Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны». Клуб известят об этом в понедельник (Diario Sport)
Ла Лига одобрит финансовый план «Барселоны».
Как сообщает Diario Sport, в пятницу состоялось заседание совета Ла Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о новом финансовом плане каталонского клуба. В предоставленной дорожной карте «Барса» подробно разъяснила, как добьется снижения расходов на 200 миллионов евро за два года.
Представители лиги изучили стратегию и одобрили ее, о чем официально известят клуб в понедельник. Это позволит «блаугране» начать работу на трансферном рынке.
Однако вице-президент клуба Эдуар Ромеу ставит в приоритет регистрацию новых контрактов Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто, Гави и Иньяки Пеньи, а также продление соглашения с Алексом Бальде до 2027 года.
Утверждение финансового плана позволит «Барсе» вернуться к работе по правилу 1/1: на каждый сэкономленный евро клуб сможет потратить такую же сумму. Ранее каталонцам разрешалось тратить только четверть от сэкономленной суммы.
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