Мостовой о Личке в «Динамо»: «Марцел не Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Он заслужил»

Александр Мостовой поддержал решение назначить Марцела Личку главным тренером «Динамо».

«Для Лички приглашение в «Динамо» – шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным.

Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он не Абаскаль, который пришел в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы.

На мой взгляд, состав «Динамо» посерьезнее, чем у «Оренбурга», поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле – посмотрим», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

«Динамо» согласовало назначение Лички. «Оренбург» получит 1 млн евро