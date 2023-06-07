Кокорин посетит финал ЛК «Фиорентина» – «Вест Хэм»: «Я приехал, чтобы поддержать партнеров»
Александр Кокорин посетит финал Лиги конференций.
В решающем матче турнира «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом». Матч пройдет в Праге сегодня, 7 июня. Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», поддержит итальянскую команду на стадионе.
«Я надеюсь, что «Фиорентина» победит сегодня, хотя это и будет нелегко. Это будет уникальное испытание, и по этой причине я надеюсь, что [команда] сможет справиться с ним – ради города, ради всего персонала и ради клуба. Это большой шаг.
Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнеров. Я просто хочу посмотреть игру», – сказал нападающий.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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