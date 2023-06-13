Мостовой о Личке в «Динамо»: «Марцел не Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Он заслужил»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поддержал решение назначить Марцела Личку главным тренером «Динамо».

«Для Лички приглашение в «Динамо» – шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным.

Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он не Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы.

На мой взгляд, состав «Динамо» посерьезнее, чем у «Оренбурга», поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле – посмотрим», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

«Динамо» согласовало назначение Лички. «Оренбург» получит 1 млн евро

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36 комментариев

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Пользователь Huawei
А причём тут вообще Абаскаль?
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Ебздрогыч
А как стать кем-то, если не брать людей без большого опыта?

Напоминает вывеску в аптеке времен ковида: для приобретения масок вход в аптеку допускается только в маске
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укротитель троллей
Ответ Пользователь Huawei
А причём тут вообще Абаскаль?
Только мысли всё о нём и о нём, о нём и о нём… )))
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инок
Личка достойно показал себя в Оренбурге, надеюсь, что он оживит и игру Динамо.
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Игорь Пичугин
Мост уже диссертацию начал писать, на тему тренеров, которые были никем.?
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Локоть Артеста
Я не могу понять за что Мостовой так люто ненавидит Абаскаля что кушать не может? Он ему на ногу наступил или не поздоровался с ним? Буквально в каждом интервью поливает грязью.
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Spaten
Мостовой: Кто был никем, тот станет всем!
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justbored
Ответ Ковид 07.10.52
Если Динамо топ клуб, то Мостовой- топ тренер....а реально общее уних то, что успехи остались в далеком прошлом...
непросто называться вирусной инфекцией, должно быть. приходится постоянно соответствовать ))
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Baxxter
Ну все, Саня одобрил, живём)))
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Ельдар Таймов
Если б Личку позвали в Спартак, он бы его обосрал
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Artem Andreevich
Вечно ноющий субтитр, с сальными волосами... фуууу
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Евгений Араев
Если Мостового возьмут главным тренером, он тоже будет тренер - ноунейм)
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Андрей Андрей
Ответ Ковид 07.10.52
Если Динамо топ клуб, то Мостовой- топ тренер....а реально общее уних то, что успехи остались в далеком прошлом...
как и у тебя)
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Gravdaar Iyaad
Ответ Ебздрогыч
А как стать кем-то, если не брать людей без большого опыта? Напоминает вывеску в аптеке времен ковида: для приобретения масок вход в аптеку допускается только в маске
Принцип известный, и одинаково работает во всех сферах жизнедеятельности: *бись как можешь.
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mitos
Только царь знает как правильно!
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Pelerin
За выслугу лет. Ясно. По уровню интеллекта Мостовой как раз обыкновенный сопог (
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Viktor Martunov
Ответ Viktor Martunov
И не надо спорить с ним, сам отлично играл и разбирался в футболе, вот только его что-то даже свои унижают, как и Васю Уткина, что за люди?
Вот пять человек против, что не так скрытые юзеры? Сашку и Ваську не любите? я здесь причём? ваши аргументы в студию, расмотрим.
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ДМ-1чемпион
С царём не поспоришь! Заслужил! Ждём официального назначения! Вперёд ДИНАМО!
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Эндрю81
Ответ Ебздрогыч
А как стать кем-то, если не брать людей без большого опыта? Напоминает вывеску в аптеке времен ковида: для приобретения масок вход в аптеку допускается только в маске
Вы сколько раз набить можете? ВОт с этого и стоит начать. Тяжело же Александру с вами...
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Dizzod
неужели Личка 25 лет играл на высшем уровне?
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Владимир Молявин
Может быть Царь и прав окажется. Посмотрим.
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Konstantin Zorin
Зачем Личке идти в такое Динамо? У него всё шоколадно в Оренбурге. По итогам сезона Оренбург заслуженно выше Динамо и на трансферном рынке они уже вовсю работают.
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Valentin Kompaneytsev
Личка для Динамо вариант вполне преемлим.
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Valentin Kompaneytsev
У Мостового чувствуется обида, что он не удел. И в этом виноват он сам. В этом его проблема.
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Кочевник56
Личка ещё пошумит в РПЛ
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