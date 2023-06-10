Тикнизян интересен «Сосьедаду». Испанцы еще не делали предложений «Локомотиву» (Metaratings)
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Защитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Реал Сосьедад», сообщает Meataratings.ru. Испанский клуб следит за игроком, но пока не делал официальных предложений железнодорожникам.
Контракт Тикнизяна с московским клубом действует до 2026 года.
В сезоне Мир РПЛ-2022/23 футболист провел 29 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Подробную статистику Тикнизяна можно найти здесь.
Тем более у Тикнизяна армянский паспорт есть, как и у Сперцяна; проблем с полит.повесткой не будет.