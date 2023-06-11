«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика

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«Барселона» хочет продать Ансу Фати.

Тренер Хави считает, что 20-летнему хавбек нужно больше практики, поскольку сейчас он не готов играть в стартовом составе «Барсы», сообщает Mundo Deportivo.

При этом Хави считает, что Фати стоит продать с опцией обратного выкупа – чтобы, когда футболист наберет форму, его можно было вернуть.

Статистику Фати можно изучить здесь.

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18 комментариев

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SaH4r.
об аренде они не слышали?
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rigobersong
Вы игры его видели, в стыки не идет, играет на чистых мячах, партнерам не пасует, постоянно единалит и пытается забить своим идиотским обводящим ударом в дальний, который 1 из 100 залетает:)) Скорость потерял, стартового рывка нет, выпускали на 15 минут, как он будет 90 играть непонятно:) Только середняк АПЛ на данный момент может усилить вроде челси:))
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NartApsua
Ответ SaH4r.
об аренде они не слышали?
Барсе срочно деньги нужны, потому аренда не подходит, не слышали?
+7
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Сеиль Алмабек
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Ответ Alar Asus
Барса даёт Фати ложную надежду что он вернётся чтобы сбагрить)) Больше чем клуб)
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Lionel Andres Messi 10
Не проще ли тогда в аренду отдать?
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Alar Asus
Барса даёт Фати ложную надежду что он вернётся чтобы сбагрить)) Больше чем клуб)
+4
-4
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AF007
Кркич и в новом теле зафэйлился. Видимо, не судьба
+1
-1
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blaugrano
Расставаться с ним надо, причём с концами. Заиграет или не заиграет - тут как встретить динозавра.
Сам виноват, что таким травматиком стал. Умные врачи советовали лечиться как надо, а не своими методами. Теперь подсознательно боится идти в стыки и снова улететь в лазарет.
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E.V.P.
Идеальным вариантом видится продажа Боруссии Дортмунд у которой есть деньги от продажи Биллингема, с опцией выкупа за большую стоимость чем продали
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Adilet Jumabekov
Ответ SaH4r.
об аренде они не слышали?
Думаю просто деньги нужны !
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Efren Tri
Ответ SaH4r.
об аренде они не слышали?
Зарплату все равно придётся платить, уникум
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WESTERN-
Ответ SaH4r.
об аренде они не слышали?
Продажа больше денег. Плюс страховка на случай если не заиграет. Плюс никто не знает как его колено поведёт. Вспомни дядю Сэма был одним из лучших уже пели дифирамбы про нового Пуйоля. В итоге колено подвело он не захотел оперироваться и доверие упало к нему
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Almaz Taalaibekov
Ответ Lionel Andres Messi 10
Не проще ли тогда в аренду отдать?
Барсе здесь и сейчас нужны деньги и думаю они прописать пункт опцией что они смогут его выкупит за 50-60 млн
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breeze1989
Ответ Lionel Andres Messi 10
Не проще ли тогда в аренду отдать?
Фати хотят отправить в Вулвз, Фати упирается и не хочет. Теперь Лапорта подключает Хави, чтобы он сказал Фати, что тот ему очень нужен и через год его обязательно выкупят.
Фати идет в Вулвз - дело сделано. Никто его не собирается выкупать, ну за исключением ситуации, в которой он по 50 голов как Холланд забивать там не начнет
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