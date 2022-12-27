Агент защитника Марокко Эль-Ямика о «Локо»: «Шансов нет. Предложение нас не устраивает, не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию»

Агент защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика исключил его переход в « ».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили.

Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», – сказал Андреа Д′Амико.

Со статистикой футболиста « » можно ознакомиться здесь.

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