Лукаку – фанатам «Интера» о поражении в финале ЛЧ: «Дерьмовое чувство для всех, кто любит клуб. Но мы будем бороться, чтобы однажды достичь момента славы»

Теги Интер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку обратился к болельщикам «Интера» после поражения в финале Лиги чемпионов.

Миланская команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:1 в решающем матче турнира.

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам «Интера» за любовь и поддержку на протяжении всего сезона. Вы, ребята, были рядом с нами в каждый момент, и лично я хочу поблагодарить вас за это.

Этому [победе в ЛЧ] не суждено было случиться. Мы отдали все ради этого. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб… Но у этого клуба есть голод, и мы будем бороться, чтобы, надеюсь, однажды достичь момента славы», – написал нападающий. 

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31 комментарий

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SpilightTwarkle
Ответ Жалько Печалич
ты тоже был рядом, но не в том месте и не в то время..
Да ладно тебе, со всеми бывает. Когда он вышел на поле, игра преобразилась. А вот Лаутаро и, особенно, Джеко вообще не выделялись в хорошем ключе.
+21
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Жалько Печалич
ты тоже был рядом, но не в том месте и не в то время..
+20
-4
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Андрей Кастуев
Ответ Жалько Печалич
ты тоже был рядом, но не в том месте и не в то время..
Почему все осуждают Лукаку, хотя именно он нанёс самый опасный удар Интера в финале? Один раз мяч отскочил от его ноги, но его ли это вина, другого игрока Интера, и есть ли тут чья-то обоснованная вина?
Считаю, что Индзаги ошибся с выбором форварда на матч. Джеко быстро сдулся и не был так эффективен против высокой обороны Сити, как мог бы реактивный пробивной Лукаку. Ромелу был королем Интера в мае, забил много голов, но не победно вышел на замену в труднейшем матче сезона, экая невидаль.
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Пирс Морган
“Этому не суждено было случиться, я постарался”
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Red_Marlboro_
Даже вуду-дерьмо не помогло Лукаку затащить Интер в овертайм
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Ман Сити
Не в ближайшее время. Такая сетка 1 шанс на тысячу и что к финалу будет самая лучшая форма. И даже этого не хватило.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Глоры, что вы несете, команда унижала сити по игре, сити, который катком проехал по вашим командам, о какой сетке может идти речь. Просто не хватило скамейки, сказалась неготовность Мхитэриана, вот и все. Тут бчкашники по поводу своих черно-синих хозяев ноют что ли в комментах?
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ɔculpa
Ответ Я всех их сделал
Лукака сделал всё, чтоб интер проиграл 2 еврокубковых финала, и ещё хватает наглости что-то говорить о борьбе за трофеи, как можно с тобой что-то выиграть, если ты постоянно играешь за соперников
Ну он же не специально☹️
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wshnmn
Ворота 7 метров, но ты умудрился ударить в вратаря, просто днарь. Надеюсь мы его сбагрим хоть куда и хоть за сколько то.
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SpilightTwarkle
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Это проблема не Лукаку, а тех, кто запоминает.
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Лёха Жданчик
Кто мы? Кто мы? ### ....я один здесь сижу © "Братишка" (Епифанцев) к/ф "Зеленый слоник"
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Вчера - не сегодня
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Глоры, что вы несете, команда унижала сити по игре, сити, который катком проехал по вашим командам, о какой сетке может идти речь. Просто не хватило скамейки, сказалась неготовность Мхитэриана, вот и все. Тут бчкашники по поводу своих черно-синих хозяев ноют что ли в комментах?
Унижала-унижала, а потом взяла и проиграла, вот незадача..
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SpilightTwarkle
Ответ Ювентиниус
Лукаку вам по сетке сказочно повезло, что дошли до финала вы и так выше себя прыгнули. Лидер группы Бавария в двухматчевым противостояние показывала вам где ваше место но и они безшансов отлетели от Ситявиков! Помимо его в п.оф играй с реалом вам показалось б этот финал райским наслаждением.
Погоди, погоди. Чья вина, что по ходу плова Интеру не попались ПСЖ, Ювентус и Атлетико, которые не смогли занять первое место в группе и таким образом попались бы Интеру? Почему команды обыгравшие в группе вышеперечисленные три команды по твоему слабее? С группой ,кстати, наверное, тоже повезло, чемпионы Германии и Испании.
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Biver866
Ответ Ювентиниус
Лукаку вам по сетке сказочно повезло, что дошли до финала вы и так выше себя прыгнули. Лидер группы Бавария в двухматчевым противостояние показывала вам где ваше место но и они безшансов отлетели от Ситявиков! Помимо его в п.оф играй с реалом вам показалось б этот финал райским наслаждением.
Что ты несёшь ?когда играли в группе,бавария была на пике,а триер нет,и если ты смотрел финал,то Интер играл не хуже Сити !
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Igor Shalamov
Ответ Я всех их сделал
Лукака сделал всё, чтоб интер проиграл 2 еврокубковых финала, и ещё хватает наглости что-то говорить о борьбе за трофеи, как можно с тобой что-то выиграть, если ты постоянно играешь за соперников
так он чушь несёт, сам будет в следующем сезоне играть в другом клубе
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Temp LC
Ответ magentrumen
бро, просто перестань играть
перестань осуждать игрока, когда сам сидишь на диване
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-4
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Саша Пушкин
Ответ SpilightTwarkle
Да ладно тебе, со всеми бывает. Когда он вышел на поле, игра преобразилась. А вот Лаутаро и, особенно, Джеко вообще не выделялись в хорошем ключе.
Комментарий удален пользователем
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Лёха Жданчик
Теперь это уже головная боль Челси))
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tampa-bay
Неужели ему сказали что он останется? Здорово!
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Typizza
Лукаку - косячный футболист-неудачник, который приносил страдания фанатам всех клубов, в которых играл.
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НРИ
Проситься чтоб выкупили
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Я всех их сделал
Лукака сделал всё, чтоб интер проиграл 2 еврокубковых финала, и ещё хватает наглости что-то говорить о борьбе за трофеи, как можно с тобой что-то выиграть, если ты постоянно играешь за соперников
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magentrumen
бро, просто перестань играть
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-5
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