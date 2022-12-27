Агент защитника Марокко Эль-Ямика о «Локо»: «Шансов нет. Предложение нас не устраивает, не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Андреа Д′Амико агенты Джавад Эль-Ямик Спорт-Экспресс Футбол

Агент защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика исключил его переход в «Локомотив».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили.

Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», – сказал Андреа Д′Амико.

Со статистикой футболиста «Вальядолида» можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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ТрактоПоктер
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Не хочет в пердив ехать ....
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Песчанка
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Конечно Локомотив как Зенит деньгами заваливать не станет.
Не устраивает предложение, не надо. Не молод. 31 год уже. Да и Вальядолид гранд не весть какой. Никогда даже в призерах не был.
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STB
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Ответ Григорий Молотков
что-то игроков топ 4 сборной чм не привлекает игра с Аль-Насром или Волгой Ульяновск
Да да, особенно чувака, который 5 лет играл за Олимпик Хуригба и ещё 2 года против него
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qqblt
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Спасибо деду за победу!
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Spaten
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Прямо как стоп-кран дёрнул!
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WelcomeBackPURE
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Локомотив сейчас как сигнал падения в Фнл
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Григорий Молотков
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что-то игроков топ 4 сборной чм не привлекает игра с Аль-Насром или Волгой Ульяновск
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