«Интер» хочет арендовать Кулибали и обсудит с «Челси» Чалобу и Лофтус-Чика. Индзаги предупредили, что крупных трат не будет
«Интер» рассматривает возможность подписания защитника Калиду Кулибали.
Как информирует Sky Sport Italia, спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио планирует в ближайшие дни в Лондоне встретиться с представителями «Челси». Стороны обсудят продление аренды форварда Ромелу Лукаку, а также возможную аренду Кулибали. Зайдет разговор и о защитнике Трево Чалобе, как и о хавбеке Рубене Лофтус-Чике.
В то же время удастся выяснить намерения клуба АПЛ касательно вратаря «Интера» Андре Онана.
Журналист Sky Sport Italia Маттео Бардзаги сообщает, что на сегодняшней встрече руководства с Симоне Индзаги, главным тренером «нерадзурри», было объявлено о намерении клуба сохранить конкурентоспособную команду, но с оглядкой на финансовое состояние. Крупных трат не будет, работа будет вестись сбалансированно.
А если честно. То не смешно как-то.
Аренда это хорошо. Ну это футболист, который тебе не принадлежит.
Лукаку спасибо!
Ну удачи ему.
Защитник конечно Интеру нужен. Так как уйдет Милан. Этот сезон без него отыграли конечно. Ну в следующем году нужен хороший игрок, а не универсал Дармиан. Хотя к нему вопросов по качеству игры не было
Одни стабильно вылетают в 1/8 и 1/4 и все равно покупают стопицот игроков, другие доходят до финала и все равно ограничиваются покупками и соблюдают финансовый фейр плей.
За стадион +40