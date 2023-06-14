Заболотному нравится играть в паре с Чаловым: «Знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Антон Заболотный Федор Чалов Футбол

Антон Заболотный высказался о партнере по атаке ЦСКА Федоре Чалове.

— Комфортно играть в паре с Чаловым?

— Очень.

— В чем ваше главное преимущество?

— Понимание друг друга. Мы знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть.

Единственный минус, что мы играем впереди не вдвоем, а он находится подо мной. Но он компенсирует это. У него есть все качества, чтобы из глубины действовать интересно и хорошо, – сказал форвард ЦСКА.

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5 комментариев

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Husly
Что ни новость, то футболистам нравится играть. То Дзюба, теперь Заболотный с Чаловым.
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Владислав Бондарчук
Научите пожалуйста Зэ бить по воротам, все лето впереди
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Джиза
Антоха, вы тренируетесь по 10 часов в неделю. То, что ты знаешь, куда побежит Чалов - нормально. Ненормально, что в команде есть футболисты, маневры которых ты не понимаешь.
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Собиратель хаоса
С фанерным манекеном играть вообще идеально. Всегда знаешь, где он стоит - находится на одном и том же месте. Всегда знаешь, куда от него попадет мяч - угол падения равен углу отражения, это мы еще из школы знаем. И есть немалые шансы обогнать его в гонке бомбардиров.
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