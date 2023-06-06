Агент Кокорина: «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин агенты Футбол

Агент Александра Кокорина сообщил о возвращении форварда в «Фиорентину».

– Рассматриваете ли вы другие варианты продолжения карьеры Кокорина?

– Для начала «Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста.

Александр сейчас – игрок «Фиорентины», у футболиста закончилась аренда. Итальянский клуб уведомил Кокорина, что он возвращается в расположение команды, – сказал Владислав Шапиро.

Кокорин снялся в постели с двумя трофеями – чемпиона Кипра и лучшего игрока лиги

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Возвращение легенды.
+108
-7
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
В следующем сезоне Серии А интриги за чемпионство не предвидится
+90
-4
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Продадут в Реал в это межсезонье, скриньте.
Только Сашка может равноценно Карима заменить.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul Bloodworth
В роли маскота против вест хэма пригодится
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Приедет победным духом заряжать одноклубников перед финалом
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Shadow1882
Приедет победным духом заряжать одноклубников перед финалом
да, неспроста Саша потребовался именно перед финалом - поделится "искусством побеждать"👏
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Вот только захочет ли наш король возвращаться в этот середняк?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Ден
Ответ Los Galácticos
Возвращение легенды.
Александр Флорентийский
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
micka
Такая Кокорова нужна самому (с)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Кокорин это Бышовец наших дней.
Высоцкому надо в песне слова заменить
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
уходить на пике популярности нелогично
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
тыщ 40 на стадио будут встречать, плюс тыщ 100 по пути с аэродрома. Кокогол приедет с кубками, это автограф сессии дней на 7, еще тыщ 50. Короче у Флоренции закончились каникулы, даже потенциальный выигрыш еврокубка не затмит ЕГО возвращения.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dzenga 1
Несломленный! 7 серия
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Пусть сначала ЛК выиграют, тогда он подумает, возвращаться ли в этот бестрофейник.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Скудетто не за горами)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
шутки шутками, а в аренду он здорово сгонял
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
optimus primus
Ответ Ярик01
Кокорин это Бышовец наших дней. Высоцкому надо в песне слова заменить
чуть помедленней, Кокорин, чуть помедленнее?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ответ Не уверен!!
А захочет ли Кокорина возвращаться? Им нужно для сначала предложить ему увеличить зп
аренда закончилась, что значит "не захочет"?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антуан Гризманн
Как же его не будет хватать в финале ЛК
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
И продление контракта на улучшеных условиях приготовьте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Привезет во Флоренцию психологию победителя.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey80
"ВЕЧЕР В хату,макаронники!!")))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
вот это действительно хорошая новость!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Кокорин: чтобы заполучить меня, клуб должен выиграть еврокубок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Поклонитесь легенде!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий