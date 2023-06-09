«Зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ». Директор «Оренбурга» о тренере

Теги премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Марцел Личка деньги Футбол

Дмитрий Андреев заявил, что у главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички скромная зарплата.

— Переговоры о продлении контракта с Личкой не были тяжелыми?

— Да, никаких проблем не было. Марцел приехал, встретился с президентом клуба, все быстро прошло. Сели, поговорили, ударили по рукам.

— Личные условия увеличились?

— Незначительно. Из того, что я знаю по зарплатам других тренеров, зарплата Лички очень скромная по меркам РПЛ, — сказал спортивный директор «Оренбурга».

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Оренбург» занял 7-е место.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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Роман Скворцов
Личка небольшая
+6
-2
+4
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ltkmaby
Ответ Сергей Жарковский
Есть что скрывать, иначе бы озвучили!
А для чего озвучивать цифры, на вопрос в целом ответил.
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