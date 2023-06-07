Кокорин посетит финал ЛК «Фиорентина» – «Вест Хэм»: «Я приехал, чтобы поддержать партнеров»

Теги Фиорентина Вест Хэм серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Лига Конференций УЕФА Футбол

Александр Кокорин посетит финал Лиги конференций.

В решающем матче турнира «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом». Матч пройдет в Праге сегодня, 7 июня. Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», поддержит итальянскую команду на стадионе. 

«Я надеюсь, что «Фиорентина» победит сегодня, хотя это и будет нелегко. Это будет уникальное испытание, и по этой причине я надеюсь, что [команда] сможет справиться с ним – ради города, ради всего персонала и ради клуба. Это большой шаг.

Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнеров. Я просто хочу посмотреть игру», – сказал нападающий. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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20 комментариев

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Okko Acc
Зарешает матч своим присутствием. Скриньте
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Держитесь за свои кресла!
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Sinister Kid
Стул против молотка.
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alexsem69
Сашка за медалью приехал 😆
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Bashibuzuck
Да чето, после такого успеха на Кипре, фиалки для Кокоры как бы и не уровень уже. Это я щас без стеба говорю
+3
-3
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Sarumian
Кокорин взял два билета. Для себя и стула.
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Bashibuzuck
Ответ Albert Rrahmani
я один не могу понять, почему стата 27 матчей (11+0, 4 пеналя), будучи основным форвардом чемпионской команды Кипра, это повод называть все это "таким успехом"?
13 голов он забил, но это ерунда, его признали лучшим игроком чемпионата, а это уже серьезно
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