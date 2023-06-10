Неймар: «Месси – подарок, который преподнес мне футбол. Всем нужно наслаждаться его игрой – ничто не вечно, к сожалению»

Неймар высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард продолжит карьеру в « ».

– Как ты воспринял эту новость? Ты с ним разговаривал? Что ты можешь сказать о переходе в «Майами»?

– Я уже знал об этом. Месси – один из моих лучших друзей и подарок, который преподнес мне футбол. У меня была возможность поиграть с ним, а затем подружиться.

Так что я уже знал, что он перейдет в «Майами», и мы уже разговаривали. Я сказал ему, что он будет очень счастлив из-за города, образа жизни, возможности играть и жить там. Я уверен, что он изменит лигу в США. Я думаю, что лига станет намного популярнее.

Так что, я думаю, всем нужно наслаждаться его игрой и наблюдать за ней, потому что, к сожалению, ничто не вечно. Это будет очень, очень круто. Конечно, это был горько-сладкий момент – видеть, что он уходит, – сказал нападающий « ».