«Сосьедад» готов предложить 2 млн евро за Тикнизяна. «Локо» не хочет отпускать защитника за такую сумму (Metaratings)

«Реал Сосьедад» готов купить Наира Тикнизяна.

Испанский клуб может предложить 2 миллиона евро за трансфер защитника « », сообщает Metaratings.ru. Железнодорожники еще не получали официальных предложений и не готовы отпускать игрока за такую сумму.

Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года.

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь.