
Хотя, стоп...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ евГений
Забил всего лишь на 3 гола больше чем Промес играя в команде классом выше Убери Малкома из Зенита и там столько же поназабивают Клаудиньо и ко Убери Промеса из Спартака и он проиграет Акрону Ну и в очной дуэли Квинси все продемонстрировал: 1 1 VS нырки, истерика и жест шелеста купюр – единственное что ценно газпромовскому «россиянину»
Хотя чего ожидать от человека, который подписан на блог Заремы, и у которого на аватарке стоит нацист?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий