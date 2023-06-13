«Интер» хочет арендовать Кулибали и обсудит с «Челси» Чалобу и Лофтус-Чика. Индзаги предупредили, что крупных трат не будет

Теги Интер Челси Симоне Индзаги премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Рубен Лофтус-Чик Пьеро Аузилио Андре Онана Трево Чалоба Футбол

«Интер» рассматривает возможность подписания защитника Калиду Кулибали.

Как информирует Sky Sport Italia, спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио планирует в ближайшие дни в Лондоне встретиться с представителями «Челси». Стороны обсудят продление аренды форварда Ромелу Лукаку, а также возможную аренду Кулибали. Зайдет разговор и о защитнике Трево Чалобе, как и о хавбеке Рубене Лофтус-Чике.

В то же время удастся выяснить намерения клуба АПЛ касательно вратаря «Интера» Андре Онана.

Журналист Sky Sport Italia Маттео Бардзаги сообщает, что на сегодняшней встрече руководства с Симоне Индзаги, главным тренером «нерадзурри», было объявлено о намерении клуба сохранить конкурентоспособную команду, но с оглядкой на финансовое состояние. Крупных трат не будет, работа будет вестись сбалансированно.

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21 комментарий

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bevooch
Дошли до финала ЛЧ, получат стопицот от УЕФА призовых + в этом сезоне будут в группе ЛЧ. Откуда же деньгам на трансфер взяться, действительно.
+33
-3
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Heisenberg
Ответ Los Galácticos
Калиду Кулибали из деревни Яебуалибабу
Как смешно. Такая тонкая шутка.
+25
-4
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<~Inter~>
Ответ bevooch
Дошли до финала ЛЧ, получат стопицот от УЕФА призовых + в этом сезоне будут в группе ЛЧ. Откуда же деньгам на трансфер взяться, действительно.
так все деньги на погашение кредита пойдут. В ковид китайцы взяли кредит и вот клуб расплачивается каждый год. Если бы не прошли в финал, то речь бы шла о продаже лидеров, а так хотя бы лидеров смогут сохранить
+12
0
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BZB
Все болельщики Интера больше ждут смены владельца, а не трансферы.
+14
-3
+11
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Nikhad
Ответ Jaxongir Shodiev
Интер превращается в фарм Челси
Наоборот, продают за бешенный бабки, потом берут в аренду за копейки
+3
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Михаил Остапенко
Ответ Jaxongir Shodiev
Интер превращается в фарм Челси
Ну на нормальных игроков денег нет. Так хоть в аренду возьмут )
А если честно. То не смешно как-то.
Аренда это хорошо. Ну это футболист, который тебе не принадлежит.
Лукаку спасибо!
Ну удачи ему.
Защитник конечно Интеру нужен. Так как уйдет Милан. Этот сезон без него отыграли конечно. Ну в следующем году нужен хороший игрок, а не универсал Дармиан. Хотя к нему вопросов по качеству игры не было
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ASH11
Ответ <~Inter~>
так все деньги на погашение кредита пойдут. В ковид китайцы взяли кредит и вот клуб расплачивается каждый год. Если бы не прошли в финал, то речь бы шла о продаже лидеров, а так хотя бы лидеров смогут сохранить
Ох уж эти китайцы. Покутят 2-3 года, а потом деньги собирают с мира по нитке. Ведь такой амбициозный проект был.
+2
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Fulyan
Вот тебе и разница между мешками и командами которые зарабатывают сами (пусть даже и топ клубы).

Одни стабильно вылетают в 1/8 и 1/4 и все равно покупают стопицот игроков, другие доходят до финала и все равно ограничиваются покупками и соблюдают финансовый фейр плей.
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robbaggio
Кулибали и Кепу за Онану - это будет так по-аристократичному!
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d.xoxlov
Но суперлига, конечно, не нужна. Клуб-финалист ЛЧ собирает крохи со стола 12-й команды АПЛ. Фэйр-префэйр плэй.
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Андрюха с района
Чалоба, Чик) Зачем нужны эти ноунеймы) Работу же можно вести сбалансировано и при этом находить действительно стоящих игроков) А ни этих днарей рассматривать и всяких аргов за 30 млн покупать)
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charly_54
Ответ Nikhad
Наоборот, продают за бешенный бабки, потом берут в аренду за копейки
Кого кроме Лукаку продали в Челси?
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Драпежник
Ответ bevooch
Дошли до финала ЛЧ, получат стопицот от УЕФА призовых + в этом сезоне будут в группе ЛЧ. Откуда же деньгам на трансфер взяться, действительно.
Так сезон все равно в минусе заканчиваем. По сути все перечисленное что мы получим позволит просто не продавать основных игроков. Нам надо года три подряд выходить в финал ЛЧ чтобы начать хоть что-то тратить.
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MUthebest
Ответ bevooch
Дошли до финала ЛЧ, получат стопицот от УЕФА призовых + в этом сезоне будут в группе ЛЧ. Откуда же деньгам на трансфер взяться, действительно.
100 млн. за ЛЧ, 80 за Серию А =)
За стадион +40
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<~Inter~>
Ответ ASH11
Ох уж эти китайцы. Покутят 2-3 года, а потом деньги собирают с мира по нитке. Ведь такой амбициозный проект был.
Партия быстро лавочку прикрыла когда поняла, что люди таким образом выводят большие деньги из страны
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<~Inter~>
Ответ robbaggio
Кулибали и Кепу за Онану - это будет так по-аристократичному!
Кулибали в аренду хотят, а Онану только за деньги продадут
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