Фанаты «Милана» высмеяли «Интер» и «сэйв» Лукаку после финала ЛЧ, вывесив баннеры «Нужно было поднять кубок, а не голову» и «С возвращением, чемпионы Европы»

Болельщики «Милана» насмехались над «Интером» и Ромелу Лукаку после финала Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в финальном матче турнира.

На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу . В концовке встречи нападающий не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона.

Группа фанатов « » Curva Sud разметила в городе несколько баннеров, которые высмеивают игру « », а также действия футболиста.

В частности, баннеры гласили: «10 июня 2023-го, сэйв Лукаку», «Нужно было поднять кубок, а не голову», «С возвращением, чемпионы Европы».

Отдельного баннера также удостоился бывший хавбек « » – «Чалакубок в руках».