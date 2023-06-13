Личка возглавит «Динамо» в ближайшие дни. Ему предложили контракт на 3 года (Legalbet)

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

Марчел Личка перейдет из «Оренбурга» в «Динамо».

45-летний специалист в ближайшие дни возглавит московскую команду, сообщает Legalbet. Руководство бело-голубых предложило чеху контракт на 3 года. 

Новым главным тренером «Оренбурга» может стать Иржи Ярошик.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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40 комментариев

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kulik13
Интересно какая у него личка будет в динамо?)
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Oleg Olegov
Ответ Ебздрогыч
Но он же не серб!
Если трибуны будут скандировать "Личка! Личка!Личка!", то будет слышаться сербское "Калич Калич Калич!"
У Бувача все под контролем.
+11
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Ебздрогыч
Но он же не серб!
+11
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DonaldBrashear 2.0
понятно, растащят значит Оренбург, тренер ушел, следом и аргентинцы уйдут, не удивлюсь, если в Локомотив или Динамо как раз.
Жаль, очень приятно было за Оренбургом наблюдать, Вера и особенно Флорентин очень хороши, и Мансилья тоже.
Надеюсь, что хоть Оренбург заработают деньги, а на 50 тысяч рублей продадут игроков.
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Виталий Желтоусов
Динамо скорее всего можно поздравить.
+7
-2
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Личка хороший вариант, но тогда нужно брать и аргентинцев в нагрузку...
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OlegosB
а какую личку он запросил?
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justbored
О как. Ну это, конечно, был бы оптимальный вариант из всех возможных.
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Андрей Андреев
Ответ kulik13
Интересно какая у него личка будет в динамо?)
Личка Лички в Динамо будет выше чем личка Лички в Оренбурге.
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Семён Миньёле
Ну похоже наконец-то сосватали... А вот Ярошик в Оренбурге - слабо верится. Больше поверил бы, что в Крылья, если бы Игорь Витальевич покидал...
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Vint-Z
Очень жаль команду Оренбург- такая яркая играющая там банда собралась, как луч света в нашем темном футбольном царстве.
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ezhik38
Первый трансфер в Динамо - Вера ))
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Ветер
Ответ Павел Светлов
как же Газпром его отпустил?-)))
Профукал бы Семак золото в этом сезоне, то не отпустили бы.
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Caniball
Ответ DonaldBrashear 2.0
понятно, растащят значит Оренбург, тренер ушел, следом и аргентинцы уйдут, не удивлюсь, если в Локомотив или Динамо как раз. Жаль, очень приятно было за Оренбургом наблюдать, Вера и особенно Флорентин очень хороши, и Мансилья тоже. Надеюсь, что хоть Оренбург заработают деньги, а на 50 тысяч рублей продадут игроков.
Не растащат ну или продадут выгодно, а привезут еще.
Там не тренер отвечал за трансферы.
Там контракт с агентством, которое возит.
Привезут еще и все нормально будет у Оренбурга, пока играют одни на маленьком пластиковом поле.
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Dinamik1
Господи помоги Динамо.Резюме у него хорошое может все сростется.
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Caniball
Ответ kulik13
Интересно какая у него личка будет в динамо?)
В несколько раз выше чем в Оренбурге.
Смею предположить будет порядка 1,5 миллиона евро, против 0,5 в Оренбурге.
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Вечно в бане
Вот и ещё одна команда, за которой будет интересно наблюдать. Личка со своим стилем и финансами и составом Динамо, которые не в пример Оренбургу, может шороху навести. Не факт, что будут результаты, но посмотреть точно будет на что. Главное, чтобы не погнали сразу, если вначале не пойдёт. Да и Захаряна, может, оживит.
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Tigranodovar
Ответ </c/>
Личка хороший вариант, но тогда нужно брать и аргентинцев в нагрузку...
Лукаса Веры будет достаточно
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viktorpavlov70
Ответ ezhik38
Первый трансфер в Динамо - Вера ))
Ага. А второй - Надежда))
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Владимир Никаноров
Наконец то "роды" закончились и прошли успешно...удачи Личке в новом клубе и хорошего результата в РФПЛ!
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N-6 AlexanderX
Пишите в личку.

Вера уже иссякла одна лишь Зарема на виду.
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Mohnatiy
Розовый свитер останется, или придётся переодеться?
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Антон Петров
это топ для Динамо, проблема в том что у Динамо тупое высокомерное руководство, зачастую принимающее решение, во многом зависящее от инфополя, Личка достойный специалист для нашей лиги проколов, боюсь что в Динамо, ему не дадут спокойно и без медийного шума делать свою работу, буду рад если это будет не так.
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Recreated
Ну дай бог, дай бог!
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Павел Светлов
Ответ igor.igorev
Хороший тренер? А что он выиграл?
симпатии футбольной общественности
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