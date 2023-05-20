Марцел Личка: «Может, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Это выражение респекта клубу-чемпиону. Не против этой традиции»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка допустил, что «Оренбург» сделает чемпионский коридор для «Зенита».

Команды встретятся в 28-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 20 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. 

«Может быть, сделаем чемпионский коридор «Зениту». Для меня это неплохая традиция, потому что это выражение респекта клубу, который стал чемпионом.

РПЛ – длинное и тяжелое соревнование, и проявить уважение победителю – это хороший поступок. Не против этой традиции», – сказал главный тренер «Оренбурга». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Sobachkin
Ну так фарм клуб
Ты про какой из московских?
+55
-30
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Василиус
Где-то негодует одна Зарема от таких завялений
Одна Зарема? А такая традиция вообще была у нас когда то? И будет забавно если первым это сделает Оренбург Зениту.
+33
-14
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ну так фарм клуб
+52
-42
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
В этом сезоне некоторые команды по игре скатились до такого, что оказались фармом для Оренбурга
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
Где-то негодует одна Зарема от таких завялений
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Смешнее этого коридора от фарм клуба разве что коридор, который барселона устроила сама себе)))
+23
-17
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Иван Новиков
А за что уважать это шапито?
Так Спартаку никто ничего и не делает
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Клуб без комплексов.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gustavo1097
Ответ Sobachkin
Ну так фарм клуб
По твоей логике спартачок должен был первым из всех фармов выстраивать коридор
+21
-17
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pogbadrogba
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Уже первый
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Man
Слёзы про фарм, в студию!
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
Ответ RAMIK
Одна Зарема? А такая традиция вообще была у нас когда то? И будет забавно если первым это сделает Оренбург Зениту.
Так и не было. Но только Зарема и Ко почему то вечно кричали что делать не будут, хотя никто и не просил
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Burel
который выбил в Кубке, разгромил 3:0 или выиграл последний матч в чемпионате на ВЭБе
Я думаю он имел виду те что в кубке, всё таки кубок был, и от фарм команды нужно было увести подозрения, а то уж сколько лет очки отдают, слишком явно было!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ответ Sobachkin
Ну так фарм клуб
Красиво, кстати. Сначала с одним фармом чемпионство официально оформили, а второй теперь чемпионский коридор сделает ))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Кто бы сомневался,что потешить самолюбие политроекта первым вызовется фарм
+16
-14
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ ЗЕНИТ65
Ты про какой из московских?
Ну, кроме цска , все московские - фармы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Да вам когда скажут тогда и коридоры свои раздвинете что тут удевительного то?
А ваш клуб, товарисч "новый тренер" тоже по велению раздвигает или от души по 5-7 принимает?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
Ответ RAMIK
Это вопрос к журналистам. Причем тут Зарема? Она не сама себе вопросы задает.
Можно же не отвечать на эти вопросы и всё
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Sokolov
А что еще можете сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый Орлеан
Ответ Рашпель793
Красиво, кстати. Сначала с одним фармом чемпионство официально оформили, а второй теперь чемпионский коридор сделает ))
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий