Наир Тикнизян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Защитник « » попал в сферу интересов « », сообщает Meataratings.ru. Испанский клуб следит за игроком, но пока не делал официальных предложений железнодорожникам.

Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года.

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь.