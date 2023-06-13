Ахметов о матче России и Катара: «Хороший соперник, участник ЧМ – это интересно. Лучше играть, чем нет»
Ильзат Ахметов назвал Катар хорошим соперником для сборной России.
Ранее в РФС заявили о проведении товарищеского матча сборных России и Катара в сентябре
«Не мне решать, хорошо это или плохо. Это интересно. Лучше играть, чем нет. Катар был участником чемпионата мира. Это хороший соперник.
Будущее в сборной? С Карпиным свое будущее в сборной не обсуждал», – сказал полузащитник «Краснодара».
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