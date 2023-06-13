Карраскаль о будущем: «Мне все нравится в ЦСКА. Здесь отличная атмосфера»
Хорхе Карраскаль намекнул, что не собирается уходить из ЦСКА.
Полузащитник армейцев высказался после финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пен.).
«Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа.
Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело.
Как мне в клубе? Мне все нравится в ЦСКА. Здесь отличная атмосфера», — сказал Карраскаль.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Хорхе же после такой ситуации не стал саботировать, а выслушал все это, пережил, сделал выводы и продолжает играть за ЦСКА.