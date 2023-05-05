Крикунов не согласен, что хоккей проще футбола: «Футболисты не бегают два тайма, наши вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал слова Бориса Игнатьева о сложности футбола и хоккея.

Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил: «Футбол гораздо сложнее хоккея! Там физические усилия другие – на коньках оттолкнулся и поехал».

«Игнатьев сказал, что хоккей проще, чем футбол – оттолкнулся на коньках и поехал? Оттолкнулся и поехал (смеется). Мы можем так же сказать, что в футболе чуть-чуть побежал, а потом ходят по полю, а не бегают.

Во-первых, в хоккее надо принимать решения за доли секунды, а в футболе такое может быть один раз за матч около ворот. В хоккее такое в каждой смене, когда тебя то атакуют, то бьют. Нет, это неправильно так говорить! 

Насчет восстановления тоже не согласен. Мы тоже можем сказать: чего там это восстановление у футболистов. Они же не бегают два тайма, наши-то футболисты вообще пешком ходят. Не зря же мы ничего выиграть не можем.

Поэтому сравнивать нельзя, это разные виды спорта», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Крикунов.

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49 комментариев

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T622222
Глупый спор. Профессиональный спорт любой очень сложный и почетный! Сын 9 лет в шахматах - 10 тыс в рейтинге ФИДЕ и забросил так как невозможно уже. Кто там в 100 я даже не представляю что это….
+26
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+25
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Кеша
Ответ T622222
Глупый спор. Профессиональный спорт любой очень сложный и почетный! Сын 9 лет в шахматах - 10 тыс в рейтинге ФИДЕ и забросил так как невозможно уже. Кто там в 100 я даже не представляю что это….
Красавчик ваш сын . И вы молодец ! 👍
+17
0
+17
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Vova@1996
Зачем сравнивать два отдельных вида спорта, которые по-факту прекрасны оба. Глупость конечно, лично для меня, что хоккей, что футбол, что любые другие виды спорта прекрасны и сложны одновременно
+14
-1
+13
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Schiaff1no
Это как регби с фигурным катанием сравнивать
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Schiaff1no
Ответ Кеша
Я думаю , что будет избиение младенцев со стороны хоккеистов . Они в течения матча столько кирпичей на себя ловят и не валяются на льду по 10 минут, если окончательно не поломали . Другая ментальность у хоккеистов . Увернутся от шайбы , убрать ногу - считается позором .
Ментальность-шментальность, вы оставьте на хоккеистах щитки и ракушку, а потом расскажете про смелость
+6
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bagi
Ответ Anders_b
Интересно, а сколько катается хоккеист за весь матч, минут 10-15?
может и 10-15, но на максималках. всегда максимальное ускорение. так что тут глупо сравниыать пешеходов со стайерами
+6
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Schiaff1no
Ответ paster_bibo
Регби канонично сравнивать с американским футболом)))
Да я про абсурдность самого сравнения. Вон Овечкин бегал за Динамо, он своей тушей вокруг себя гравитацию создавал, как дети отскакивали все, но хватило минут на 10, что любому здравомыслящему человеку неудивительно, 110кг/190см, как иначе то
+3
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Кеша
Васильич не в бровь , в глаз ! Тролль 99 уровня ! Красавчик!
+2
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Evgeny Trifonov
Ответ Ivan Petrov
Я бы хотел посмотреть на драку хоккеистов с футболистами. Посмотреть кто круче
я думаю вынос футболистов в одну калитку будет
+3
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Evgeny Trifonov
Ответ Anders_b
Интересно, а сколько катается хоккеист за весь матч, минут 10-15?
смотря какой, топовый защитник под 30 минут.Ну и в футболе мяч в игре 55-60 остальное влияние на газоне и паузы
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Кеша
Ответ Anders_b
Интересно, а сколько катается хоккеист за весь матч, минут 10-15?
Лучше скажите , сколько за матч футболисты стоят .
+6
-5
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Вячеслав Власов
Ответ T622222
Глупый спор. Профессиональный спорт любой очень сложный и почетный! Сын 9 лет в шахматах - 10 тыс в рейтинге ФИДЕ и забросил так как невозможно уже. Кто там в 100 я даже не представляю что это….
Почему глупый в футболе игрок в движении 90+ минут. Хоккей минуту играешь три отдыхаешь. За игру максимум ты играешь минут пятнадцать если не звезда конечно тогда все двадцать можно отыграть
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Сергей Фролов
Когда в хоккее всего от силы 6 сборных уровня топ , то там и выиграть проще
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Сергей Фролов
Овечкин недавно в товарищеском матче 20 минут сыграл, сам сказал что чуть внутренности не выплевал !
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Anders_b
Ответ bagi
может и 10-15, но на максималках. всегда максимальное ускорение. так что тут глупо сравниыать пешеходов со стайерами
У стайеров всегда максимальное ускорение? Прям все три километра на максималках? Интересное утверждение.
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Алексей Иванов
Ответ Anders_b
Интересно, а сколько катается хоккеист за весь матч, минут 10-15?
Ну ты попробуй смену провести, туда сюда пролететь. 70 матчей за сезон. А играют всё на уколах, перебитые
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Mega• Battman
один говорит об общем разнице футбола и хоккея а другой говорит про российский футбол и хоккей. ты хоть играй на максимуме в хоккее но физический не перегонишь футбол в энергофизическом затрате. футболист миним бегает 8 км за 90 минут.
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Ритка
Глупость, любой вид спорта сложен по своему, тот же кёрлинг считается одним из самых трудных видов спорта, но кёрлинг сложен по свойму футбол по свойму
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Anders_b
Ответ bagi
ты прекрасно понял о чëм речь, не прибедняйся. если же не понял - мне тебя жаль
Я просто стараюсь понять, Вы сами понимаете что пишете или для Вас это не обязательно? Типа, умные люди прочтут и поймут о чем я хотел написать.
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jonnysilverhand01
Забавно … интересно, что Игнатьев скажет про волейбол и бокс, там видимо вообще любой неандерталец с хлебушком вместо мозга сможет ЧМ выиграть. А интеллект многих наших хоккеистов и футболистов можно увидеть … банально взглянув на их подруг, любому нормальному человеку - сразу станет все понятно.
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ARIGAMI ARIGAMI
Да начнётся срач
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Ivan Petrov
Я бы хотел посмотреть на драку хоккеистов с футболистами. Посмотреть кто круче
+2
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Anders_b
Интересно, а сколько катается хоккеист за весь матч, минут 10-15?
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Добрый Ретроград
оттолкнулся и поехал - как в бобслее, крч.
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Alon Raven
Ответ Mega• Battman
один говорит об общем разнице футбола и хоккея а другой говорит про российский футбол и хоккей. ты хоть играй на максимуме в хоккее но физический не перегонишь футбол в энергофизическом затрате. футболист миним бегает 8 км за 90 минут.
8км за 90 минут... Это ж мизер.. Это же вообще ни о чём. Так, разминка. Ты посмотри сколько бегают те же атлеты. 30-50км. Почти каждый день.
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