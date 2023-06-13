Карраскаль о будущем: «Мне все нравится в ЦСКА. Здесь отличная атмосфера»

Хорхе Карраскаль намекнул, что не собирается уходить из ЦСКА.

Полузащитник армейцев высказался после финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.).

«Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа.

Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело.

Как мне в клубе? Мне все нравится в . Здесь отличная атмосфера», — сказал .

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны европейских клубов.