«Интер» может купить Милинковича-Савича или Фраттези после продажи Брозовича

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Сассуоло Марцело Брозович Сергей Милинкович-Савич Давиде Фраттези Джованни Фаббиан Футбол

«Интер» заинтересован в трансфере Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в случае продажи Марцело Брозовича миланцы могут попробовать купить хавбека «Лацио». Главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги знаком с ним по работе в римской команде, а генеральный директор Беппе Маротта давно пытается его подписать.

При этом из-за запросов римлян заключить сделку будет очень сложно, поэтому активной работы сейчас не ведется.

Более доступный игрок – Давиде Фраттези. «Интер» считает, что «Сассуоло» могут быть интересны его игроки, возвращающиеся из аренды (например, Джованни Фаббиан, забивший 8 голов за «Реджину» во второй лиге), и готов включить их в сделку. 

«Ньюкасл» и саудовские клубы интересуются Брозовичем. «Интер» может продать хавбека за 25-30 млн евро

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Лисицкий
однозначно Савич
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Брозовича бы в Барсу, на пару лет позицию Буси закроет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Фаны Барсы до последнего надеются, что Интер действительно хочет подписать Кессие
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Года 2 назад я писал, что Фратези, Скамакка и Распадори это будущее сборной Италии. На тот момент они ими казались. В итоги пока получается пшик. И если выбирать между этими двумя, то однозначно надо брать серба. Ну а у Сассуоло мне нравится игра блондинистого скандинава который перешел из Бельгии. Мне кажется это будущий топ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Илья Лисицкий
однозначно Савич
Согласен, Милинкович не нужен.:))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий