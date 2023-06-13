Бабаев об Акинфееве: «Поставим ему памятник около стадиона ЦСКА по завершении карьеры»
Роман Бабаев уверен, что ЦСКА поставит памятник своему вратарю Игорю Акинфееву.
«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — сказал гендиректор ЦСКА.
За карьеру в армейском клубе голкипер стал обладателем Кубка УЕФА, 6 раз выигрывал чемпионат России и по 7 раз – Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.
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Там на ЦСКА ТВ был конкурс на самое оригинальное увековечение памяти Игоря, подруга предложила назвать улицу рядом со стадионом в его честь. Ну годный же вариант! Однако победил какой-то скучный: овации на 35 минуте...
"и по 7 раз Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны"
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"и по 7 раз Кубок России и Суперкубок страны"
ПАМЯТник - от слова память.