Агент защитника Марокко Эль-Ямика о «Локо»: «Шансов нет. Предложение нас не устраивает, не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию»
Агент защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика исключил его переход в «Локомотив».
«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили.
Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», – сказал Андреа Д′Амико.
Со статистикой футболиста «Вальядолида» можно ознакомиться здесь.
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Не устраивает предложение, не надо. Не молод. 31 год уже. Да и Вальядолид гранд не весть какой. Никогда даже в призерах не был.