Личка возглавит «Динамо» в ближайшие дни. Ему предложили контракт на 3 года (Legalbet)
Марчел Личка перейдет из «Оренбурга» в «Динамо».
45-летний специалист в ближайшие дни возглавит московскую команду, сообщает Legalbet. Руководство бело-голубых предложило чеху контракт на 3 года.
Новым главным тренером «Оренбурга» может стать Иржи Ярошик.
Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
У Бувача все под контролем.
Жаль, очень приятно было за Оренбургом наблюдать, Вера и особенно Флорентин очень хороши, и Мансилья тоже.
Надеюсь, что хоть Оренбург заработают деньги, а на 50 тысяч рублей продадут игроков.
Там не тренер отвечал за трансферы.
Там контракт с агентством, которое возит.
Привезут еще и все нормально будет у Оренбурга, пока играют одни на маленьком пластиковом поле.
Смею предположить будет порядка 1,5 миллиона евро, против 0,5 в Оренбурге.
Вера уже иссякла одна лишь Зарема на виду.