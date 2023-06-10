Нагучев о Сперцяне и «Аяксе»: «Почти уверен, что переход уже состоялся. Объявят, когда он отыграет финал Кубка»

Роман Нагучев выразил уверенность в переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Сообщалось, что амстердамцы делали запрос о трансфере хавбека « ».

«У меня есть ощущение, что он уже продан в « ». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России. И когда отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел.

Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят», — сказал комментатор.

«Краснодар» встретится в финале Фонбет Кубка России с ЦСКА 11 июня.