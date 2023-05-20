Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны». Клуб известят об этом в понедельник (Diario Sport)

Ла Лига одобрит финансовый план «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport, в пятницу состоялось заседание совета , на котором был рассмотрен вопрос о новом финансовом плане каталонского клуба. В предоставленной дорожной карте «Барса» подробно разъяснила, как добьется снижения расходов на 200 миллионов евро за два года.

Представители лиги изучили стратегию и одобрили ее, о чем официально известят клуб в понедельник. Это позволит «блаугране» начать работу на трансферном рынке.

Однако вице-президент клуба Эдуар Ромеу ставит в приоритет регистрацию новых контрактов , , , и Иньяки Пеньи, а также продление соглашения с Алексом Бальде до 2027 года.

Утверждение финансового плана позволит «Барсе» вернуться к работе по правилу 1/1: на каждый сэкономленный евро клуб сможет потратить такую же сумму. Ранее каталонцам разрешалось тратить только четверть от сэкономленной суммы.

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