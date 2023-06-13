«Сосьедад» готов предложить 2 млн евро за Тикнизяна. «Локо» не хочет отпускать защитника за такую сумму (Metaratings)
«Реал Сосьедад» готов купить Наира Тикнизяна.
Испанский клуб может предложить 2 миллиона евро за трансфер защитника «Локомотива», сообщает Metaratings.ru. Железнодорожники еще не получали официальных предложений и не готовы отпускать игрока за такую сумму.
Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года.
В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь.
Локомотив его за 5 купил, какие 2? Будет как с Бариновым, таких покупателей пошлют на все 4 стороны и будут правы.
Никогда не понимал, откуда у наших клубов такое завышенное мнение об игроках.
Локомотив не согласен с тем, что им еще никто не предлагал. Сами себе противоречат фантазеры.