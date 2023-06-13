Жорже Мендеш: «Фати хочет остаться в «Барселоне». Он станет обладателем «Золотого мяча» однажды»
Жорже Мендеш заявил, что Ансу Фати намерен остаться в «Барселоне».
«Ансу хочет остаться [в «Барселоне»]. В последних двух матчах он забил три гола. Чего еще вы хотите? У вас есть феномен.
Он хочет остаться. Я убежден, что он один из лучших молодых игроков в мире. Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», – сказал агент.
«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика
ему их выписывали после пары ярких перформансов и в панике после ухода Лео. Это сейчас уже понятно, что это 4y4eлo максимум на 3 тянет своей вялой игрой. Ну а у Торреса - 10!!! ЗА ЧТО?!?!