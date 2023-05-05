Крикунов не согласен, что хоккей проще футбола: «Футболисты не бегают два тайма, наши вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем»

Владимир Крикунов прокомментировал слова Бориса Игнатьева о сложности футбола и хоккея.

Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил: «Футбол гораздо сложнее хоккея! Там физические усилия другие – на коньках оттолкнулся и поехал».

«Игнатьев сказал, что хоккей проще, чем футбол – оттолкнулся на коньках и поехал? Оттолкнулся и поехал (смеется). Мы можем так же сказать, что в футболе чуть-чуть побежал, а потом ходят по полю, а не бегают.

Во-первых, в хоккее надо принимать решения за доли секунды, а в футболе такое может быть один раз за матч около ворот. В хоккее такое в каждой смене, когда тебя то атакуют, то бьют. Нет, это неправильно так говорить!

Насчет восстановления тоже не согласен. Мы тоже можем сказать: чего там это восстановление у футболистов. Они же не бегают два тайма, наши-то футболисты вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем.

Поэтому сравнивать нельзя, это разные виды спорта», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Крикунов.

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