Тикнизян интересен «Сосьедаду». Испанцы еще не делали предложений «Локомотиву» (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Защитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Реал Сосьедад», сообщает Meataratings.ru. Испанский клуб следит за игроком, но пока не делал официальных предложений железнодорожникам.

Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года. 

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь

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29 комментариев

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Amalfitano
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
Это у Атлетика играют только баски. У Алавеса, Осасуны, Сосьедада играют все подряд.
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Vitto
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
По одной легенде армяне и баски родственные народы.
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LokoMasteR
Ответ Football Forever
Это шутка?
почему же? Тики провел прекрасную весну, и забивал, и отдавал. осенние неудачи связываю с низкой компетенцией чередовавшихся немцев когда вся команда деградировала
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Football Forever
Это шутка?
+22
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damondiamond
интересно, помогает ли агентам наливать цену на игрока в российском футболе таким образом?
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blaugrano
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
Так это не Атлетик Бильбао, баскских загонов не имеют.
Тем более у Тикнизяна армянский паспорт есть, как и у Сперцяна; проблем с полит.повесткой не будет.
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Максим Шпилёв
Ответ damondiamond
интересно, помогает ли агентам наливать цену на игрока в российском футболе таким образом?
В новости написано, что контракт до 2026 года. Зачем агенту щас что-то набивать?..
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gukmamop
по информации Арустамяна?
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Олег Комисаров
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
Он в ВК тест на генетику проходил, на 0.001 процент показал наличие
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Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
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Абдул Абакаев
Ответ Amalfitano
Это у Атлетика играют только баски. У Алавеса, Осасуны, Сосьедада играют все подряд.
и бетис с эйбаром. давай всех басков перечислим раз на то пошло
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arajanarm
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
Ну в Сосьедаде не все баски
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Андрей Хенто
Ответ dmitriy1981
А у Карпина, игравшего в Сосьедаде, они были? С Атлетиком Бильбао путаете
Я, кстати хотел написать, что это шутка, специально скобочки поставил) Знаю, что только в Бильбао играют футболисты, у которых баские корни)
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Bojco Drocic
Ответ Андрей Хенто
Обнаружили у него баские корни? )) не верю в такой трансфер от слова совсем) Ребята, специально скобочки поставил. Я знаю, что только в Атлетик Бильбао берут игроков с баскими корнями, не будьте столько категоричными)
С баскими корнями - это Атлетик
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НРИ
Для Наира отличный вариант
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Семён Миньёле
Нет, я всего ожидал, но не такой дичи... 😂
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.ru
тут самое главное чтобы утром деньги, вечером стулья... а то случаи были
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Александра Чиркова
а будучи россиянином он им был не интересен,что это,если не русофобия? (сарказм)
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Dastanation
Ответ Amalfitano
Это у Атлетика играют только баски. У Алавеса, Осасуны, Сосьедада играют все подряд.
кроме чеченцев
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Russ Ivan
Европа думает, что РПЛ не сможет без армян, смешные...
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Жаргал Шадапов
Ответ s_kapa
не вопрос, 25 лямов и по рукам
Рублей?
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