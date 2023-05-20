Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны». Клуб известят об этом в понедельник (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньяки Пенья Рональд Араухо Алекс Бальде Гави Эдуар Ромеу Футбол

Ла Лига одобрит финансовый план «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport, в пятницу состоялось заседание совета Ла Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о новом финансовом плане каталонского клуба. В предоставленной дорожной карте «Барса» подробно разъяснила, как добьется снижения расходов на 200 миллионов евро за два года. 

Представители лиги изучили стратегию и одобрили ее, о чем официально известят клуб в понедельник. Это позволит «блаугране» начать работу на трансферном рынке.

Однако вице-президент клуба Эдуар Ромеу ставит в приоритет регистрацию новых контрактов Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Гави и Иньяки Пеньи, а также продление соглашения с Алексом Бальде до 2027 года. 

Утверждение финансового плана позволит «Барсе» вернуться к работе по правилу 1/1: на каждый сэкономленный евро клуб сможет потратить такую же сумму. Ранее каталонцам разрешалось тратить только четверть от сэкономленной суммы. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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38 комментариев

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Вадим Япаев
Руководство узнает в понедельник, а читатели Спортс узнают об этом в субботу.
Бум!
+63
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+63
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Экспертное мнение
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
А когда было его время? Кроме гола с оффсайда ничего и не вспомнить за всю карьерку
Ну еще частенько любил Реал приложить 0-4, Модричей и Кроосов возить тоже умел. Играл не на своей позиции всю карьеру.
+55
-17
+38
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atomio
Серджи Роберто? Серьезно? Если только на минимальной ЗП. его время давно прошло.
+20
-3
+17
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Kanan Jarrus
спасибо, что журналистов известили раньше, чем саму барселону
+14
-4
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Фанат Лионеля Месси
Ждём возвращения величайшего домой:)
+11
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Фанат Доры Дуры
Я раз пятый это читаю за этот месяц
+7
-3
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Mamontilo
Ответ Alda
Я тоже полез в комментарии почитать, что-то не пишут про плохого Тебаса, как так то!
Потому что это протокольное решение, оно не может зависит конкретно от этого упы*я
+3
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А.Э.РАСИМ
Клуб об этом узнает в понедельник.
А мы уже знаем.

Оперативность! Привлегия!
+6
-4
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Denis2403
Messi comeback???
+7
-5
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Вячеслав Новиков
Шикарная новость, ждём огненное ТО и вперёд за победами
+2
0
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Tigran Voskanyan
Ответ atomio
Серджи Роберто? Серьезно? Если только на минимальной ЗП. его время давно прошло.
Перестаньте его выгонять из клуба. Он легенда клуба и полезный игрок ротации.
+3
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Денис Баранов
Ответ Вадим Япаев
Руководство узнает в понедельник, а читатели Спортс узнают об этом в субботу. Бум!
here we go!
+1
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Николай Подкорытов
Ответ Олег Кузнецов
В какую же долговую яму загнал менеджмент Барсу...Рядом Реал с похожим бюджетом и у них все нормально.
Из этой ямы медленно но верно Барса выползает!
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gPk
Ответ Val Smith
Ну что, на Тебаса уже ответственность не спихнуть. Вся ответственность за решение и последствия на Лапорте с Месси.
А зачем Барселоне Месси??
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Пепси пеналдувич
Отлично, будет жаркое ТО.
+1
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Val Smith
Ну что, на Тебаса уже ответственность не спихнуть. Вся ответственность за решение и последствия на Лапорте с Месси.
+5
-4
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Budabuda
Ответ atomio
Серджи Роберто? Серьезно? Если только на минимальной ЗП. его время давно прошло.
ессно на минималка. у него зп как у игрока из первой 5 претендентов на ЗМ. на минималке это хороший игрок подмены.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ Direct free kick
Умей Браим Диас бить по воротам...
Умей Аллегри тренировать и выигрывать в честной борьбе…
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Askhatik
Ответ Budabuda
ессно на минималка. у него зп как у игрока из первой 5 претендентов на ЗМ. на минималке это хороший игрок подмены.
у него нет уже той зарплаты. с ним контракт заключили на сезон с существенным понижением зарплаты.
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TinTin
Лапорте и всему руководящему составу нужно срочно зарегистрироваться на спортсру. А то получать новости на три дня позже нас это ни в какие ворота
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Muhammad Juraev
Ответ Alda
Я тоже полез в комментарии почитать, что-то не пишут про плохого Тебаса, как так то!
Ой, все сливоглоры за свою собачку, Тебаса)
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василий иванов
всегда знал что Тебас со спортс, инсайды сливает. Натуральный комментатор с веток Реала и Барселоны.
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Val Smith
Ответ gPk
А зачем Барселоне Месси??
Хз, им виднее.
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