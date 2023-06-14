Боссы «Барсы» ради регистрации тех, кто продлил контракты, могут дать гарантии из личных средств. Так делали с Кунде прошлым летом
Боссы «Барселоны» ради регистрации игроков могут воспользоваться личными средствами.
Прошлым летом Жюль Кунде, купленный у «Севильи», был вынужден пропустить два стартовых матча «Барселоны» в сезоне, так как клуб не мог его зарегистрировать. Он попал в состав только к матчу 3-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Тогда президент «Барселоны» Жоан Лапорта и директор клуба Ферран Оливе предоставили банковскую гарантию на 11 млн евро из своих личных средств. Это позволило каталонцам зарегистрировать игрока.
Как сообщает RAC1, этим летом «Барселона» может вновь воспользоваться этим методом.
Сейчас каталонцы ищут возможность зарегистрировать игроков, с которыми уже некоторое время назад продлили контракты. В зарплатной ведомости «Барсы» достаточно средств для регистрации Рональда Араухо и Гави.
Соглашения Иньяки Пеньи, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и контракт, который скоро должен подписать Алекс Бальде, пока не могут быть зарегистрированы официально. Чтобы это произошло, руководство «Барселоны» может вновь воспользоваться личными средствами.
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