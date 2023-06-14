Заболотному нравится играть в паре с Чаловым: «Знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть»
Антон Заболотный высказался о партнере по атаке ЦСКА Федоре Чалове.
— Комфортно играть в паре с Чаловым?
— Очень.
— В чем ваше главное преимущество?
— Понимание друг друга. Мы знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть.
Единственный минус, что мы играем впереди не вдвоем, а он находится подо мной. Но он компенсирует это. У него есть все качества, чтобы из глубины действовать интересно и хорошо, – сказал форвард ЦСКА.
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