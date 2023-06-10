Чалов о финале Кубка: «Это большой вызов для ЦСКА, но и для «Краснодара» тоже. Увидим на поле слезы после финального свистка»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Федор Чалов Футбол

Федор Чалов высказался о важности финала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

Форвард армейцев выразил мнение в преддверии решающей игры, которая пройдет 11 июня в «Лужниках».

– ЦСКА – единственная команда, которая прошла свой путь к суперфиналу без ошибок.

–  У нас был принципиальный момент – не упасть в Путь регионов, где идут игры навылет. В одном матче может произойти все что угодно, а в двух встречах все-таки больше закономерности, чем случайности.

– Какой соперник оказался самым сложным?

– Думаю, «Урал» в финале Пути РПЛ. Особенно первый матч, в котором мы еле-еле сыграли вничью. Впрочем, в ответном поединке мы победили довольно уверенно.

– Что скажете о стиле «Краснодара»?

– Поставленная игра, контроль мяча, быстрые фланговые футболисты, интенсивный футбол. Сильный форвард Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч. Лучший ассистент РПЛ Сперцян действует креативно в центре поля. Одним словом, достойный соперник, с которым придется нелегко.

– В «Краснодаре» выступает бывший армеец Ахметов. Поддерживаете с ним связь? Слышали его слова о дополнительной мотивации в игре с ЦСКА?

– Да, мы общаемся. Но я не думаю, что на такой важный матч нужна какая-то сверхмотивация – уже сама возможность выиграть трофей заставляет тебя быть максимально заряженным, другие факторы отходят на второй план.

У нас главный стимул – показать, что ЦСКА сильнее. «Краснодар» ни разу не выигрывал трофей в свой истории, но ведь и армейцы последний раз брали Кубок 10 лет назад. А я, к примеру, как и многие наши ребята, не побеждал в Кубке.

Мы проделали большой путь. У нас обновленная команда, которой не терпится уже выиграть что-то свое. Это большой вызов для нас, но и для соперника тоже. Уверен, после финального свистка мы точно увидим на поле слезы.

– Если выбирать между серебром и Кубком, что бы выбрали?

– Конечно, хотелось бы и то, и то. Но, наверное, в приоритете был бы Кубок: все-таки это трофей, который останется в истории. В футболе, как и в любом виде спорта, по-настоящему ценно только первое место, – сказал Чалов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Верю в ЦСКА, это должны быть слезы радости и гордости за любимую команду!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Хушт
Верим ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий