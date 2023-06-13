Сперцян о карьере в Европе: «Хотелось бы, но посмотрим, как будет»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян не прочь продолжить карьеру в Европе.

Хавбек «Краснодара» высказался после финала Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 по пен.).

— Вам хотелось бы попробовать свои силы в Европе?

— Хотелось бы, но посмотрим, как будет.

— После матча общались с Хашигом или Галицким (гендиректор и владелец «быков» – прим. Sports.ru)?

— С Галицким — нет. Владимир Леонидович заходил, [что там было] — это останется в раздевалке, – сказал Сперцян.

Сообщалось, что запрос по полузащитнику делал «Аякс».

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6 комментариев

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Лёха Жданчик
Вот Вилфрид Заа отказал Катарскому клубу в з/п 600тыс евро в неделю ради того чтобы продолжать играть в европе....обьяснив это тем что он любит футбол больше денег
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Mohnatiy
Он армянин, на политику нежелание уехать не свалишь. Тут или деньги, или спортивные достижения выбирать надо.
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Луизао фром мексика
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Ахимассс
У Сперцяна контракт до 2026-го. О чем вы?
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ЦСКА1960
Говорили что после матча объявят об его уходе, но ушел Олусегун))
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Apol
Ответ Луизао фром мексика
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Apol
Комментарий удален модератором
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