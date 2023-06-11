Фанаты «Милана» высмеяли «Интер» и «сэйв» Лукаку после финала ЛЧ, вывесив баннеры «Нужно было поднять кубок, а не голову» и «С возвращением, чемпионы Европы»

Теги Интер Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Ромелу Лукаку Хакан Чалханоглу Футбол

Болельщики «Милана» насмехались над «Интером» и Ромелу Лукаку после финала Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в финальном матче турнира.

На 71-й минуте матча Федерико Димарко мог сравнять счет после добивания, но мяч попал в ногу Ромелу Лукаку. В концовке встречи нападающий не смог забить головой, пробив с линии вратарской в Эдерсона.

Группа фанатов «Милана» Curva Sud разметила в городе несколько баннеров, которые высмеивают игру «Интера», а также действия футболиста.

В частности, баннеры гласили: «10 июня 2023-го, сэйв Лукаку», «Нужно было поднять кубок, а не голову», «С возвращением, чемпионы Европы».

Отдельного баннера также удостоился бывший хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу – «Чалакубок в руках».

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16 комментариев

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Акира_1
Звучит жалко после того как Интер порвал Милан в полуфинале. 🤷‍♂️
+37
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+29
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Streetbor
баннер от создателей финала Милан - Реал)
+22
-4
+18
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Ansu Fati
Звучит очень нелепо после 2 сухих поражений и игр в одну калитку😂 Не знаю, МС наверное 4-5:0 вынес бы нынешний Милан
+22
-4
+18
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rigobersong
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Лукаку это позорище, тут в точку
Что Бельгия на ЧМ, что Интер до выхода Лукаку и моментов не создавали, он выходит и обостряет игру, хейт в адрес Лукаку совершенно идиотский:)
+15
-9
+6
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Олег910
Жалкое зрелище. Интер растоптал и уничтожил Милан в полуфинале.
+6
-1
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Ali Artikov
Миланисты были подлыми так и останутся
+1
0
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Дмитрий Липецкий
Ответ Born is the King
"Нужно было поднять кубок, а не голову" Точный перевод ли незнаю,но тонко)
А где тонко там и рвётся 😁
+1
0
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0rbit
Ответ Ansu Fati
Звучит очень нелепо после 2 сухих поражений и игр в одну калитку😂 Не знаю, МС наверное 4-5:0 вынес бы нынешний Милан
сослагательное наклонение для лохов
+4
-3
+1
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Bashibuzuck
Тонко, но очень зло😁
+2
-2
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Тиджани Бабангида
Сарказм от бессилия. «Интер» играл с «МанСити» на равных. Неудача Лукаку - очень досадный эпизод
+5
-5
0
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Born is the King
"Нужно было поднять кубок, а не голову"

Точный перевод ли незнаю,но тонко)
+3
-3
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0rbit
А где главный банер: «от матча с Сассуоло до Стамбула прошёл целый сезон. Ничего не изменилось, вы все так же вице чемпионы, не более.»
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Не уверен!!
Болею за Милан, но это действительно жалко. В финале болел за Интер. Жалко что у тех было 2 непонятный форварда - Джеко и Лукако...
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0rbit
Ответ Акира_1
Звучит жалко после того как Интер порвал Милан в полуфинале. 🤷‍♂️
Это конечно не от выбывших в Шип Саутгемптона и Лидса заглатывать трижды. но все равно поражения обидные, да.
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