Марцел Личка: «Может, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Это выражение респекта клубу-чемпиону. Не против этой традиции»

Марцел Личка допустил, что «Оренбург» сделает чемпионский коридор для «Зенита».

Команды встретятся в 28-м туре Мир . Матч состоится сегодня, 20 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Может быть, сделаем чемпионский коридор « ». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.

РПЛ – длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал главный тренер « ».

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