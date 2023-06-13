Ахметов о матче России и Катара: «Хороший соперник, участник ЧМ – это интересно. Лучше играть, чем нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Ильзат Ахметов Спорт-Экспресс Футбол

Ильзат Ахметов назвал Катар хорошим соперником для сборной России.

Ранее в РФС заявили о проведении товарищеского матча сборных России и Катара в сентябре

«Не мне решать, хорошо это или плохо. Это интересно. Лучше играть, чем нет. Катар был участником чемпионата мира. Это хороший соперник.

Будущее в сборной? С Карпиным свое будущее в сборной не обсуждал», – сказал полузащитник «Краснодара».

4 комментария

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Артём Амирджанян
Самый худший участник ЧМ
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bevooch
Ну вы до сентября доживите сначала, а потом и узнаете, будет игра или нет
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Alexander Prokofyev
Дерби экс-хозяев Чемпионатов Мира
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