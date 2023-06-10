«Барса» намерена продать Фати, Торреса и Кессиэ – Алемани сообщит им, что на них не рассчитывают. Ансу и Ферран не хотят уходить

«Барселона» намерена продать троих футболистов летом.

Каталонский клуб намерен расстаться с , и , сообщает As. Спортивный директор в ближайшее время сообщит этим игрокам, что клуб на них не рассчитывает.

Кессиэ готов покинуть «Барсу», а Фати и Торрес не хотят уходить. В случае с Ансу клубу помогает агент Жорже Мендеш, который убеждает игрока, что уход будет лучшим решением. Главный тренер «блауграны» Хави не исключает, что лично позвонит Фати, чтобы обсудить с ним возможный трансфер.

Отмечается, что « » намерена добиться отъезда игроков как можно быстрее, чтобы получить возможность предпринимать шаги для усиления команды.