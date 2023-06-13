«Сосьедад» готов предложить 2 млн евро за Тикнизяна. «Локо» не хочет отпускать защитника за такую сумму (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

«Реал Сосьедад» готов купить Наира Тикнизяна.

Испанский клуб может предложить 2 миллиона евро за трансфер защитника «Локомотива», сообщает Metaratings.ru. Железнодорожники еще не получали официальных предложений и не готовы отпускать игрока за такую сумму. 

Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года. 

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь

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21 комментарий

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Savardus
Не губите пацана, дайте в Европе поиграть, коль сами не можете.
+25
-4
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Savardus
Не губите пацана, дайте в Европе поиграть, коль сами не можете.
у клубов своих интересов не может быть? брали за 5 лямов, отдадут за 2, ага
+22
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belikovda.90
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Пускай платят 10 лямов, а то хотят на халяву
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Брэд Либил
чтобы что? это игрок, который пока нормально играл только полсезона в Локо и в молодёжке, и что характерно - у одного тренера.
чтобы играть в Европе, где всё мёдом намазано, очевидно же!!! вот там настоящий футбол и все футболисты прогрессируют до уровня Роберто Карлоса, даже такие средние бегунки как Тикнизян
+6
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Похоже Metaratings.ru. с потолка придумывает новости. Открыли трансфермаркет, Тикнизян стоит 2 млн. Реал Сосьедад может предложить 2 млн.

Локомотив его за 5 купил, какие 2? Будет как с Бариновым, таких покупателей пошлют на все 4 стороны и будут правы.
+4
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Олег Акимов
Ответ Savardus
Не губите пацана, дайте в Европе поиграть, коль сами не можете.
2 млн это смешно
+3
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БляхаджинсКарпина
забавно, что 2 млн это его адекватная оценка два года назад, а 5 млн (за которые его Локо брал у ЦСКА) это адекватная оценка его нынешнего уровня)
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Брэд Либил
Ответ 6tspey7tb5
Если это правда, то Наиру нужно срочно выкупать контракт и бежать.
чтобы что? это игрок, который пока нормально играл только полсезона в Локо и в молодёжке, и что характерно - у одного тренера.
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Val Smith
Ответ Андрей Лавров
А чьи это проблемы, что они за игрока переплатили? Он не стоит 5 миллионов
Это наверно Локо решать.
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Spartakus1984
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Похоже Metaratings.ru. с потолка придумывает новости. Открыли трансфермаркет, Тикнизян стоит 2 млн. Реал Сосьедад может предложить 2 млн. Локомотив его за 5 купил, какие 2? Будет как с Бариновым, таких покупателей пошлют на все 4 стороны и будут правы.
Так малоли кто за 5 его покупал?Это не мешает им предложить 2 а в итоге может и на 4-х сойдутся.
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Spartakus1984
Пусть сам часть контракта оплатит,не обеднеет но поедет в топ лигу.
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arspurs9
А сколько должны были предложить за рядового 24-летнего игрока клуба с 8 места РПЛ без каких либо еврокубков? 22?
Никогда не понимал, откуда у наших клубов такое завышенное мнение об игроках.
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<~Inter~>
Ответ Гоп-стоп
Позор этой лиге где 4-ая команда по итогам сезона не может заплатить больше 2 млн. евро за игрока. Лол-лига во всей красе.
может и не хочет разные вещи
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Давид Agabekyan
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Похоже Metaratings.ru. с потолка придумывает новости. Открыли трансфермаркет, Тикнизян стоит 2 млн. Реал Сосьедад может предложить 2 млн. Локомотив его за 5 купил, какие 2? Будет как с Бариновым, таких покупателей пошлют на все 4 стороны и будут правы.
Ну так они и пишут, что Локо не согласен
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Давид Agabekyan
Ну так они и пишут, что Локо не согласен
Железнодорожники еще не получали официальных предложений и не готовы отпускать игрока за такую сумму.

Локомотив не согласен с тем, что им еще никто не предлагал. Сами себе противоречат фантазеры.
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