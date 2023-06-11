Фанаты «Милана» высмеяли «Интер» и «сэйв» Лукаку после финала ЛЧ, вывесив баннеры «Нужно было поднять кубок, а не голову» и «С возвращением, чемпионы Европы»
Болельщики «Милана» насмехались над «Интером» и Ромелу Лукаку после финала Лиги чемпионов.
«Нерадзурри» проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в финальном матче турнира.
На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу Ромелу Лукаку. В концовке встречи нападающий не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона.
Группа фанатов «Милана» Curva Sud разметила в городе несколько баннеров, которые высмеивают игру «Интера», а также действия футболиста.
В частности, баннеры гласили: «10 июня 2023-го, сэйв Лукаку», «Нужно было поднять кубок, а не голову», «С возвращением, чемпионы Европы».
Отдельного баннера также удостоился бывший хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу – «Чалакубок в руках».
Точный перевод ли незнаю,но тонко)