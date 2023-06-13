«Интер» хочет арендовать Кулибали и обсудит с «Челси» Чалобу и Лофтус-Чика. Индзаги предупредили, что крупных трат не будет

«Интер» рассматривает возможность подписания защитника Калиду Кулибали.

Как информирует Sky Sport Italia, спортивный директор миланцев планирует в ближайшие дни в Лондоне встретиться с представителями « ». Стороны обсудят продление аренды форварда , а также возможную аренду . Зайдет разговор и о защитнике Трево Чалобе, как и о хавбеке Рубене Лофтус-Чике.

В то же время удастся выяснить намерения клуба касательно вратаря «Интера» Андре Онана.

Журналист Sky Sport Italia Маттео Бардзаги сообщает, что на сегодняшней встрече руководства с Симоне Индзаги, главным тренером «нерадзурри», было объявлено о намерении клуба сохранить конкурентоспособную команду, но с оглядкой на финансовое состояние. Крупных трат не будет, работа будет вестись сбалансированно.