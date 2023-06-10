Хави не хочет продажи Феррана. «Барселона» скорее отпустит Фати, чем Торреса

Ферран Торрес находится под протекцией Хави.

Как сообщает Marca, сейчас « » не собирается продавать вингера, поскольку на него рассчитывает главный тренер.

верит в и убежден, что в следующем сезоне он себя проявит. Сам футболист тоже уверен, что прибавит.

«Блауграна» в связи с этим склоняется к продаже . Его роль в команде получит , сейчас арендованный «Осасуной».