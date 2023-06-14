Заболотному нравится играть в паре с Чаловым: «Знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть»

Антон Заболотный высказался о партнере по атаке ЦСКА Федоре Чалове.

— Комфортно играть в паре с ?

— Очень.

— В чем ваше главное преимущество?

— Понимание друг друга. Мы знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть.

Единственный минус, что мы играем впереди не вдвоем, а он находится подо мной. Но он компенсирует это. У него есть все качества, чтобы из глубины действовать интересно и хорошо, – сказал форвард .