Эррера о Месси и Мбаппе в «ПСЖ»: «Не понимаю, зачем прессе убивать одного, чтобы возвысить другого. Лео – прирожденный победитель»

Андер Эррера назвал ложью слухи о ссоре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Если у вас [в раздевалке] есть Лео, то все остальные идут на шаг позади. Лео не нужно говорить, чтобы его уважали. Как я могу повысить свой голос, если Лео этого не делает?

Ссора с – это ложь. Я не понимаю, зачем прессе нужно убивать одного, чтобы возвысить другого.

Месси – прирожденный победитель, он никогда не делает ничего зря. Он всегда старается быть лучшим и относится ко всему серьезно. Ничто не происходит случайно, помимо его таланта – будто по мановению волшебной палочки. Без этого нельзя выиграть семь «Золотых мячей», – сказал игрок « », выступавший за « ».