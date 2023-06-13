Жорже Мендеш: «Фати хочет остаться в «Барселоне». Он станет обладателем «Золотого мяча» однажды»

Жорже Мендеш заявил, что Ансу Фати намерен остаться в «Барселоне».

«Ансу хочет остаться [в «Барселоне»]. В последних двух матчах он забил три гола. Чего еще вы хотите? У вас есть феномен.

Он хочет остаться. Я убежден, что он один из лучших молодых игроков в мире. Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», – сказал агент.

«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика