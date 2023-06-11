«Барса» хочет продать Фати, но с опцией обратного выкупа. Хави считает, что Ансу нужна игровая практика

«Барселона» хочет продать Ансу Фати.

Тренер Хави считает, что 20-летнему хавбек нужно больше практики, поскольку сейчас он не готов играть в стартовом составе «Барсы», сообщает Mundo Deportivo.

При этом Хави считает, что стоит продать с опцией обратного выкупа – чтобы, когда футболист наберет форму, его можно было вернуть.

Статистику Фати можно изучить здесь.