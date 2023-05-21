Аленичев считает, что у Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине»: «Серия А – не чемпионат Кипра»
Дмитрий Аленичев считает, что у Александра Кокорина нет будущего в «Фиорентине».
Форвард «фиалок» выступает на правах аренды за «Арис» и признан лучшим игроком чемпионата Кипра.
«Закономерно, что Кокорин начал забивать. Но чемпионат Кипра – не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл, учитывая его мастерство. Им довольны.
Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе [«Фиорентины»] — нет.
Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит карьеру», – сказал экс-тренер «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
no shit, Sherlock
Что тогда означает "есть ли шансы вернуться в Италию"? Есть ли шансы сесть в самолёт?