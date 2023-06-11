Отец тренера «Сити» Марески пропал на стадионе во время финала ЛЧ. Его нашли благодаря службе поддержки болельщиков
Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал во время финала Лиги чемпионов.
По информации Corriere dello Sport, отец Марески, входящего в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», пропал в момент, когда болельщики покидали стадион после матча. Служба поддержки болельщиков «Манчестер Сити» сообщила о происшествии в твиттере с просьбой распространить информацию.
По прошествии около двух часов после окончания матча служба поддержки болельщиков сообщила, что Паскуале де Каро был найден и находится в безопасности. Как сообщает Джанлука ди Марцио, в поисках также помогла турецкая полиция и записи с камер видеонаблюдения возле стадиона.
В финале Лиги чемпионов в Стамбуле «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0. В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали все три крупнейших трофея – Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.
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