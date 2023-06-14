Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»

Дмитрий Андреев оценил вероятность ухода Марцела Лички из «Оренбурга» в московское «Динамо».

«Пока никто никого не выкупал. « » интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока все в штатном режиме.

Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и « », мы что-то ищем. Пока это все разговоры, как все будет на самом деле, неизвестно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении или завтра, а может быть, никогда не объявит.

Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — сказал спортивный директор «Оренбурга».