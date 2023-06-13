Борис Игнатьев: «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство»

Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Во второй части прошедшего сезона «Локомотив» проделал отличную работу: клуб подписал и перспективных, и опытных игроков, изменил состав руководства, скорректировал стратегию. Селекция была на высшем уровне.

Если все продолжится в том же духе, «Локомотив» обязательно завоюет титул в ближайшее время. Думаю, уже в следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Будет здорово, если кто-то наконец-то сможет конкурировать с петербуржцами», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.