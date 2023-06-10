Нагучев о Сперцяне и «Аяксе»: «Почти уверен, что переход уже состоялся. Объявят, когда он отыграет финал Кубка»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России возможные трансферы Краснодар Роман Нагучев Эдуард Сперцян Футбол

Роман Нагучев выразил уверенность в переходе Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Сообщалось, что амстердамцы делали запрос о трансфере хавбека «Краснодара».

«У меня есть ощущение, что он уже продан в «Аякс». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России. И когда Сперцян отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел.

Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят», — сказал комментатор.

«Краснодар» встретится в финале Фонбет Кубка России с ЦСКА 11 июня.

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12 комментариев

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z3yjyzh29x
Ответ Монморенси
Как перевели деньги?
Через Промеса
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Павел Колесников
Здорово, если так. Нужно уезжать, пока есть шанс. Тем более ценник не такой уж и высокий для него
+6
0
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psycho
Ответ Монморенси
Как перевели деньги?
через киви кошелек
+1
0
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Монморенси
Как перевели деньги?
+1
-1
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psycho
Аякс норм вариант, любимый клуб детства
0
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Dottore
Удачи Сперцяну, надеюсь переход состоится
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summer-winter
практически не сомневаюсь, что этот переход прежде всего осуществлён, потому что у него паспорт Армении, будь Сперцян россиянином,Аякс бы скорее всего сосредоточился на ком-то другом.
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damondiamond
в Аяксе тренера нет, какой Сперцян? Там Луис Энрике может будет тренером, а может и нет, о каких покупках речь?
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