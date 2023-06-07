Кокорин посетит финал ЛК «Фиорентина» – «Вест Хэм»: «Я приехал, чтобы поддержать партнеров»

Александр Кокорин посетит финал Лиги конференций.

В решающем матче турнира «Фиорентина» встретится с « ». Матч пройдет в Праге сегодня, 7 июня. Кокорин, выступающий за « » на правах аренды из «Фиорентины», поддержит итальянскую команду на стадионе.

«Я надеюсь, что « » победит сегодня, хотя это и будет нелегко. Это будет уникальное испытание, и по этой причине я надеюсь, что [команда] сможет справиться с ним – ради города, ради всего персонала и ради клуба. Это большой шаг.

Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнеров. Я просто хочу посмотреть игру», – сказал нападающий.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?