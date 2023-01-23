«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Борре. За игрока требуют 15 млн евро

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«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре.

По данным As, Борре заявил руководству «Айнтрахта» о желании покинуть клуб, чтобы получать больше игрового времени. Но клуб отказался отпускать футболиста, несмотря на более чем 20 предложений, поступивших по колумбийцу.

Среди клубов, интересующихся нападающим, называются «Локомотив», «Тигрес», «Кремонезе», «Ривер Плейт», «Вальядолид», «Кадис» и «Панатинаикос».

Сообщается, что трансфер игрока все еще возможен, если поступит предложение в размере 15 млн евро и более.

В этом сезоне Борре забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, проведя на поле 784 минуты.

Полную статистику колумбийца можно найти здесь.

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23 комментария

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Vlad McS
опять левизна и распиловка. Как же вы утомили, зверушки коррупционные.
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Азрет-Али Айбазов
Отдать 15 и потом через полгода катать по арендам?
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Overkiller
Форвард.
2 гола в 24 матчах.
Им интересуются более 20 клубов.
Клуб отказался отпускать футболиста.
Но подумает если кто то предложит больше 15 лямов.

И к этому сюрреализму прекрасный заголовок: "«Локомотиву» интересен форвард «Айнтрахта» Борре"
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Георгий Титов
Бывает такое
Важно найти свою команду.
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Георгий Титов
Ответ Valentin Kompaneytsev
Спартак такое уже проходил. Тила приобрели примерно за 17 млн. евро, а он, сильный игрок в Спартаке не заиграл.
Бывает такое
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krasota19740
Борре это чисто Краснодарская розовая несбыточная мечта , мухи повторюхи - туда же лезут … Краснодар уже лет пять безуспешно пытается заполучить этого игрока … А он как неуловимый Джо , все время ускользает от неоднократных предложений Краснодара … И тут Локомотиву понравилась Краснодарская Розовая Несбыточная Мечта … Ну … ну …
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Георгий Титов
Согласен
Спартак такое уже проходил. Тила приобрели примерно за 17 млн. евро, а он, сильный игрок в Спартаке не заиграл.
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Георгий Титов
Ответ Valentin Kompaneytsev
Не уверен, что ЛОКО решится на такую сумму.
Согласен
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Макс Шева
Паравозы себе подписали парнишу из Самары им и этого будет много.Там ведь ещё есть нападающий с фамилией на К.
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faaakkkeee
Ответ filippa
в стране война на термуху пацанам смсками собирают а гос компания за 1 лярд собирается напа покупать ! маразм !
*на пакеты
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VG15
Кто вообще сейчас решится из европейского чемпионата перейти в российские клубы, которых фиг знает когда допустят до еврокубков и вообще допустят ли куда-нибудь)
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Денис Давыдов
Ответ Алвер
Как может интересовать кого то форвард,забивший в 15 матчах 2 гола?клоуны.
Ну так Локо и не таких топовых форвардов подписывал 😄
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Dudik
Ответ Spartakus1984
Ну по разному бывает,помню Луис Адриано в Милане был полный ноль но приехал в Спартак и начал забивать,тот кто выставил на него ценник,знают видимо потенциал Колумбийца,такое часто бывает,что хороший игрок в каком то клубе не может заиграть а в другом раскрываетсмя.Ты футболом первый день интересуешья?
в Милане 4 гола за 26 игр,в след. году вроде 6 голов за 25. Это начал забивать?
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Алвер
Ответ ингибитор.
Комментарий удален
Лучше он чем такой .
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Алвер
Ответ Spartakus1984
Ну по разному бывает,помню Луис Адриано в Милане был полный ноль но приехал в Спартак и начал забивать,тот кто выставил на него ценник,знают видимо потенциал Колумбийца,такое часто бывает,что хороший игрок в каком то клубе не может заиграть а в другом раскрываетсмя.Ты футболом первый день интересуешья?
Я футболом интересуюсь с1973года и поэтому и спрашиваю.кроме проделок агента других ответов быть не может.
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Кирилл Голивец
Парень в финале ЛЕ забивал, зачем ему Локо?
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Valentin Kompaneytsev
Не уверен, что ЛОКО решится на такую сумму.
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Spartakus1984
Ответ Алвер
Как может интересовать кого то форвард,забивший в 15 матчах 2 гола?клоуны.
Ну по разному бывает,помню Луис Адриано в Милане был полный ноль но приехал в Спартак и начал забивать,тот кто выставил на него ценник,знают видимо потенциал Колумбийца,такое часто бывает,что хороший игрок в каком то клубе не может заиграть а в другом раскрываетсмя.Ты футболом первый день интересуешья?
+2
-3
-1
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Пользователь заблокирован
Ответ Алвер
Как может интересовать кого то форвард,забивший в 15 матчах 2 гола?клоуны.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алвер
Как может интересовать кого то форвард,забивший в 15 матчах 2 гола?клоуны.
+4
-5
-1
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ManuCherry
После Ривер Плейта и Айнтрахта идти в кризисный Локо? Вряд-ли
+14
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+13
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ЕгориЙ
Ответ filippa
в стране война на термуху пацанам смсками собирают а гос компания за 1 лярд собирается напа покупать ! маразм !
Вы трансферную утку от фактов отличить не можете?
+9
-3
+6
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filippa
в стране война на термуху пацанам смсками собирают а гос компания за 1 лярд собирается напа покупать ! маразм !
+5
-13
-8
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Давид Agabekyan
Кроме гола в финале ЛЕ сказать о нём нечего
+2
-4
-2
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