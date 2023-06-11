Эррера о Месси и Мбаппе в «ПСЖ»: «Не понимаю, зачем прессе убивать одного, чтобы возвысить другого. Лео – прирожденный победитель»

Теги ПСЖ МЛС Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Андер Эррера Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Андер Эррера назвал ложью слухи о ссоре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Если у вас [в раздевалке] есть Лео, то все остальные идут на шаг позади. Лео не нужно говорить, чтобы его уважали. Как я могу повысить свой голос, если Лео этого не делает?

Ссора с Мбаппе – это ложь. Я не понимаю, зачем прессе нужно убивать одного, чтобы возвысить другого.

Месси – прирожденный победитель, он никогда не делает ничего зря. Он всегда старается быть лучшим и относится ко всему серьезно. Ничто не происходит случайно, помимо его таланта – будто по мановению волшебной палочки. Без этого нельзя выиграть семь «Золотых мячей», – сказал игрок «Атлетика», выступавший за «ПСЖ».

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26 комментариев

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Алексей Муравьёв
Да понятно было, что после ЧМ атмосфера в Псж развалится, черепашка обиделась на поражение в финале...!
+29
-6
+23
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Rule1
Финал Чемпионата Мира так и не простили лягушатники
+28
-6
+22
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Экспертное мнение
Эту давнюю тактику применяли еще древние кринжефаны, называешь дриблинг, умение отдать пас, обострить, видение поля, контроль мяча бесполезными качествами для футболиста, чтобы возвысить значимость замыкании у штанги. Так и придумали "конкурента" для Лео в свое время.
+27
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+19
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blaugrano
Теперь-то никто не помешает таким топарям как Солер, Руис, Мендес, Экитик, Бернат взять ЛЧ. Золотой любимчик Мбаппе приведёт клуб к величию. А если нет, то ручной ультрас по указке сверху найдёт нового виновника в провалах клуба.
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-Freyl
Ответ Petrosyan Vazgen
Почему все говорят про чемпионат мира? Его и в прошлом году освистывали! Может пора признать факт что он полностью провалился в Париже?
Полностью провалился???Что за бред.
+9
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rigobersong
Что тут понимать. Кто угодно только не Месси:)🤣🤣🤣
+9
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Илья Мурашов
А я думаю, что ссора была. По крайней мере, со стороны Мбаппе. К примеру, толчок плечом был. К тому же, Мбаппе много проводит время с фанатами. Он мог бы попросить не освистывать Месси, а он ничего не сделал. На Месси весь этот негатив давил. Тоже самое с Неймаром. На камеру с ним обнимается, а сам делает всё, чтобы ПСЖ продал его. Видимо не хочет делить внимание с другими.
+6
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Rule1
Ответ Isshin88
Месси - жулик по натуре. О каком победителе идёт речь? Месси не тащит свои команды. Если команда не тянет и судьи не тащут, то Месси понурый ходит по полю и ничего не делает. Ещё с Барселоной проходили.
Да да совершено верно,в Катаре все голы Лаутаро,Игуаин и Хорхе Сампаоли забивали
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+5
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Илья Мурашов
Ответ Petrosyan Vazgen
Почему все говорят про чемпионат мира? Его и в прошлом году освистывали! Может пора признать факт что он полностью провалился в Париже?
А в чем выражается провал? Если в статистике, то Месси был плох только по сравнению с самим собой. Для других его цифры были бы космосом. Если про выступление в ЛЧ, то тут провалился весь Париж, в том числе Мбаппе. Многие говорят, что Месси подписали не ради Лиги 1, зачем тогда подписали Мбаппе за 180 млн, 200 млн зарплата и 100 млн бонус каждый год? ЛЧ за 6 лет так и не выиграл. Единственный финал ЛЧ у Мбаппе 0 голов в плей-офф.
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Rule1
Победителями не рождаются Ромашка,ими становятся !
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Нея Смирнова
Ответ Petrosyan Vazgen
Почему все говорят про чемпионат мира? Его и в прошлом году освистывали! Может пора признать факт что он полностью провалился в Париже?
Как это правалился?Как ты это понимаеш?Если не выиграть ЛЧ,значит провал?16+16 в 35лет-этр провал?Вот бы все так проволились,например Головин
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А.Э.РАСИМ
Ответ Petrosyan Vazgen
Почему все говорят про чемпионат мира? Его и в прошлом году освистывали! Может пора признать факт что он полностью провалился в Париже?
Человек лучший по системе гол плюс пас.
Как он в Париже провалился.
Что бы написать такую глупость надо очень ненавидеть Месси, что странно.
Месси что должен был сделать в Париже?
Построить новый Нотр Дам?
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Нея Смирнова
Ответ Илья Мурашов
А я думаю, что ссора была. По крайней мере, со стороны Мбаппе. К примеру, толчок плечом был. К тому же, Мбаппе много проводит время с фанатами. Он мог бы попросить не освистывать Месси, а он ничего не сделал. На Месси весь этот негатив давил. Тоже самое с Неймаром. На камеру с ним обнимается, а сам делает всё, чтобы ПСЖ продал его. Видимо не хочет делить внимание с другими.
Потому что он не хочет стать позади Месси,если есть Месси,то он не может быть лучше него,поэтому и так,это неуверенность,молодость,зависть, амбициозность и.т.д..
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А.Э.РАСИМ
Франция, французы не простили Месси Кубок мира.
Это так, к сожалению.
Человеческая глупость не имеет границ.
Ненависть закрыла глаза целой нации.
Будем помнить, как французы себя вели.
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Greatest Of All Time
Ответ Petrosyan Vazgen
Почему все говорят про чемпионат мира? Его и в прошлом году освистывали! Может пора признать факт что он полностью провалился в Париже?
73 матчей 66 результативных действий это провал???
До Месси 2 место в Лиге 1, а сним 2 раза подряд 1 место.
Что бы было если ПСЖ занял 4 место в Лигу, как Юве??? Ведь юве не знал что такое 2 место 9 лет и тут появился эффект португальца7, как и в СА.
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Eugeny Grebenkou
Как ты не понимаешь Эррера… без этого не интересно жить) чтобы возвысить одного, просто необходимо опустить другого) у каждого своя куча фанатов, которые с пеной у рта будут доказывать что их кури лучше!!!) так всегда было и будет… в любую эпоху…
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-= Masteryuga =-
Месси не должен получать ЗМ, ЧМ выиграла Аргентина, а не Месси, Холанд намного ярче провёл сезон, 3 турнира в кармане, а Месси забил на футбол после ЧМ, просто система занимается идолопоклончеством
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Gordon Brown
Согласен, Лео волшебник. Но без палочки. С этим к Лукаку. У Лео волшебные ноги, особенно левая и светлая голова.
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