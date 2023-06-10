Хави не хочет продажи Феррана. «Барселона» скорее отпустит Фати, чем Торреса
Ферран Торрес находится под протекцией Хави.
Как сообщает Marca, сейчас «Барселона» не собирается продавать вингера, поскольку на него рассчитывает главный тренер.
Хави верит в Торреса и убежден, что в следующем сезоне он себя проявит. Сам футболист тоже уверен, что прибавит.
«Блауграна» в связи с этим склоняется к продаже Ансу Фати. Его роль в команде получит Абде Эззальзули, сейчас арендованный «Осасуной».
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