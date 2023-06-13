Бабаев об Акинфееве: «Поставим ему памятник около стадиона ЦСКА по завершении карьеры»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Роман Бабаев Футбол

Роман Бабаев уверен, что ЦСКА поставит памятник своему вратарю Игорю Акинфееву.

«Уверен, что после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона ЦСКА», — сказал гендиректор ЦСКА.

За карьеру в армейском клубе голкипер стал обладателем Кубка УЕФА, 6 раз выигрывал чемпионат России и по 7 раз – Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны.

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17 комментариев

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corazón blanco
Ну кто-кто, а Игорь безусловно это заслужил своей преданностью и отношением к делу.
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kilo_gilo
и 35 номер из обращения вывести надо будет
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angry horse
Заслужил, безусловно ✊
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Shuller18
Главный футболист в истории клуба, заслужил.
Там на ЦСКА ТВ был конкурс на самое оригинальное увековечение памяти Игоря, подруга предложила назвать улицу рядом со стадионом в его честь. Ну годный же вариант! Однако победил какой-то скучный: овации на 35 минуте...
+8
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Сергей Жарковский
Достойно!👏👏👏
+5
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Vagner01
Так и должно быть!
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Евгений Кузнецов
ребят, исправьте опечатку, пожалуйста:

"и по 7 раз Фонбет Кубок России и OLIMPBET Суперкубок страны"

на

"и по 7 раз Кубок России и Суперкубок страны"
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Ибн Хоттабыч
Всё правильно!!!
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nobrainnopain
Вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба👏🏻
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Гамарджоба Генацвале
Я даже знаю как будет выглядеть этот памятник.
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Garik_new
Я что-то не помню, чтобы Игорь выигрывал ФОНБЕТ Кубок России в 2005..году. Тогда никакого и фонбета не было.
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Николай Иванов
Вообще то памятники ставят только мертвым.

ПАМЯТник - от слова память.
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Даниил Гутин
можно и сейчас уже ставить)
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Британский шпион
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я даже знаю как будет выглядеть этот памятник.
Мне кажется, изображать сейв с пенальти Аспаса немного неоднозначно, при всей его легендарности, просто если памятник будет у стадиона ЦСКА то было бы и логичнее изображать какой-нибудь сейв в выступлении за ЦСКА. С другой стороны как-то и не приходит на ум сколько-нибудь близкое по узнаваемости спасение за ЦСКА, как в 1/8 ЧМ.
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