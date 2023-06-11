Отец тренера «Сити» Марески пропал на стадионе во время финала ЛЧ. Его нашли благодаря службе поддержки болельщиков

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Пеп Гвардиола соцсети Футбол

Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал во время финала Лиги чемпионов.

По информации Corriere dello Sport, отец Марески, входящего в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», пропал в момент, когда болельщики покидали стадион после матча. Служба поддержки болельщиков «Манчестер Сити» сообщила о происшествии в твиттере с просьбой распространить информацию.

По прошествии около двух часов после окончания матча служба поддержки болельщиков сообщила, что Паскуале де Каро был найден и находится в безопасности. Как сообщает Джанлука ди Марцио, в поисках также помогла турецкая полиция и записи с камер видеонаблюдения возле стадиона.

В финале Лиги чемпионов в Стамбуле «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0. В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали все три крупнейших трофея – Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

9 комментариев

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Stadjer
Ответ Rule1
А что там как в фильмах ужасов,в самый не подходящий момент связь не ловит ? Просто взял мобильник,набрал и спросил ты где ?
На массовых мероприятиях очень часто сеть не ловит, в том числе на стадионах.
+9
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+9
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выходец из убежища
Ответ Rule1
А что там как в фильмах ужасов,в самый не подходящий момент связь не ловит ? Просто взял мобильник,набрал и спросил ты где ?
В новости не сказано, что именно с ним случилось. Может было плохо и не мог ответить.
+7
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+7
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Rule1
А что там как в фильмах ужасов,в самый не подходящий момент связь не ловит ? Просто взял мобильник,набрал и спросил ты где ?
+2
-1
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Сергей Орлов
Странно, что никто из Италии не приглашает Мареска на работу.
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saionera
это инфобомба,событие суток не иначе
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oblomoff68
Ответ Сергей Орлов
Странно, что никто из Италии не приглашает Мареска на работу.
спасибо, уже пригласили, не надо больше
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Сергей Орлов
Ответ oblomoff68
спасибо, уже пригласили, не надо больше
Вообще не показатель.
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oblomoff68
Ответ Сергей Орлов
Вообще не показатель.
а что показатель?
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