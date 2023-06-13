Бабаев об Акинфееве: «Поставим ему памятник около стадиона ЦСКА по завершении карьеры»

Роман Бабаев уверен, что ЦСКА поставит памятник своему вратарю Игорю Акинфееву.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим памятник около стадиона ЦСКА», — сказал гендиректор ЦСКА.

За карьеру в армейском клубе голкипер стал обладателем Кубка УЕФА, 6 раз выигрывал чемпионат России и по 7 раз – Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

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