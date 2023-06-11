«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика
«Барселона» хочет продать Ансу Фати.
Тренер Хави считает, что 20-летнему хавбек нужно больше практики, поскольку сейчас он не готов играть в стартовом составе «Барсы», сообщает Mundo Deportivo.
При этом Хави считает, что Фати стоит продать с опцией обратного выкупа – чтобы, когда футболист наберет форму, его можно было вернуть.
Статистику Фати можно изучить здесь.
Сам виноват, что таким травматиком стал. Умные врачи советовали лечиться как надо, а не своими методами. Теперь подсознательно боится идти в стыки и снова улететь в лазарет.
Фати идет в Вулвз - дело сделано. Никто его не собирается выкупать, ну за исключением ситуации, в которой он по 50 голов как Холланд забивать там не начнет