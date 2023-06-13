Борис Игнатьев: «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Борис Игнатьев Футбол

Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Во второй части прошедшего сезона «Локомотив» проделал отличную работу: клуб подписал и перспективных, и опытных игроков, изменил состав руководства, скорректировал стратегию. Селекция была на высшем уровне.

Если все продолжится в том же духе, «Локомотив» обязательно завоюет титул в ближайшее время. Думаю, уже в следующем сезоне «Локомотив» навяжет «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Будет здорово, если кто-то наконец-то сможет конкурировать с петербуржцами», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В сезоне-2022/2023 «Локомотив» занял 8-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.

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16 комментариев

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igls54
Начинаю переживать, как бы Зенит без еврокубков не остался
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Копирайтер Заремы
Сколько уже этих навязателей?
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Гамарджоба Генацвале
Должны быть в тройке в следующем сезоне. Если не вылезут любители менять стратегии развития.
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Quiet Dad
Ответ Юлия Закаблукова
После 5 тура скажут, в следующем сезоне уж точно получится
Скорее скажут,что ребята устали.
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gustavo1097
Из года в год одно и тоже😂
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Red_Marlboro_
Ну что ж Борис,вставайте в очередь за ЦСКА,Динамо,Спартаком и Краснодаром
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prus_3
Смотрю, косяком пошли навязывать Зениту борьбу. Кто там следующий?
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IlyaGrain
Навяжет, тура до 20-го 😃
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Nick Crosier
Межсезонье.Пора биться за золото с Зенитом. Все как обычно.
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ТрактоПоктер
Ответ igls54
Начинаю переживать, как бы Зенит без еврокубков не остался
Не переживай, это он про медиалигу ....
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Юлия Закаблукова
После 5 тура скажут, в следующем сезоне уж точно получится
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Спартак Уокер
В следующем сезоне будет как в этом , осенью Спартак мог навязать борьбу но потом сдались весной ,в следующем сезоне будет ещё одна команда которая под весны сильно сдаст а осенью будет конкурентом Зениту .
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Константин Эсперов
Потом окажется , что у Любы опять травма тонкой душевной структуры , Пиняев не готов , Глушенков уже не пашет , знаем мы это по Динамо , проходили .
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xj62jj4qtm
Где-то я уже это слышал…
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Константин Эсперов
Ответ Копирайтер Заремы
Сколько уже этих навязателей?
Кто последний в очереди , мне только спросить
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Лжетрофеич
Ответ Red_Marlboro_
Ну что ж Борис,вставайте в очередь за ЦСКА,Динамо,Спартаком и Краснодаром
ммм.... я бы выкинул из этой очереди Краснодар и еще одну смешную команду
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