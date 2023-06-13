«Интер» может купить Милинковича-Савича или Фраттези после продажи Брозовича

«Интер» заинтересован в трансфере Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае продажи миланцы могут попробовать купить хавбека « ». Главный тренер «нерадзурри» знаком с ним по работе в римской команде, а генеральный директор Беппе Маротта давно пытается его подписать.

При этом из-за запросов римлян заключить сделку будет очень сложно, поэтому активной работы сейчас не ведется.

Более доступный игрок – Давиде Фраттези. « » считает, что « » могут быть интересны его игроки, возвращающиеся из аренды (например, Джованни Фаббиан, забивший 8 голов за «Реджину» во второй лиге), и готов включить их в сделку.

«Ньюкасл» и саудовские клубы интересуются Брозовичем. «Интер» может продать хавбека за 25-30 млн евро