Боссы «Барсы» ради регистрации тех, кто продлил контракты, могут дать гарантии из личных средств. Так делали с Кунде прошлым летом

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньяки Пенья Жюль Кунде Рональд Араухо деньги Алекс Бальде Гави Футбол

Боссы «Барселоны» ради регистрации игроков могут воспользоваться личными средствами.

Прошлым летом Жюль Кунде, купленный у «Севильи», был вынужден пропустить два стартовых матча «Барселоны» в сезоне, так как клуб не мог его зарегистрировать. Он попал в состав только к матчу 3-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

Тогда президент «Барселоны» Жоан Лапорта и директор клуба Ферран Оливе предоставили банковскую гарантию на 11 млн евро из своих личных средств. Это позволило каталонцам зарегистрировать игрока.

Как сообщает RAC1, этим летом «Барселона» может вновь воспользоваться этим методом.

Сейчас каталонцы ищут возможность зарегистрировать игроков, с которыми уже некоторое время назад продлили контракты. В зарплатной ведомости «Барсы» достаточно средств для регистрации Рональда Араухо и Гави.

Соглашения Иньяки Пеньи, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и контракт, который скоро должен подписать Алекс Бальде, пока не могут быть зарегистрированы официально. Чтобы это произошло, руководство «Барселоны» может вновь воспользоваться личными средствами.

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34 комментария

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David Aprasidze
Скоро до купонов дойдут
+40
-1
+39
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Акира_1
Подписку на спортифай что ль? 🤔
+14
-2
+12
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Umar Rieltor
Ответ DolJun
чтобы сейчас сунуться в эту финансовую пирамиду к автобуснику чави - это нужно потерять всякую надежду в жизни)
хоть и автобус чави зато в лиге чемпионов, в отличие от Челси 😆😆
+11
-4
+7
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Мурад Салманов
Ответ David Aprasidze
Скоро до купонов дойдут
Будет купон для возвращения Неймара
+6
0
+6
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Мистер
Ответ DolJun
чтобы сейчас сунуться в эту финансовую пирамиду к автобуснику чави - это нужно потерять всякую надежду в жизни)
о ты тут? как дела у Челси?
+10
-5
+5
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Азиз Ибодуллаев
Ну ладно чо, еще кешбек от Тинькофф приходит в 20 числах, ваще в тему, потянут
+5
-1
+4
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marshalericsson1357
Скоро на первом канале будут просить скинуться через смс
+6
-2
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ DolJun
чтобы сейчас сунуться в эту финансовую пирамиду к автобуснику чави - это нужно потерять всякую надежду в жизни)
да,лучше уж перейти в Челси,сидеть в середине таблицы,не иметь свое место в раздевалке и переодеваться в коридоре)
+5
-1
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la_masia
Ответ David Aprasidze
Скоро до купонов дойдут
главное чтобы с твоей кредитки деньги не сняли.
+6
-3
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Marcus-light
Это легально?
+2
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Магомед Жабиев
Ответ Umar Rieltor
хоть и автобус чави зато в лиге чемпионов, в отличие от Челси 😆😆
А два прошлых сезона Барса где была ?
+3
-1
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Kaloyan Yalamov
Надо, так надо. Мир не стоит на месте, тем более деньги давно стали виртуальными в реальности. Покрытия нет, печатай и выпускай на рынок.
+1
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Marcus-light
Ответ rigobersong
Легальней чем брать кредиты на 100 без процентов у ручного испанского банка:))
Хм, точно нет
+2
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мидас
А у них есть ?
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David Aprasidze
Ответ la_masia
главное чтобы с твоей кредитки деньги не сняли.
Фишинг тоже экономический рычаг
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wshnmn
Ну по мнению ратиборки и курыфутбола им надо памятник ставить за рычаги! Через пару лет буду всех продавать и милостыню просить.
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Магомед Жабиев
Ответ Muhammad Juraev
В ЛЧ!
А после группового этапа ?
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Born is the King
Ответ Umar Rieltor
хоть и автобус чави зато в лиге чемпионов, в отличие от Челси 😆😆
Барселона в ЛЧ на 6 матчей. После родная ЛЕ
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messi_leo
Ответ Raul14
🤣🤣🤣 расформирование не далеко))
Расформирование того, чем ты думаешь?
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