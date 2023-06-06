Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра»
Агент Александра Кокорина сообщил о возвращении форварда в «Фиорентину».
– Рассматриваете ли вы другие варианты продолжения карьеры Кокорина?
– Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.
Александр сейчас – игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды, – сказал Владислав Шапиро.
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