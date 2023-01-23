«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Борре. За игрока требуют 15 млн евро

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По данным As, Борре заявил руководству «Айнтрахта» о желании покинуть клуб, чтобы получать больше игрового времени. Но клуб отказался отпускать футболиста, несмотря на более чем 20 предложений, поступивших по колумбийцу.

Среди клубов, интересующихся нападающим, называются «Локомотив», «Тигрес», «Кремонезе», « », « », «Кадис» и «Панатинаикос».

Сообщается, что трансфер игрока все еще возможен, если поступит предложение в размере 15 млн евро и более.

В этом сезоне Борре забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 784 минуты.

Полную статистику колумбийца можно найти здесь.