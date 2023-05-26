Жоан Лапорта: «У «Барсы» будет лучший стадион в мире после реконструкции. И хорошая команда с Гави, Педри, Арухо и Бальде, нашими ориентирами»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу Рональд Араухо Педри Алекс Бальде Гави Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Камп Ноу» будет лучшим стадионом мира после реконструкции.

В новом сезоне и до окончания реконструкции «Камп Ноу» футболисты «Барсы» будут играть на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

– Как вы думаете, каким будет стадион после реконструкции?

– У нас будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, потому что панорамный вид с них впечатляет, это уникальный храм. Миджанс был гением, когда проектировал его.

Третья трибуна будет более комфортной и безопасной. Там не будет козырька, но трибуны будет прикрыты. Никто не промокнет. Еще у нас будет хорошая команда. С Педри, Гави, Араухо, Бальде, которые призваны быть нашими ориентирами настоящего и будущего, – сказал президент «Барсы».

«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Сезон-2023/24 клуб проведет на Олимпийском стадионе – раньше там играл «Эспаньол»

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40 комментариев

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as009595@icloud.com
У Барсы все самое лучшее в мире)), да что уж там в мире, в Каталонии
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falkao2013
Надеюсь так и будет. Стадион уже давно нуждался в реконструкции.
+15
-5
+10
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Log in
Те ощущения, когда взял кредит.
+9
-4
+5
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Arman FCSM
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Те ощущения, когда взял кредит.
Кредит окрыляяееееет
+4
0
+4
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fRsk
Ответ rej1sta
Подскажите, кто знает, вместимость как-то поменяется?
Да. Увеличится до 105 тысяч.
+3
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Пинающий Достоинства
Ответ Этот Райола хочет денег
И самый лучший президент клуба. Так может, черт возьми, отменим тогда выборы, зачем они, все и так понятно?
Хотите как при Бартамолео?!
+7
-4
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Wiley Fox
Остапа понесло, как говорится
+2
-1
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Syndycate
Ответ Один живой
понятно, те же строители с Сантьяго Бернабеу только в 3 раза дешевле, но в 5 раз пафоснее
Дешевле? Такая же цена примерно, еще даже вырастет пока закончат)
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Za Hadagan
Ответ Log in
Те ощущения, когда взял кредит.
вспомнил старый мем-картинку. Примерно так: "кредит - это как помочиться зимой на улице в штаны. Сначала тепло..."
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FEZ10
Фати то не вспомнил .Видимо уйдёт
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Geo07
Для каждого лучший стадион в мире - это стадион его любимой команды. В Урюпинске-на Амуре - разбитый стадиончик со скамейками.. ну а для нас ноне да,газпром-арена!!!=)))
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DolJun
жаль половину стадиона придется отдать в зачет рычагов, но это будет уже головная боль другого президента))
+8
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rej1sta
Подскажите, кто знает, вместимость как-то поменяется?
+1
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Ответ Za Hadagan
вспомнил старый мем-картинку. Примерно так: "кредит - это как помочиться зимой на улице в штаны. Сначала тепло..."
Ну и дальше мемы про: Ожидание и Реальность.
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инок
А сколько времени уйдет на постройку этого чудо-стадиона.
Год, два или больше?
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rej1sta
Ответ fRsk
Да. Увеличится до 105 тысяч.
Отлично.
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Вечно Молодой
интересно, футболистов обяжут подсобничать работникам реконструкции? у бчк ведь нет лишних денег)
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Роман
Ответ Camp_Nou
Как обычно) В этом сезоне матчи Барселоны посещают в среднем 83 148 человек - рекорд в 21 веке. https://by.tribuna.com/football/1112958393-barselona-ustanovila-rekord-srednej-poseshhaemosti-v-la-lig/
Хоть где-то рычаги работают. Еще в сезоне 21/22 средняя посещаемость была 53.982 по трансфермаркету.
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Roman Sobolev
Ответ Сквиди Комаров
C таким поколением Барселоне ничего не светит . будут даже не крепким средняком в ЛЧ. Ньюкасл и то скоро обгонит по игре и по силе. Риалка уже фарм клуб Сити . вообщем с уходом поколения 2004-2015 в Ла Лиге ожидается огромный спад и самого чемпионата будут как Франция или условная Италия
ну да, то ли дело, великая Бундеслига 🌚
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