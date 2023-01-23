«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Борре. За игрока требуют 15 млн евро
«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре.
По данным As, Борре заявил руководству «Айнтрахта» о желании покинуть клуб, чтобы получать больше игрового времени. Но клуб отказался отпускать футболиста, несмотря на более чем 20 предложений, поступивших по колумбийцу.
Среди клубов, интересующихся нападающим, называются «Локомотив», «Тигрес», «Кремонезе», «Ривер Плейт», «Вальядолид», «Кадис» и «Панатинаикос».
Сообщается, что трансфер игрока все еще возможен, если поступит предложение в размере 15 млн евро и более.
В этом сезоне Борре забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 784 минуты.
Полную статистику колумбийца можно найти здесь.
2 гола в 24 матчах.
Им интересуются более 20 клубов.
Клуб отказался отпускать футболиста.
Но подумает если кто то предложит больше 15 лямов.
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