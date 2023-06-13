Зырянов об отказе сборной от летнего турнира: «Выступать за сборную – честь. Жара, дожди – надо приезжать и играть с радостью, в любом возрасте»
Константин Зырянов считает почетным играть за сборную России в любых условиях.
– Как оцените отказ сборной России от летнего турнира?
– Не думаю, что это решение Карпина. Наверняка так решили коллегиально, были причины.
– Ходили разговоры, что там кому-то жарко, кому-то далеко, кому-то уровень не тот...
– Кому комфортно, кому нет – комментировать не могу. Есть сборная России, выступать за нее – честь. Где бы вы ни играли – жара, дожди – должны приезжать и играть.
Знаете, когда мне было 36 лет, я сказал, что хочу сосредоточиться на играх за «Зенит». Капелло это прочитал и вдруг вызвал меня. И я поехал. А Фабио потом сказал, что, если бы не приехал, мне и клубу прилетели бы санкции. Мы с ним поговорили, я объяснил ситуацию и провел сбор с командой. В сборную надо приезжать с радостью. В любом возрасте, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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