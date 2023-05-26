Жоан Лапорта: «У «Барсы» будет лучший стадион в мире после реконструкции. И хорошая команда с Гави, Педри, Арухо и Бальде, нашими ориентирами»

Жоан Лапорта считает, что «Камп Ноу» будет лучшим стадионом мира после реконструкции.

В новом сезоне и до окончания реконструкции «Камп Ноу» футболисты «Барсы» будут играть на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

– Как вы думаете, каким будет стадион после реконструкции?

– У нас будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, потому что панорамный вид с них впечатляет, это уникальный храм. Миджанс был гением, когда проектировал его.

Третья трибуна будет более комфортной и безопасной. Там не будет козырька, но трибуны будет прикрыты. Никто не промокнет. Еще у нас будет хорошая команда. С Педри, Гави, Араухо, Бальде, которые призваны быть нашими ориентирами настоящего и будущего, – сказал президент «Барсы».

«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Сезон-2023/24 клуб проведет на Олимпийском стадионе – раньше там играл «Эспаньол»

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