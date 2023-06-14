Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Дмитрий Андреев оценил вероятность ухода Марцела Лички из «Оренбурга» в московское «Динамо».

«Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока все в штатном режиме.

Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это все разговоры, как все будет на самом деле, неизвестно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит.

Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — сказал спортивный директор «Оренбурга».

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9 комментариев

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Caniball
Если директор так говорит, значит вопрос уже решен на 90%, а идет утрясание нюансов, типа суммы компенсации…..
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Клирик
Даже Мостовой одобрил, заканчивайте переговоры)
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RLVedter
Значит со дня на день официально сообщат.
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Никита Мурин
А вот это для «Динамо» лучший вариант сейчас, я считаю. Тем интереснее
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Кеша
Будет некрасиво , если руководство Динамо бежит впереди паровоза.
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