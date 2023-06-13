Карраскаль о будущем: «Мне все нравится в ЦСКА. Здесь отличная атмосфера»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Хорхе Карраскаль Футбол

Хорхе Карраскаль намекнул, что не собирается уходить из ЦСКА.

Полузащитник армейцев высказался после финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.).

«Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа.

Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело.

Как мне в клубе? Мне все нравится в ЦСКА. Здесь отличная атмосфера», — сказал Карраскаль.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

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13 комментариев

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Андрей Андреев
Эджуке тоже говорил, что ему всё нравится
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Владислав Дудкин
Хорхе настоящее украшение. Надеюсь тренер сможет его вписать. В нашем ногомяче очень не хватает таких техничных игроков
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Кирилл
Ответ Андрей Андреев
Эджуке тоже говорил, что ему всё нравится
Эджуке убежал после первых огребаний от Федотова, когда выслушал в свой адрес что нужно возвращаться в защиту.

Хорхе же после такой ситуации не стал саботировать, а выслушал все это, пережил, сделал выводы и продолжает играть за ЦСКА.
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ilmir84
Ответ Андрей Андреев
Эджуке тоже говорил, что ему всё нравится
Эджуке это всадник без головы. ему внушили что в Голландии вингеры не возвращаются в оборону. даже те же нигерийцы Муса и Олисе(игроки пришедшие из европейских чемпионатов) и то отрабатывали назад
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Zieppi
Пенальти он конечно очень уверенно исполнил. Когда Хорхе пошел бить, волновался больше всего, а в голове одна мысль: не пижонь как Джордан!
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ilmir84
Ответ Зелёный гопник
Украшение скамейки ?😀
нет. ты еще найди такого универсального, быстрого и техничного хава в РПЛ. Карраскалю надо отбросить некое разгильдяйство и он может стать действительно очень классным игроком мирового уровня. на полном серьезе. у парня все задатки есть, надо работать над собой. любой тренер будет рад иметь в команде такого игрока
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Антон Чугунов
Понятное дело
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Andrew Petrov
Если Карраскаль останется это будет джокер в рукаве тренера
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RSI
Очень надеюсь, что останется, но не лавочником, а основным. Тем самым, который разорвал Спартак год назад в первом матче после паузы.
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ilmir84
Ответ Зелёный гопник
Мантуан, Промес, Пиняев, Глушенков, Мостовой, Клаудиньо… Нашёл как минимум 6, которые в разы лучше😏
промес? уже 32 будет скоро. мантуан? играет по сути только на заменах, не игрок сборной Бр и не будет. клаудиньо? не стоит тех денег, которые заплатили. Глушенков и Пиняев отчасти да, молоды и еще способны прибавить, но больше привязаны к своим флангам. мостовой игрок левого фланга. а Карраскаль способен играть на любой позиции в полузащите и атаке.
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