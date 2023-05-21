Аленичев считает, что у Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине»: «Серия А – не чемпионат Кипра»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Дмитрий Аленичев Александр Кокорин Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что у Александра Кокорина нет будущего в «Фиорентине».

Форвард «фиалок» выступает на правах аренды за «Арис» и признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Закономерно, что Кокорин начал забивать. Но чемпионат Кипра – не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл, учитывая его мастерство. Им довольны.

Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе [«Фиорентины»] — нет.

Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит карьеру», – сказал экс-тренер «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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18 комментариев

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Капитан Очевидность, но позвольте: Саня даже касания в серии А делал!
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kokakoka
Может Ференцварош?
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xslavik
Ответ Михаил1970
Кокорин всю карьеру играл не за клубы, а за деньги. И сейчас себе не изменит, где больше предложат, там и окажется.
И правильно делал. Клубы - это не благотоворительные организации.
+6
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Михаил1970
Кокорин всю карьеру играл не за клубы, а за деньги. И сейчас себе не изменит, где больше предложат, там и окажется.
+4
0
+4
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Amalfitano
Писал про это раньше и сейчас повторюсь. Наши игроки в Европе не умеют выгрызать себе место в основе работая на тренировках. Им нужно, чтобы всё было легко, чтобы их хвалили и ими восхищались. Как только их начинают критиковать сразу же вклбчается наш славянский фатализм. Что-то типа:"Да пошли вы все. Я не буду никому ничего доказывать". Не хватает характера и самодисциплины. В ту же степь и Головин с Миранчуком. Саша по потенциалу мог бы попробовать себя в апл или бундеслиге. Но его гнетут мысли о том, что он что-то кому-то должен доказывать. Зачем? В Монако все его знают и любят. Миранчуку еще сложнее. Он только нашел себя, а будущее туманно.
+4
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Кино Музыка
А уцепиться?
+2
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Нейтральный критик
Ответ Кино Музыка
А уцепиться?
Кокорин чудом зацепился за скамейку Фиорентины. На следующий день чудо распухло и мешало ходить.
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Amalfitano
Ответ kokakoka
Может Ференцварош?
В Венгрии нет моря.))
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Roman_53
Самого Аленичева пришлось доставать что б сделать это банальное заявление, кмон, даже изначально было понятно что заиграет он при невероятном чуде, и ему далеко не 23 года, трансфер провальный.
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Локоть Артеста
Ответ Amalfitano
Писал про это раньше и сейчас повторюсь. Наши игроки в Европе не умеют выгрызать себе место в основе работая на тренировках. Им нужно, чтобы всё было легко, чтобы их хвалили и ими восхищались. Как только их начинают критиковать сразу же вклбчается наш славянский фатализм. Что-то типа:"Да пошли вы все. Я не буду никому ничего доказывать". Не хватает характера и самодисциплины. В ту же степь и Головин с Миранчуком. Саша по потенциалу мог бы попробовать себя в апл или бундеслиге. Но его гнетут мысли о том, что он что-то кому-то должен доказывать. Зачем? В Монако все его знают и любят. Миранчуку еще сложнее. Он только нашел себя, а будущее туманно.
Не привыкли они к нормальной конкуренции благодаря лимиту. Аршавин блистал в Арсенале недолго и в конечном итоге проиграл конкурецию за место в составе. Кержакову было нереально вытеснить из старта Кануте и Луиса Фабиано, а когда Чевантон пришел, то дела у Ббб стали только хуже.
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chernov jr
Ответ Amalfitano
Писал про это раньше и сейчас повторюсь. Наши игроки в Европе не умеют выгрызать себе место в основе работая на тренировках. Им нужно, чтобы всё было легко, чтобы их хвалили и ими восхищались. Как только их начинают критиковать сразу же вклбчается наш славянский фатализм. Что-то типа:"Да пошли вы все. Я не буду никому ничего доказывать". Не хватает характера и самодисциплины. В ту же степь и Головин с Миранчуком. Саша по потенциалу мог бы попробовать себя в апл или бундеслиге. Но его гнетут мысли о том, что он что-то кому-то должен доказывать. Зачем? В Монако все его знают и любят. Миранчуку еще сложнее. Он только нашел себя, а будущее туманно.
может скажу что-то неприятное но на этом сайте в основном люди которые всё что доказывают это какой-то бред в комментариях) причем далеко не всегда успешно. хочется просто добавить, что если тебе нечего доказывать и некому, значит ты для себя уже являешься полноценным, а это лучше чем жить мотивируя себя тем, что УХ ВОТ ВЫ ЩАС УЗНАЕТЕ КАКОЙ Я))
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Sergey Pgkgyexcht
> Серия А – не чемпионат Кипра

no shit, Sherlock
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Честный контроль
Чемпионат Кипра? Да у нас Медиалига сильнее.
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Port Royal
Конечно не закрепится в Фиорентине, из ПСЖ ведь Месси и Неймар уходят
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waleri
Есть еще серия B - Кальяри, Венеция, Палермо...Песня!
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Valentin Kompaneytsev
У него нет характера. Он нецелеустремлённый.
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Pb-SE
Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе [«Фиорентины»] — нет.
Что тогда означает "есть ли шансы вернуться в Италию"? Есть ли шансы сесть в самолёт?
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dmitry.tchidakin
Александр не заиграл в Фиорентине, потому что во Флоренции нет пляжей
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