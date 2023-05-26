Сергачев о том, что хоккей проще футбола: «Тяжело сравнить. У нас больше контакта. Они очень много бегают в течение игры»

Михаил Сергачев прокомментировал слова Бориса Игнатьева о сложности футбола и хоккея.

Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил: «Футбол гораздо сложнее хоккея! Там физические усилия другие – на коньках оттолкнулся и поехал».

21 мая хоккеист «Тампы» посетил дерби «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене».

– Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сказал, что футбол намного сложнее хоккея. Ты с ним согласен?

– Не знаю, если честно, я не могу сравнить. После дерби общался с Джикией, обсуждали их тренировки. Они очень много бегают в течение всей игры, а у нас смена 45 секунд, мы отдыхаем по 2-3 минуты.

У нас больше контакта, у них меньше. Они больше пробегают дистанции, мы меньше. Здесь тяжело сравнить, на самом деле. Ребята проделывают огромную работу на поле, но я не доктор, поэтому мне трудно сказать, что сложнее.

– Ты бы хотел попробовать себя в футболе? В Медиалиге, например.

– Я слабый, на самом деле (смеется). Вообще не бегун.

– В защите был бы хорош.

– Не-не, не думаю, – сказал защитник « ».

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