Нагучев о Сперцяне и «Аяксе»: «Почти уверен, что переход уже состоялся. Объявят, когда он отыграет финал Кубка»
Роман Нагучев выразил уверенность в переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».
Сообщалось, что амстердамцы делали запрос о трансфере хавбека «Краснодара».
«У меня есть ощущение, что он уже продан в «Аякс». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России. И когда Сперцян отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел.
Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят», — сказал комментатор.
«Краснодар» встретится в финале Фонбет Кубка России с ЦСКА 11 июня.
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