Сперцяна хочет «Аякс». «Краснодар» готов продать его за 10 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

«Аякс» может купить Эдуарда Сперцяна у «Краснодара».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, нидерландский клуб хочет подписать полузащитника «Краснодара». 

«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России.

«Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше 10 млн евро плюс бонусы», – добавил источник.

В этом сезоне у полузащитника, которому 7 июня исполнилось 23 года, 14 голов и 11 результативных передач в 40 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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40 комментариев

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Spaten
Промес: брат, посылку передай, гречку с бородинским.
+64
-1
+63
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фанат Карпеначчо
адекватная сумма за потенциального игрока
+32
-3
+29
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Caniball
Это даже дешево, за одного из лучших атакующих игроков лиги.
10-12 это зимняя цена)
Учитывая его игру весной, можно и 15 просить за него.
+23
-4
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Никита Самарин
Ответ Caniball
Это даже дешево, за одного из лучших атакующих игроков лиги. 10-12 это зимняя цена) Учитывая его игру весной, можно и 15 просить за него.
Очень важно прописать процент с последующей перепродажи, так как Аякс продавать умеет, причём за огромные деньги.
+16
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+16
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And-Rover
10-ка за Сперцяна хорошее предложение. Если он будет переходить в лигу выше, то Краснодар будет получать проценты от перехода. Это то что надо держать в голове.
+9
0
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old folk
Вполне адекватно по текущему рынку. Про Хвичу тоже говорили «какие 15-20 млн?»
+8
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Александр Трынкин
Ответ Caniball
Это даже дешево, за одного из лучших атакующих игроков лиги. 10-12 это зимняя цена) Учитывая его игру весной, можно и 15 просить за него.
Норм цена, с учётом процента с последующей продажи. Аякс его потом за 30-50 лямов продаст и нам процент лямов 10 ещё
+7
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+7
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damondiamond
источник знакомый с ситуацией - агент игрока, который хочет осуществить прибыльный трансфер
+3
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ss_podonok
у эдика должок перед промесом. тот его назвал лучшим игроком рпл и теперь может перейти в аякс. всё благодаря антохе
+4
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Любезный Коссутий
через год продадут в МЮ 😎
+2
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Франк Небо
Ответ Алексей Ненахов
Сидеть Сперцяну в Краснодаре , с такими запросами
Если уж Мудрика за 100 покупают, то 10 за Сперцяна - это ещё по-божески
+5
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Ярик01
Ответ old folk
Вполне адекватно по текущему рынку. Про Хвичу тоже говорили «какие 15-20 млн?»
И за сколько Хвича ушел из РПЛ?
+3
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charly_54
Ответ Caniball
Это даже дешево, за одного из лучших атакующих игроков лиги. 10-12 это зимняя цена) Учитывая его игру весной, можно и 15 просить за него.
Ну лига не топ
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Aleksey Yashin
Аякс - европейская кузница талантов, если будет реальное предложение, надо переходить не думая
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закрыт по беспределу
Вариант
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андрей калуцких
Ответ antip2000@pisem.net
Странно, я бы меньше чем за 20 даже не рассматривал.
10+ процент от перепродажи. Аякс его потом впарит кому-нибудь за сотку и вот тебе 20, а то и все 30 млн.
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Алексей Ильин
Ответ BananaMama
Какой дешево, какой процент? Пусть просрочка радуется, что за игрока из изолированной лиги подсанкционной страны хоть 10 дают
"Просрочка" "изолированная лига" сразу прибавляют веса ваших слов в этом вопросе. Отрицательно, правда, прибавляют, но всё же, лодка Дмитра XD
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Alina_77
Ответ Алексей Гусев
для игрока отличный варик, для Краса тоже, но зачем он Аяксу не пойму.
Потому что такие игроки, как Эдик на дороге не валяются, купить можн не дорого, перепродать за очень дорого
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norm777
В нынешних условиях надеюсь догадаются попросить деньги вперёд и полную сумму сразу
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Vint-Z
Для Эдуарда было бы просто шикарно перейти в Аякс. Хороший чемпионат, постоянное участие в еврокубках, на виду у всех европейских селекционеров.
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sergey para
Ни в коем случае,закроют в тюрму и будут просить обмен на Промеса
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Такие дела
Аякс обычно трамплин
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sebastian1410
Ответ К.Карасёв
Всяких Мудриков берут за 100 лямов, а Сперцяна хотят за 10. Не повезло Краснодару, что он не украинец, или хотя бы не бразилец. Звали бы его Сперциньо - стоил бы 30+.
У Мудрика 10+ матчей в ЛЧ, 3+2 в ЛЧ. У Сперцяна всего 30 минут сыграно в Еврокубках. Сперцян кроме нашего рпл-болота нигде по сути и не играл.
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Алексей Гусев
Ответ Mihel
Сборная не того армянина заиграли
а какого надо было?
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Mihel
Сборная не того армянина заиграли
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