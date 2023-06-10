«Барса» намерена продать Фати, Торреса и Кессиэ – Алемани сообщит им, что на них не рассчитывают. Ансу и Ферран не хотят уходить
«Барселона» намерена продать троих футболистов летом.
Каталонский клуб намерен расстаться с Ансу Фати, Франком Кессиэ и Ферраном Торресом, сообщает As. Спортивный директор Матеу Алемани в ближайшее время сообщит этим игрокам, что клуб на них не рассчитывает.
Кессиэ готов покинуть «Барсу», а Фати и Торрес не хотят уходить. В случае с Ансу клубу помогает агент Жорже Мендеш, который убеждает игрока, что уход будет лучшим решением. Главный тренер «блауграны» Хави не исключает, что лично позвонит Фати, чтобы обсудить с ним возможный трансфер.
Отмечается, что «Барселона» намерена добиться отъезда игроков как можно быстрее, чтобы получить возможность предпринимать шаги для усиления команды.
Ну а Барселона сделает небольшой доход на нём. Все довольны.
Так то можно с нуля топ команду собрать на такие деньги.
То как Бартомеу решил их освоить уже другое дело.
Так то шейхи скорее озолотили Барселону.
При Суаресе с Месси Барселона вообще могла не брать замену бразилу, атака и так оставалась сильнейшей в мире по классу.