Боссы «Барселоны» ради регистрации игроков могут воспользоваться личными средствами.

Прошлым летом , купленный у «Севильи», был вынужден пропустить два стартовых матча «Барселоны» в сезоне, так как клуб не мог его зарегистрировать. Он попал в состав только к матчу 3-го тура против «Реал Сосьедад».

Тогда президент «Барселоны» и директор клуба Ферран Оливе предоставили банковскую гарантию на 11 млн евро из своих личных средств. Это позволило каталонцам зарегистрировать игрока.

Как сообщает RAC1, этим летом « » может вновь воспользоваться этим методом.

Сейчас каталонцы ищут возможность зарегистрировать игроков, с которыми уже некоторое время назад продлили контракты. В зарплатной ведомости «Барсы» достаточно средств для регистрации Рональда Араухо и .

Соглашения Иньяки Пеньи, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и контракт, который скоро должен подписать Алекс Бальде, пока не могут быть зарегистрированы официально. Чтобы это произошло, руководство «Барселоны» может вновь воспользоваться личными средствами.