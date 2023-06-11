Эррера о Месси и Мбаппе в «ПСЖ»: «Не понимаю, зачем прессе убивать одного, чтобы возвысить другого. Лео – прирожденный победитель»
Андер Эррера назвал ложью слухи о ссоре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
«Если у вас [в раздевалке] есть Лео, то все остальные идут на шаг позади. Лео не нужно говорить, чтобы его уважали. Как я могу повысить свой голос, если Лео этого не делает?
Ссора с Мбаппе – это ложь. Я не понимаю, зачем прессе нужно убивать одного, чтобы возвысить другого.
Месси – прирожденный победитель, он никогда не делает ничего зря. Он всегда старается быть лучшим и относится ко всему серьезно. Ничто не происходит случайно, помимо его таланта – будто по мановению волшебной палочки. Без этого нельзя выиграть семь «Золотых мячей», – сказал игрок «Атлетика», выступавший за «ПСЖ».
Как он в Париже провалился.
Что бы написать такую глупость надо очень ненавидеть Месси, что странно.
Месси что должен был сделать в Париже?
Построить новый Нотр Дам?
Это так, к сожалению.
Человеческая глупость не имеет границ.
Ненависть закрыла глаза целой нации.
Будем помнить, как французы себя вели.
До Месси 2 место в Лиге 1, а сним 2 раза подряд 1 место.
Что бы было если ПСЖ занял 4 место в Лигу, как Юве??? Ведь юве не знал что такое 2 место 9 лет и тут появился эффект португальца7, как и в СА.