Ахметов о матче России и Катара: «Хороший соперник, участник ЧМ – это интересно. Лучше играть, чем нет»

Ильзат Ахметов назвал Катар хорошим соперником для сборной России.

Ранее в РФС заявили о проведении товарищеского матча сборных России и в сентябре

«Не мне решать, хорошо это или плохо. Это интересно. Лучше играть, чем нет. Катар был участником чемпионата мира. Это хороший соперник.

Будущее в сборной? С Карпиным свое будущее в сборной не обсуждал», – сказал полузащитник « ».