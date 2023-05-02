Сперцян интересен «Гладбаху», клуб возглавляет Фарке, работавший с «Краснодаром»
Эдуард Сперцян может перебраться в немецкую Бундеслигу.
Хавбек «Краснодара» интересен «Боруссии» из Менхенгладбаха, которую тренирует Даниэль Фарке, проработавший с «быками» 1,5 месяца в прошлом году.
«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», — сообщил «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее стало известно, что полузащитник также интересен «Марселю», «Милану» и «Фиорентине».
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