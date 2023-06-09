«Зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ». Директор «Оренбурга» о тренере
Дмитрий Андреев заявил, что у главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички скромная зарплата.
— Переговоры о продлении контракта с Личкой не были тяжелыми?
— Да, никаких проблем не было. Марцел приехал, встретился с президентом клуба, все быстро прошло. Сели, поговорили, ударили по рукам.
— Личные условия увеличились?
— Незначительно. Из того, что я знаю по зарплатам других тренеров, зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ, — сказал спортивный директор «Оренбурга».
В минувшем сезоне Мир РПЛ «Оренбург» занял 7-е место.
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