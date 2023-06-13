Лукаку – фанатам «Интера» о поражении в финале ЛЧ: «Дерьмовое чувство для всех, кто любит клуб. Но мы будем бороться, чтобы однажды достичь момента славы»

Ромелу Лукаку обратился к болельщикам «Интера» после поражения в финале Лиги чемпионов.

Миланская команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:1 в решающем матче турнира.

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам « » за любовь и поддержку на протяжении всего сезона. Вы, ребята, были рядом с нами в каждый момент, и лично я хочу поблагодарить вас за это.

Этому [победе в ЛЧ] не суждено было случиться. Мы отдали все ради этого. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб… Но у этого клуба есть голод, и мы будем бороться, чтобы, надеюсь, однажды достичь момента славы», – написал нападающий.