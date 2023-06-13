Жорже Мендеш: «Фати хочет остаться в «Барселоне». Он станет обладателем «Золотого мяча» однажды»

Теги Барселона Ла Лига Золотой мяч агенты Ансу Фати Нуну Мендеш Футбол

Жорже Мендеш заявил, что Ансу Фати намерен остаться в «Барселоне».

«Ансу хочет остаться [в «Барселоне»]. В последних двух матчах он забил три гола. Чего еще вы хотите? У вас есть феномен.

Он хочет остаться. Я убежден, что он один из лучших молодых игроков в мире. Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», – сказал агент.

«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика

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43 комментария

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Оригинальный Ник
Не станет
+38
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alexey alexeev
а при чем тут нуну мендеш?
+24
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dr. cage
Давно бы стал.. Просто на ебэй золотых мячей ещё не попадалось..
+16
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angliiskiilion
Ответ Владимир Самсонов
Просто мимо проходил))
Дико извеняюс пробегал кобанчиком увидел вашего Фати чё тут? АХАХХААХ ляяяя 20+ лет мужику сидит в Барселоне на скамейке, я в его годах уже хет-трики клал)) ладно до встречи задроты ляяяя)))
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Владимир Самсонов
Ответ alexey alexeev
а при чем тут нуну мендеш?
Просто мимо проходил))
+3
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cektor
Красивая история про сменщика Месси и 10 номер на футболке , увы не получилось.
+4
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Лев Каменев
Станет только если украдёт у кого-нибудь
+2
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Your Friend
Ответ BurBon
У Барсы уже есть команда, которая выиграла чемпионат, планы на лето простые, усилить эту команду, а не ослаблять. Продажа Фати, Торреса, это ослабление, не факт что Барса найдет лучше, слив этих игроков.
Ты их личку видел, у Барсы есть дыры на позициях, а эти двоя на банке просидели весь прошлый сезон, чем они привнесут пользу если Рафинья и условный Гави закрвают их позиции и более продуктивные на поле
+2
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Bazilic
До травмы мог и стать
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Jack & Daniels
Скорее хрустального
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Your Friend
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Так и было, до травмы он был в разы лучше, это факт
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СД18
Ответ Your Friend
Ты их личку видел, у Барсы есть дыры на позициях, а эти двоя на банке просидели весь прошлый сезон, чем они привнесут пользу если Рафинья и условный Гави закрвают их позиции и более продуктивные на поле
Рафинья слева просто ужасен, Гави вроде и не плох, но то же с Фати до травмы не сравнить. Гави лучше играть в полузащите, он разрушитель, по стилю похож на Гаттузо и Давидса.
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Антон
Ответ Оригинальный Ник
Не станет
Может он воровскую карьеру решил начать, тогда может
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Владимир Самсонов
Ответ BurBon
У Барсы уже есть команда, которая выиграла чемпионат, планы на лето простые, усилить эту команду, а не ослаблять. Продажа Фати, Торреса, это ослабление, не факт что Барса найдет лучше, слив этих игроков.
Если посмотреть игры Барсы, то довольно легко найти футболистов сильнее Торреса и Фати.
+1
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Леван Сиукаев
разве что во сне станет
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DanielCarvalho
когда очень хочешь пристроить своего клиента, в топ-клуб))
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Иван Иванов
сложно в это поверить
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Josep
Ответ BurBon
Лички там вполне адекватные, плюс это молодые игроки, сливать их за копейки, не имеет никакого смысла. Одно дело, когда предложат 70-80 м, можно подумать, другое, сливать за 30-40 м, за эти деньги Барса никого не возьмет на нынешнем рынке.
14 лямов для Фати - это адекватно???
ему их выписывали после пары ярких перформансов и в панике после ухода Лео. Это сейчас уже понятно, что это 4y4eлo максимум на 3 тянет своей вялой игрой. Ну а у Торреса - 10!!! ЗА ЧТО?!?!
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Добрый, старый Камп Ноу
Ответ Лев Каменев
Станет только если украдёт у кого-нибудь
🤣😂🤣
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Captain7
Однажды...в одной из частей фифы
0
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BurBon
Ответ Your Friend
Ты их личку видел, у Барсы есть дыры на позициях, а эти двоя на банке просидели весь прошлый сезон, чем они привнесут пользу если Рафинья и условный Гави закрвают их позиции и более продуктивные на поле
Лички там вполне адекватные, плюс это молодые игроки, сливать их за копейки, не имеет никакого смысла. Одно дело, когда предложат 70-80 м, можно подумать, другое, сливать за 30-40 м, за эти деньги Барса никого не возьмет на нынешнем рынке.
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Добрый, старый Камп Ноу
🤦🏻‍♂️
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Apotamkin
Боян Кирпичный (который тоже месся-помазанный) уже стал, а потом еще раз... а потом проснулся
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corazón blanco
Пока только претендует на Хрустальный мяч. Шикарно начинал, но зря в свое время отказался от операции, не прислушался к советам профессионалов и после стольких травм будет сложно выйти хотя бы на прежний уровень, не говоря уже о дальнейшем росте. Хотя в футболе всякое бывает.
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JURAVLI
Парню всего 20 лет. Рановато хоронить карьеру. Но и про Золотой мяч говорить рановато, надо хотя бы стать лидером команды для начала хотя бы.
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