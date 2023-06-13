Сперцян о карьере в Европе: «Хотелось бы, но посмотрим, как будет»
Эдуард Сперцян не прочь продолжить карьеру в Европе.
Хавбек «Краснодара» высказался после финала Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 по пен.).
— Вам хотелось бы попробовать свои силы в Европе?
— Хотелось бы, но посмотрим, как будет.
— После матча общались с Хашигом или Галицким (гендиректор и владелец «быков» – прим. Sports.ru)?
— С Галицким — нет. Владимир Леонидович заходил, [что там было] — это останется в раздевалке, – сказал Сперцян.
Сообщалось, что запрос по полузащитнику делал «Аякс».
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