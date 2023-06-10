Хави не хочет продажи Феррана. «Барселона» скорее отпустит Фати, чем Торреса

Теги Барселона Хави Ла Лига Ферран Торрес Ансу Фати Абде Эззальзули Футбол

Ферран Торрес находится под протекцией Хави.

Как сообщает Marca, сейчас «Барселона» не собирается продавать вингера, поскольку на него рассчитывает главный тренер.

Хави верит в Торреса и убежден, что в следующем сезоне он себя проявит. Сам футболист тоже уверен, что прибавит.

«Блауграна» в связи с этим склоняется к продаже Ансу Фати. Его роль в команде получит Абде Эззальзули, сейчас арендованный «Осасуной».

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6 комментариев

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ОттоДракула
Как быстро новый Месси в нового Бояна Кркича превратился.
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rigobersong
Хави нужны командные игроки, а не единалы, Фати постоянно бездарно предпочитает бить по воротам, вместо того что бы искать партнера в более выгодной позиции и что-то разыграть, плюс постоянные понты и угрозы, зачем это нужно Хави?:)
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Alex Alex
ментально слабый игрок
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falkao2013
Да что в этом Ферране? Пока ещё есть предложения по нему надо продавать.
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Temo Sokhadze
Ответ ОттоДракула
Как быстро новый Месси в нового Бояна Кркича превратился.
да, по сути все "новые Месси" стали Боянами
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