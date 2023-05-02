Сперцян интересен «Гладбаху», клуб возглавляет Фарке, работавший с «Краснодаром»

Теги Боруссия Менхенгладбах премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Даниэль Фарке Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Хавбек «Краснодара» интересен «Боруссии» из Менхенгладбаха, которую тренирует Даниэль Фарке, проработавший с «быками» 1,5 месяца в прошлом году.

«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», — сообщил «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что полузащитник также интересен «Марселю», «Милану» и «Фиорентине».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Пошла жара, специи. Сперцяна давай 🔥🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafael Sarkisian
Главное сейчас не выделываттся, мол хочу в топоввй клуб.. В среднюю команду из топ чемпионата нужно уходить.. Там уже можно показать себя!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий