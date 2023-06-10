«Барса» намерена продать Фати, Торреса и Кессиэ – Алемани сообщит им, что на них не рассчитывают. Ансу и Ферран не хотят уходить

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Матеу Алемани Франк Кессиэ Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

«Барселона» намерена продать троих футболистов летом.

Каталонский клуб намерен расстаться с Ансу Фати, Франком Кессиэ и Ферраном Торресом, сообщает As. Спортивный директор Матеу Алемани в ближайшее время сообщит этим игрокам, что клуб на них не рассчитывает. 

Кессиэ готов покинуть «Барсу», а Фати и Торрес не хотят уходить. В случае с Ансу клубу помогает агент Жорже Мендеш, который убеждает игрока, что уход будет лучшим решением. Главный тренер «блауграны» Хави не исключает, что лично позвонит Фати, чтобы обсудить с ним возможный трансфер.

Отмечается, что «Барселона» намерена добиться отъезда игроков как можно быстрее, чтобы получить возможность предпринимать шаги для усиления команды. 

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26 комментариев

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Андрюха с района
Неплохо будет, если Франк в итоге перейдет в Интер)
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Sobachkin
Кессиэ ушёл из Милана, чтобы его выгнали из Барсы
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Сурхай Лукманов
Ответ Андрюха с района
Неплохо будет, если Франк в итоге перейдет в Интер)
Особенно для Милана
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FanRocstar
Торреса надо в Челси за 50-100млн, Должун будет рад
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Сурхай Лукманов
Ответ Sobachkin
Кессиэ ушёл из Милана, чтобы его выгнали из Барсы
Выгнали ? я могу понять когда одного из лучших игроков команды сливают , но нет . Он вообще не подходит барсе .
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серёга124
правильно решение продать
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mpFreeman
За Фати обидно. Отличный же игрок, и свой к тому же. Ещё есть потенциал для роста. Можно было бы дать ему время еще на его раскрытие. Раньше очень мешали травмы этому.
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LaffyTaffy
Фати присосался как банный лист, теперь хрен выгонишь
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Акира_1
Как обычно Барселона набрала шлак ( Торрес, Кессие), чтоб потом выгонять, но те, конечно же, предпочитают отработать контракт до конца, взяв пример с Умтитти.
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dudkinrs82
Верните Кэса в милан
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NottinghamForest79
атлична
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Сурхай Лукманов
Ответ Hella black
Кессиэ зачем ?
Он же не подходит барсе . этот трансфер был просто ради денег. Заиграет хорошо, нет тоже нормально продадим.
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Тиджани Бабангида
Игроки отличные и очень перспективные. Но если Хави на них не рассчитывает,то надо смириться и искать себя в других клубах.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Los Galácticos
Кессиэ вообще непонятно зачем переходил, ведь изначально было понятно что он не футболист под философию игры Хави. Так был одним из лидеров Милана а сейчас выталкивают его из клуба в неизвестность.
Переходил, чтобы забить Мадриду и стать чемпионом Испании.
Ну а Барселона сделает небольшой доход на нём. Все довольны.
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Budabuda
Ответ Los Galácticos
Кессиэ вообще непонятно зачем переходил, ведь изначально было понятно что он не футболист под философию игры Хави. Так был одним из лидеров Милана а сейчас выталкивают его из клуба в неизвестность.
ты удивишься, но для большинства футболистов футбол это обычная работа за которую платят деньги и логика у них не в изучении какой то особой философии работодателя, особенно когда за в раза выше. и я уверяю тебя Кессье никуда не куйдет, если не найдёт клуб, готовый предложить ему контракт, который устроит игрока. т. е. такой, какой платил ему Милан. Кесье просто проиграл конкуренцию в составе. ни Глеб ни Арда Туран ни Коутиньо не изучают философию клуба им предлагают боольшие деньги, чем у предыдущего работодателя.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всё-таки ПСЖ мастерски прихлопнул экономику Барсы трансфером Неймара. Зная что у Барселоны были бабки после трансфера- для нее ставили сверхзавышенные ценники на футболистов и выбивали дикие зп. В обратную сторону же теперь многих игроков могут скупать у нее за копейки, чтоб разгрузить зп-ведомость. Пример- Лангле за 6 лямов считай даром ушел.
Это не ПСЖ прихлопнул, а Бартомеу, который сначала не сумел просчитать, что ПСЖ в состоянии выкупить Неймара, а потом выбросил эти 222 млн на ветер.
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Universal1000
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всё-таки ПСЖ мастерски прихлопнул экономику Барсы трансфером Неймара. Зная что у Барселоны были бабки после трансфера- для нее ставили сверхзавышенные ценники на футболистов и выбивали дикие зп. В обратную сторону же теперь многих игроков могут скупать у нее за копейки, чтоб разгрузить зп-ведомость. Пример- Лангле за 6 лямов считай даром ушел.
Прихлопнуть экономику дав 222 ляма разовым переводом? Сильно.)
Так то можно с нуля топ команду собрать на такие деньги.
То как Бартомеу решил их освоить уже другое дело.
Так то шейхи скорее озолотили Барселону.
При Суаресе с Месси Барселона вообще могла не брать замену бразилу, атака и так оставалась сильнейшей в мире по классу.
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андрей кольцов
Ответ Асылан Кульжанов
Фати надо было отпускать в мю когда дают больше 100 млн надо отпускать кроме Месси и Роналду
Роналду гудец
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