Неймар: «Месси – подарок, который преподнес мне футбол. Всем нужно наслаждаться его игрой – ничто не вечно, к сожалению»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Интер Майами Футбол

Неймар высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард продолжит карьеру в «Интер Майами». 

– Как ты воспринял эту новость? Ты с ним разговаривал? Что ты можешь сказать о переходе Месси в «Майами»?

– Я уже знал об этом. Месси – один из моих лучших друзей и подарок, который преподнес мне футбол. У меня была возможность поиграть с ним, а затем подружиться.

Так что я уже знал, что он перейдет в «Майами», и мы уже разговаривали. Я сказал ему, что он будет очень счастлив из-за города, образа жизни, возможности играть и жить там. Я уверен, что он изменит лигу в США. Я думаю, что лига станет намного популярнее.

Так что, я думаю, всем нужно наслаждаться его игрой и наблюдать за ней, потому что, к сожалению, ничто не вечно. Это будет очень, очень круто. Конечно, это был горько-сладкий момент – видеть, что он уходит, – сказал нападающий «ПСЖ».

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14 комментариев

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Budabuda
подарок от тени которого сбежал в катарский мешок. лицемерный бразил
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Old Spenсеr
да нууу , было и есть куда более крутых футболистов,чем левоногий резкий как понос гном
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Old Spenсеr
Ответ Барсик Юрана
Если забить после левой пенки и громко крикнуть Сиииии, это для тебя значит крутой, то тогда да, есть футболисты круче Месси
ну посмотри как он бегает , какой-то дерганный , чрезмерно- резкий , 0 эстетики у месси . Да,в ногах мяч держит хорошо , но смотреть на то как он делает 2 ложных движения совсем грустно . Даже за Йоханом Кройфом было интереснее смотреть .
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Wild91688
Это уже сектанство,так лизать одному машеннику
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Камиль Габитов
Теперь Ней захандрит,как Кун в свое время,когда его гном предал и перешел в ПСЖ....😁
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Ярослав Приходько
Теперь Месси будет поднимать Интер Майами с колен последней строчки!
Но не в Барсе💔
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