Директор «Оренбурга» о Личке и «Динамо»: «Идут переговоры. Пока никто никого не выкупал»
Дмитрий Андреев оценил вероятность ухода Марцела Лички из «Оренбурга» в московское «Динамо».
«Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока все в штатном режиме.
Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это все разговоры, как все будет на самом деле, неизвестно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит.
Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — сказал спортивный директор «Оренбурга».
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