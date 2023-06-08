Сперцяна хочет «Аякс». «Краснодар» готов продать его за 10 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)
«Аякс» может купить Эдуарда Сперцяна у «Краснодара».
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, нидерландский клуб хочет подписать полузащитника «Краснодара».
«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России.
«Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше 10 млн евро плюс бонусы», – добавил источник.
В этом сезоне у полузащитника, которому 7 июня исполнилось 23 года, 14 голов и 11 результативных передач в 40 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. Его статистику можно найти здесь.
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10-12 это зимняя цена)
Учитывая его игру весной, можно и 15 просить за него.