Сперцян интересен «Гладбаху», клуб возглавляет Фарке, работавший с «Краснодаром»

может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Хавбек « » интересен « » из Менхенгладбаха, которую тренирует , проработавший с «быками» 1,5 месяца в прошлом году.

«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», — сообщил «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что полузащитник также интересен «Марселю», «Милану» и «Фиорентине».

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