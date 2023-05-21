Аленичев считает, что у Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине»: «Серия А – не чемпионат Кипра»

Дмитрий Аленичев считает, что у Александра Кокорина нет будущего в «Фиорентине».

Форвард «фиалок» выступает на правах аренды за « » и признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Закономерно, что начал забивать. Но чемпионат Кипра – не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл, учитывая его мастерство. Им довольны.

Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе [«Фиорентины»] — нет.

Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит карьеру», – сказал экс-тренер «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!