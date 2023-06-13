Личка возглавит «Динамо» в ближайшие дни. Ему предложили контракт на 3 года (Legalbet)

Марчел Личка перейдет из «Оренбурга» в «Динамо».

45-летний специалист в ближайшие дни возглавит московскую команду, сообщает Legalbet. Руководство бело-голубых предложило чеху контракт на 3 года.

Новым главным тренером « » может стать .

возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир .